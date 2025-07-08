Es ist an der Zeit, der Wahrheit über Retrieval-Augmented Generation (RAG) ins Auge zu sehen: Es ist eine Lösung, die ihrerseits einer Lösung bedarf.

RAG sollte die Leistung großer Sprachmodelle verbessern und Halluzinationen reduzieren, indem es großen Sprachmodellen (LLMs) ermöglichte, über ihre Trainingsdaten hinaus Zugriff auf externe Wissensdatenbanken zu erhalten. Die realen Grenzen traditioneller RAG-Systeme sind jedoch schmerzhaft deutlich geworden.

„Das RAG-System ist in weiten Teilen fehlerhaft“, sagte Dinesh Nirmal, Senior Vice President von IBM Software. „Reine RAG liefert nicht wirklich die optimalen Ergebnisse, die erwartet wurden.“

Die Herausforderungen, denen Nutzer mit RAG gegenüberstehen, umfassen Einschränkungen bei Kontextfenstern und Aggregationsoperationen, Unfähigkeit, komplexe Beziehungen zu verstehen, sowie minderwertige Ausgaben im Zusammenhang mit suboptimalem Chunking. Die Implementierung von RAG kann nämlich auch Sicherheitsbedenken mit sich bringen, wie z. B. Datenlecks.

Die gute Nachricht ist, dass Fortschritte bei künstlichen Intelligenz-Werkzeugen und -Strategien dazu beitragen, die Schwächen des traditionellen RAG-Algorithmus auszugleichen, was zu genaueren Antworten auf Benutzeranfragen führt. Werfen wir einen genaueren Blick darauf, wie man die RAG-Leistung verbessern kann.