假设有一位候选人名叫 Eda，是一名营销专业人士，有兴趣为名为 BizCorp 的虚构公司效力。Eda 在她最喜欢的求职网站 LinkedIn 上看到了一条聊天机器人消息，其中分享了 BizCorp 公司招聘软件开发经理这一诱人职位的招聘信息。她提交了简历和求职信。

在 Eda 看到招聘信息之前，招聘自动化软件就已经开始工作了。发布空缺职位广告的人力资源管理者运用 AI 预测分析技术，利用历史招聘趋势、员工流失率、业务增长预测和劳动力人口统计信息来制作广告。生成式 AI 工具帮助她根据简短的提示快速生成职位描述。AI 被用来在招聘网站上找到 Eda 并主动向她发送消息，让她不必自己寻找这个职位。

提交申请后不久，Eda 收到一封自动发送的电子邮件，确认已收到她的申请。该电子邮件包含有关招聘流程后续步骤的详细信息。

该公司的申请人跟踪系统会自动扫描 Eda 的简历，查找职位描述中列出的相关关键词和资格。根据这项分析，她的申请被标记为需要进一步审核。

Eda 收到另一封自动发送的电子邮件，邀请她在聊天机器人的实时协助下完成一份简短的预筛选问卷。这些问题旨在评估她与工作要求相关的经验、技能和资格。

Eda 对预筛选问题的回答可圈可点，聊天机器人安排自动后续视频面试。Eda 收到一封电子邮件，其中包含面试平台的链接，该平台记录了她对一系列面试问题的回答。

Eda 完成视频面试后，AI 面试平台对她的回答进行分析，根据预定标准评估她的沟通技巧、自信心以及是否适合该职位。

Eda 成功通过了自动评估，并受邀与招聘团队进行面对面的面试。在这一阶段阶段，她会与招聘经理和其他团队成员会面，讨论她的经验、资历以及是否适合该职位。

面试流程结束后，Eda 进行编码测试，测试结果由 AI 工具自动评估。最后，聊天机器人进行背景调查。

Eda 通过电子邮件收到一封自动发出的录用通知书，其中概述了雇佣条款和条件。她通过公司的人力资源门户网站以电子方式接受了这份工作，启动了自动入职流程，其中包括填写文件、完成培训模块和安排入职第一天的日程。

在整个招聘过程中，自动化简化了管理任务，提供了及时的沟通，并实现了有效的应聘者评估。最终提升了 Eda 的求职体验，帮助她顺利过渡到新岗位。