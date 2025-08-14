IBM Cloud Private Path

Stellen Sie eine sichere Verbindung zu verwalteten IBM Services und Services von anderen Anbietern her

Testen Sie den Private Path Service for VPC Preise anzeigen
Zirkuläre Komponenten, die Konnektivität und digitale Prozesse darstellen.

Überblick

Private Netzwerkkonnektivität ist für IBM® Cloud-Kunden, die Datenschutz, Sicherheit und Compliance priorisieren, unerlässlich.

Mit den Private Path Services for VPC können Anbieter ihre Cloud- und On-Premises-Services über das private Netzwerk-Backbone der IBM Cloud bereitstellen und so sichere und private Interaktionen für Kunden gewährleisten.

     Mehr zu Private Cloud erfahren
    Sichere Konnektivität zu Services

    Stellen Sie sichere Verbindungen zu Services her, die in der IBM Cloud VPC, vor Ort oder an anderen erreichbaren externen Standorten gehostet werden.
    Hosten Sie Managed Services in der IBM Cloud

    Stellen Sie Managed Services auf IBM Cloud schnell bereit und bieten Sie Ihren Kunden einen richtliniengesteuerten Zugriff.
    Halten Sie die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften ein

    Bieten Sie Lösungen an, die den gesetzlichen Standards und Anforderungen entsprechen.
    Vollständig verwaltete Erfahrung

    Der Private Path Service bietet ein vollständig verwaltetes System, das den Kunden hilft, die Betriebskosten zu senken.

    Zielgruppe

    Cloud-Entwickler am Computer

    Anbieter

    „Ich möchte private Konnektivität für meine in der IBM Cloud, lokal oder in anderen Clouds bereitgestellten Services mit granularer Zugriffskontrolle und Sicherheit bereitstellen.“
    Junge Frau, die an ihrem Schreibtisch mit einem Laptop arbeitet

    Konsumgüter

    „Ich möchte privat auf einen Service von IBM oder meinem Provider zugreifen, der in der Cloud oder lokal bereitgestellt wird. Ich möchte nicht, dass Anbieter Verbindungen zurück zu meinen Ressourcen initiieren, und ich möchte, dass die Daten innerhalb des IBM Cloud-Netzwerks übertragen werden, um Sicherheitsrisiken zu reduzieren.“

    Funktionen

    Sichere Konnektivität zu Services

    Stellen Sie sichere Verbindungen zu Services her, die in der IBM Cloud VPC, vor Ort oder an anderen erreichbaren externen Standorten gehostet werden.

         Sichere Konnektivität zu Services

    Stellen Sie sichere Verbindungen zu Services her, die in der IBM Cloud VPC, vor Ort oder an anderen erreichbaren externen Standorten gehostet werden.

         Sichere Konnektivität zu Services

    Stellen Sie sichere Verbindungen zu Services her, die in der IBM Cloud VPC, vor Ort oder an anderen erreichbaren externen Standorten gehostet werden.

         Sichere Konnektivität zu Services

    Stellen Sie sichere Verbindungen zu Services her, die in der IBM Cloud VPC, vor Ort oder an anderen erreichbaren externen Standorten gehostet werden.

    Anwendungsfälle

    Cloud-Entwickler am Computer
    Private Path Zugriff auf einen Service eines Drittanbieters oder IBM-Partners von der VPC eines Kunden aus

    IBM Cloud-Partner und Drittanbieter können ihre Services und Anwendungen hosten, die von einem Private Path Network Load Balancer auf IBM Cloud VPC bereitgestellt werden. Verbraucher greifen über ein Virtual Private Endpoint (VPE)-Gateway in ihrer eigenen VPC auf einen Service zu. 

         Erfahren Sie, wie Sie auf einen Drittanbieter zugreifen können
    Techniker überprüfen Serverraum für Cloud Computing
    Private Path Greifen Sie auf einen Service zu, der lokal über die VPC eines Verbrauchers bereitgestellt wurde

    Private Path Network Load Balancer ermöglicht die Konnektivität zum On-Premise-Service eines Providers, indem ein Anwendungs-Load Balancer als Pool-Mitglied hinzugefügt wird. Der Application Load Balancer kann auf die gewünschten On-Prem-Service-Instanzen verweisen, die über Direct Link verbunden sind. Verbraucher können von ihrer VPC aus auf die Services eines Anbieters zugreifen, die vor Ort oder in anderen Clouds gehostet werden.

