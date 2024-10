Mit KI können traditionelle ERP-Systeme in intelligente Plattformen umgewandelt werden, die aus Daten lernen, sich an veränderte Bedingungen anpassen und die Business Intelligence in Echtzeit optimieren, wodurch die Gesamteffizienz gesteigert und die Kosten gesenkt werden. Laut einem aktuellen Bericht des IBM Institute for Business Value verzeichnen Unternehmen, die generative KI-Lösungen auf ihre SAP-Daten anwenden, bereits eine höhere Rentabilität.

ERP-Anbieter konzipieren ihre Systeme in der Regel als eine Reihe modularer Apps. Zusammen sind sie in der Lage, jeden Teil eines Unternehmens zu verwalten, von der Finanzabteilung eines Unternehmens, über die Beschaffung bis hin zur Logistik der Lieferkette. Seit der Einführung des Begriffs „ERP“ in den 90er Jahren hat sich die ERP-Softwarebranche zu einem Markt mit einem jährlichen Volumen von 44 Milliarden USD entwickelt.1 Heute nutzen viele führende globale Unternehmen eine Form von ERP-Lösung, um auf eine „Single-Source-of-Truth (SSOT)“ für das gesamte Unternehmen zuzugreifen.

Mit zunehmender Popularität der ERP-Software und zunehmender Leistungsfähigkeit dieser Software führten Unternehmen diese Systeme als Teil einer umfassenden Geschäftsstrategie ein. ERP-Systeme sind keine weitere Software, sondern haben das Potenzial, neue Erkenntnisse zu gewinnen und Geschäftsprozesse erheblich zu beeinflussen sowie neue Wege für Business Intelligence zu eröffnen. Und in den 2010er Jahren wurden ERP-Systeme für die Verwaltung und Analyse großer Datenmengen unverzichtbar, da moderne Organisationen mehr Informationen generierten und sammelten, als eine Einzelperson möglicherweise verarbeiten konnte.

In den letzten zehn Jahren haben KI-gestützte ERP-Systeme ausgewählte Aufgaben wie die Dateneingabe und -analyse automatisiert. Aber neuere Fortschritte, wie die generative KI, haben begonnen, die ERP-Landschaft dramatisch zu verändern. Cloud-ERP-Systeme profitieren von mehr Rechenleistung und unterstützen robustere KI-Anwendungen.

Fortgeschrittene Modelle des maschinellen Lernens und Funktionen zur Verarbeitung natürlicher Sprache haben ERP-Systeme benutzerfreundlicher und präziser gemacht und ein neues Zeitalter hochentwickelter Unternehmenssoftware eingeläutet. Das Versprechen der heutigen KI-gestützten ERP-Systeme hat sich in einer Handvoll von Geschäftsabschlüssen der letzten Zeit niedergeschlagen. Einschließlich der 13-Milliarden-USD-Partnerschaft von Microsoft mit OpenAI und der Einführung seiner KI-gestützten ERP-Software Microsoft Dynamics 365.2 SAP, ein weiterer führender ERP-Anbieter, kündigte 2023 seinen generativen KI-Assistenten „Joulie“ an.3