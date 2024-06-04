SOC (Service Organization Control) Berichte sind unabhängige Berichte Dritter, die von durch das American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) zertifizierten Gutachtern erstellt werden. Sie befassen sich mit den Risiken, die mit einem extern vergebenen Service verbunden sind.

Ein SOC 1-Bericht beschreibt ausführlich die internen Kontrollen des Unternehmens in Bezug auf kundeneigene Daten, die in der Finanzberichterstattung von Kunden enthalten sind. Die Nutzung der Berichte ist eingeschränkt und richtet sich an Organisationen und Wirtschaftsprüfer, die Jahresabschlüsse prüfen. SOC 1-Berichte sind nicht für die breite Öffentlichkeit bestimmt.

SOC 1-Audits und -Berichte basieren auf dem Statement on Standards for Attestation Engagements (SSAE 18) und den International Standards for Assurance Engagements Nr. 3402 (ISAE 3402).



Berichte und andere Dokumentation

Wenden Sie sich an einen Vertreter von IBM, um die SOC 1-Berichte zu IBM Public Cloud anzufordern, die sich mit Infrastruktur, VPC und PaaS befassen.