Gomstyn: Wie meistern Sie die dritte Herausforderung der Korrelation strukturierter und unstrukturierter Daten?

Nirmal: Die aktuelle Geschäftswelt ist so, dass, wenn Sie unstrukturierte Daten in Form eines Dokuments haben, Sie das Dokument in mehrere Teile teilen oder unterteilen und es als Einbetten in einer Vektordatenbank speichern müssen.

Die Herausforderung besteht darin, dass Sie an Genauigkeit verlieren, weil Sie nicht wissen, wo Sie die Daten aufteilen. Nehmen wir an, Sie haben mitten in einer Tabelle ein Stück abgeschnitten oder entfernt. Wenn Sie den Tisch zurückbringen, bringen Sie die Hälfte des Tisches mit, und Sie haben die Genauigkeit des Tisches verloren.

Was können wir tun? Wir speichern nicht nur die Daten in einer Vektor-DB, sondern auch die transaktionalen Aspekte dieses Dokuments in einer transaktionalen Datenbank. Und wenn Sie eine Abfrage in natürlicher Sprache haben, vergleichen Sie beide Seiten, um zu sagen: Wie bringe ich die Daten zusammen, um eine bessere Genauigkeit und Leistung dafür zu erhalten? Hier kommen RAG SQL oder Graph RAG ins Spiel – Sie können sie verwenden, um ein höheres Maß an Genauigkeit zu erreichen. Genau darum geht es, wenn Sie sicherstellen wollen, dass Sie die Daten zwischen der Transaktionsdatenbank und der Vektor-DB abgleichen.