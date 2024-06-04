SOC (Service Organization Control) Berichte sind unabhängige Berichte Dritter, die von durch das American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) zertifizierten Gutachtern erstellt werden. Sie befassen sich mit den Risiken, die mit einem extern vergebenen Service verbunden sind.
Ein SOC 1-Bericht beschreibt ausführlich die internen Kontrollen des Unternehmens in Bezug auf kundeneigene Daten, die in der Finanzberichterstattung von Kunden enthalten sind. Die Nutzung der Berichte ist eingeschränkt und richtet sich an Organisationen und Wirtschaftsprüfer, die Jahresabschlüsse prüfen. SOC 1-Berichte sind nicht für die breite Öffentlichkeit bestimmt.
SOC 1-Audits und -Berichte basieren auf dem Statement on Standards for Attestation Engagements (SSAE 18) und den International Standards for Assurance Engagements Nr. 3402 (ISAE 3402).
Berichte und andere Dokumentation
Wenden Sie sich an einen Vertreter von IBM, um die SOC 1-Berichte zu IBM Public Cloud anzufordern, die sich mit Infrastruktur, VPC und PaaS befassen.
Für IBM Services, die Kontrollinstrumente in Übereinstimmung mit ausgewählten Trust-Service-Prinzipien implementiert haben, kann ein SOC 1-Bericht bereitgestellt werden. Der SOC-Bericht zeigt, dass IBM seine Kontrollen für die ausgewählten Trust-Service-Prinzipien angemessen gestaltet hat und dass die Kontrollen im Berichtszeitraum wirksam waren.
Für die unten aufgeführten Services liegt ein SOC 1 Typ 2-Bericht vor, der einen Zeitraum darstellt, in dem die Kontrollen bewertet wurden. Da solche Berichte einen Bewertungszeitraum in der Vergangenheit darstellen, kann einem SOC 1 Typ 2-Bericht eine Überbrückungsvereinbarung beigefügt werden, in der IBM die Servicesteuerung und die kontinuierliche Leistung seit dem Ende des letzten Berichtszeitraums bescheinigt.
IBM Servicebeschreibungen (SD) geben an, ob ein bestimmtes Angebot den SOC 1 Typ 2-Konformitätsstatus beibehält. Die unten aufgeführten Dienste geben mindestens einmal im Jahr SOC 1 Typ 2-Berichte heraus.
Sehen Sie sich die Beschreibung des IBM Cloud-Infrastruktursystems an (PDF, 1,1 MB)
Haben Sie Fragen zu einem Konformitätsprogramm? Benötigen Sie einen geschützten Konformitätsbericht? Wir sind für Sie da.