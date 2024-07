Moderne cloudnative Anwendungen bestehen aus Containern und Microservices-Architekturen, Multi- und Hybrid-Cloud-Strategien und CI/CD-Pipelines zur kontinuierlichen Integration und Bereitstellung von Anwendungen.

APM-Plattformen wurden für codezentrierte, serviceorientierte Architekturen (SOA) und nachrichtenbasierte Implementierungen entwickelt. Cloudnativ, Container und Microservices haben diese Implementierungen jedoch grundlegend verändert. Warum? Weil sie den Fokus auf das, was gemessen werden und wie es orchestriert werden muss, verändert haben. Mit anderen Worten: Es fehlte ihnen an vollständiger Transparenz und Verwaltbarkeit.

Im Vergleich zu früheren Generationen von Anwendungsarchitekturen haben diese cloudnativen und Microservices drei grundlegende Veränderungen bewirkt:

1. Sie haben die direkte Kontrolle über die Anwendungsinfrastruktur reduziert.

2. Sie haben den Wandel von codezentrierten Anwendungen mit einem moderaten Umfang an Netzwerkkommunikation zu netzwerkzentrierten Anwendungen mit viel kleineren, containerisierten Diensten bewirkt.

3. Sie haben eine Philosophie der Skalierbarkeit geschaffen. Demzufolge müssen neue Dienste und Infrastrukturen schnell hinzugefügt werden können, um die hohe Nachfrage nach Anwendungszugriffen zu bewältigen, und dann bei Sinken der Nachfrage wieder reduziert werden können.



Aufgrund der Einschränkungen in puncto Architektur und Implementierung des ursprünglichen APM-Plattformdesigns sind viele APM-Anbieter nicht in der Lage, sich an diese cloudnativen Microservices-Anwendungen anzupassen. Sie weisen Defizite in vier Hauptbereichen auf: Telemetrie, Tracing, Automatisierung und Skalierbarkeit. Eine cloudnative Observability-Plattform ist jedoch darauf ausgelegt, die Anforderungen einer netzwerkzentrierten Microservices-Architektur zu erfüllen. Sie verwendet ein fortschrittliches Telemetrie-Streaming und Speicherarchitekturen, die hochgradig verteilte Anwendungen mit hoher Präzision beobachten.