SOC (Service Organization Control) Berichte sind unabhängige Berichte von Drittanbietern, die von vom American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) zertifizierten Gutachtern erstellt wurden und sich mit den Risiken befassen, die mit einem ausgelagerten Service verbunden sind. Die AICPA hat Trust Services Criteria (TSC) für Sicherheit, Verfügbarkeit, Verarbeitungsintegrität, Vertraulichkeit und Datenschutz festgelegt, anhand derer Serviceorganisationen bewertet werden können.
Ein SOC 2-Bericht bewertet die internen Kontrollen, die eine Organisation zum Schutz der Kundendaten eingerichtet hat, und liefert Einzelheiten über die Art dieser internen Kontrollen.
Berichte und andere Dokumentationen
Wenden Sie sich an einen IBM Ansprechpartner, um die SOC 2-Berichte von IBM® Public Cloud (Infrastruktur, VPC und PaaS) anzufordern.
Ein SOC 2-Bericht kann für IBM Services bereitgestellt werden, die Kontrollen gemäß den ausgewählten Trust Service Principles implementiert haben. Der SOC 2-Bericht zeigt, dass IBM die Kontrollen für die ausgewählten Trust Service Prinzipien angemessen konzipiert hat und dass die Kontrollen im Berichtszeitraum wirksam waren.
Für die unten aufgeführten Dienste ist ein SOC 2 Typ 2-Bericht verfügbar, der einen Zeitraum darstellt, in dem die Kontrollen bewertet wurden. Da solche Berichte einen Bewertungszeitraum in der Vergangenheit darstellen, kann einem SOC 2 Typ 2-Bericht eine Überbrückungsvereinbarung beigefügt werden, in der IBM bestätigt, dass Service Control seit dem Ende des letzten Berichtszeitraums kontinuierliche Leistung erbracht hat.
IBM Servicebeschreibungen (SDs) geben an, ob ein bestimmtes Angebot den SOC 2 Typ 2-Konformitätsstatus beibehält. Die unten aufgeführten Services veröffentlichen mindestens einmal im Jahr SOC 2 Typ 2-Berichte.
Sehen Sie sich die Systembeschreibung der IBM Cloud-Infrastruktur an (PDF, 1,1 MB)
Haben Sie Fragen zu einem Konformitätsprogramm? Benötigen Sie einen geschützten Konformitätsbericht? Wir sind für Sie da.