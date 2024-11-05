SOC (Service Organization Control) Berichte sind unabhängige Berichte von Drittanbietern, die von vom American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) zertifizierten Gutachtern erstellt wurden und sich mit den Risiken befassen, die mit einem ausgelagerten Service verbunden sind. Die AICPA hat Trust Services Criteria (TSC) für Sicherheit, Verfügbarkeit, Verarbeitungsintegrität, Vertraulichkeit und Datenschutz festgelegt, anhand derer Serviceorganisationen bewertet werden können.

Ein SOC 2-Bericht bewertet die internen Kontrollen, die eine Organisation zum Schutz der Kundendaten eingerichtet hat, und liefert Einzelheiten über die Art dieser internen Kontrollen.

Berichte und andere Dokumentationen

Wenden Sie sich an einen IBM Ansprechpartner, um die SOC 2-Berichte von IBM® Public Cloud (Infrastruktur, VPC und PaaS) anzufordern.