         Erfahren Sie, wie Sie auf einen On-Prem-Service zugreifen können
    Systemingenieur, der den Code auf mehreren Monitoren überprüft
    Endgeräte-Gateways für virtuelle private Pfade Zugriff auf IBM Cloud Services von der VPC eines Kunden aus

    Verbraucher können über ein VPE-Gateway auf IBM Cloud-Services zugreifen, so dass der Datenverkehr innerhalb des IBM Cloud-Backbones und außerhalb des Internets bleibt.

         Erfahren Sie, wie Sie auf IBM Cloud Services zugreifen können
    Ingenieur, der eine App mit Softwaredaten entwickelt
    Private Path Aktivieren Sie den IBM Cloud Service für die Verbindung mit der VPC eines Providers

    Private Path ermöglicht eine sichere Verbindung zwischen einem IBM Cloud Service und der VPC eines Providers, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen. Eine serverlose VPC kann zum Beispiel auf virtuelle Serverinstanzen und Anwendungen innerhalb der VPC des Anbieters zugreifen.

         Erfahren Sie, wie Sie den IBM Cloud Service aktivieren
    Cloud-Entwickler am Computer
    Private Path Zugriff auf einen Service eines Drittanbieters oder IBM-Partners von der VPC eines Kunden aus

    IBM Cloud-Partner und Drittanbieter können ihre Services und Anwendungen hosten, die von einem Private Path Network Load Balancer auf IBM Cloud VPC bereitgestellt werden. Verbraucher greifen über ein Virtual Private Endpoint (VPE)-Gateway in ihrer eigenen VPC auf einen Service zu. 

         Erfahren Sie, wie Sie auf einen Drittanbieter zugreifen können
    Techniker überprüfen Serverraum für Cloud Computing
    Private Path Greifen Sie auf einen Service zu, der lokal über die VPC eines Verbrauchers bereitgestellt wurde

    Private Path Network Load Balancer ermöglicht die Konnektivität zum On-Premise-Service eines Providers, indem ein Anwendungs-Load Balancer als Pool-Mitglied hinzugefügt wird. Der Application Load Balancer kann auf die gewünschten On-Prem-Service-Instanzen verweisen, die über Direct Link verbunden sind. Verbraucher können von ihrer VPC aus auf die Services eines Anbieters zugreifen, die vor Ort oder in anderen Clouds gehostet werden.

         Erfahren Sie, wie Sie auf einen On-Prem-Service zugreifen können
    Systemingenieur, der den Code auf mehreren Monitoren überprüft
    Endgeräte-Gateways für virtuelle private Pfade Zugriff auf IBM Cloud Services von der VPC eines Kunden aus

    Verbraucher können über ein VPE-Gateway auf IBM Cloud-Services zugreifen, so dass der Datenverkehr innerhalb des IBM Cloud-Backbones und außerhalb des Internets bleibt.

         Erfahren Sie, wie Sie auf IBM Cloud Services zugreifen können
    Ingenieur, der eine App mit Softwaredaten entwickelt
    Private Path Aktivieren Sie den IBM Cloud Service für die Verbindung mit der VPC eines Providers

    Private Path ermöglicht eine sichere Verbindung zwischen einem IBM Cloud Service und der VPC eines Providers, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen. Eine serverlose VPC kann zum Beispiel auf virtuelle Serverinstanzen und Anwendungen innerhalb der VPC des Anbieters zugreifen.

         Erfahren Sie, wie Sie den IBM Cloud Service aktivieren
    Machen Sie den nächsten Schritt

    Testen Sie IBM Cloud Private Path noch heute.

         Testen Sie den Private Path Service for VPC
    Weitere Erkundungsmöglichkeiten Ankündigung von IBM Cloud Private Path Lösungsleitfaden für Private Path Tutorial zu Private Path Cloud-Services