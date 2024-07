Warum ist Observability für Ihre Rolle wichtig?

Ein modernes Unternehmen, das schnell auf Probleme und Chancen in hybriden Multi-Cloud-Umgebungen reagieren kann, ist auf eine moderne IT-Infrastruktur angewiesen. Je fortschrittlicher das System jedoch ist, desto komplexer wird es und desto schwieriger ist es zu verwalten. Und die IT existiert nicht in einem Vakuum. Stakeholder im gesamten Unternehmen beeinflussen die Systeme und profitieren von den Systemen, für die die IT verantwortlich ist. Und die Auswirkungen einer Verzögerung von nur einer Sekunde bedeuten einen Rückgang der Kundenkonversion¹ um 7 % und der Kundenzufriedenheit² um 16 %.

Aus diesem Grund investieren IT-Organisationen so stark in Observability, IT-Automatisierung und AIOps-Lösungen. Laut einer kürzlich durchgeführten Umfrage setzen 47 % der Unternehmen diese Lösungen ein, wobei 44 % der Befragten angaben, dass sie verstärkt Observability- und Monitoring-Tools einsetzen.³

Wie sieht also diese Investition in Observability im gesamten Unternehmen aus?