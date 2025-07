Doch angesichts des rasanten Aufstiegs der KI fällt es einigen Führungskräften schwer, sich anzupassen. Zum Beispiel ergab eine kürzlich vom IBM Institute for Business Value durchgeführte Umfrage, dass die meisten Führungskräfte erwarten, dass KI zentrale Aspekte ihres Geschäfts verändern wird. Die Hälfte der Befragten gab jedoch an, dass ihre Unternehmen angesichts des jüngsten Investitionstempos die Technologien nicht miteinander vernetzt hätten und daher den wahren Wert der KI nicht freischalten könnten. Und die Arbeitsplatzkultur wirkt sich erheblich auf die Akzeptanz aus: Mehr als die Hälfte der CEOs glaubt, dass ein Kulturwandel wichtiger ist als die Bewältigung technischer Herausforderungen während einer Datenkonvertierung.

Unabhängig davon, wie gut Unternehmen auf KI vorbereitet sind, wird allgemein erwartet, dass diese Technologien den globalen Arbeitsmarkt neu gestalten werden. Nach Angaben der Unternehmensberatung McKinsey könnten bis zum Jahr 2030 bis zu 30 % der Arbeitsstunden in der US-Wirtschaft automatisiert werden, wobei bis zum selben Jahr 12 Millionen Berufswechsel erforderlich wären. Und nach Schätzungen des Weltwirtschaftsforums könnten in den nächsten Jahren weltweit 85 Millionen Arbeitsplätze verloren gehen, aber neue Technologien könnten bis zu 97 Millionen neue Arbeitsplätze schaffen. Kurz gesagt, die Fähigkeiten, über die der durchschnittliche Arbeitnehmer verfügt, werden sich in den nächsten zehn Jahren dramatisch verändern.

Um sich auf diese Veränderungen vorzubereiten, verfolgen proaktive Unternehmen einen ganzheitlichen Ansatz für die Einführung von KI. Laut einem anderen aktuellen Bericht des IBM Institute for Business Value übertrafen Unternehmen, die KI auf betrieblicher statt kompetenzbasierter Ebene bereitstellten, ihre Mitbewerber bei kritischen Metriken wie Mitarbeiterbindung und Umsatzwachstum um 44 %. Und zunehmend konzentrieren sich Führungskräfte in Unternehmen auf die Entwicklung neuer Talent Management- und Schulungsparadigmen, um flexible, KI-fähige Mitarbeiter zu fördern.

Inmitten eines solch grundlegenden Wandels sollten die Stakeholder den derzeitigen Moment als Chance nutzen, das menschliche Potenzial zu steigern und resiliente Systeme zu erschaffen. Die Vorbereitung auf die Zukunft von KI erfordert eine sorgfältige strategische Planung und die Förderung einer Kultur des Wandels im Unternehmen.