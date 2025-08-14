IBM Cloud Private Path

Private Path Network Load Balancer ermöglicht die Konnektivität zum On-Premise-Service eines Providers, indem ein Anwendungs-Load Balancer als Pool-Mitglied hinzugefügt wird. Der Application Load Balancer kann auf die gewünschten On-Prem-Service-Instanzen verweisen, die über Direct Link verbunden sind. Verbraucher können von ihrer VPC aus auf die Services eines Anbieters zugreifen, die vor Ort oder in anderen Clouds gehostet werden.