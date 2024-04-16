出版日期：2024 年 4 月 17 日
撰稿人：Cole Stryker
招聘自动化是指使用软件来简化和优化招聘流程。这可以包括自动执行用例的任务，例如寻找应聘者、筛选简历和安排面试。
在技能差距不断扩大、新兴领域人才招聘竞争激烈的环境下，寻找并吸引优秀的候选人并非易事。招聘团队如果能够向尽可能庞大的人才库展示空缺职位信息，并在整个招聘过程中汇集顶尖候选人，就会处于优势地位。
保持灵活有效的人才获取实践对于任何公司都是一项关键竞争优势。但招聘涉及招聘工作流程中的一些活动，例如审核简历、制作招聘信息以及促进新员工的融入，这些任务可能重复、繁琐且耗时。其中许多任务现在可以通过人工智能 (AI) 和机器学习实现自动化或增强，从而让人力资源专业人员能够专注于更高级别的任务。能够利用新兴 AI 工具的组织可以腾出招聘人员的时间。这些员工可以转而开发更强大、更具战略性的招聘职能，并在与候选人的互动中提供更加“人性化”的服务。
了解人力资源主管如何引领并运用 AI 推动人力资源和人才转型。
注册以获取 SAP 洞察分析
在整个招聘工作流程中，人力资源自动化可以带来许多益处。
人力资源管理者生活在一个信息过载的世界中，接收到的数据常常超出团队的处理能力。自动化能够简化简历筛选、候选人搜寻和面试安排等重复性任务，从而减少人力资源人员需要为此花费的时间和精力。降低本来需要完成这些手动任务的工作人员的部署成本。
自动化可以通过提供更快的响应、个性化的沟通和更顺畅的申请流程来增强候选人的体验。从而缩短招聘时间，提高申请人的满意度，进而为组织提供更高质量的潜在候选人库。
自动化系统始终如一地遵循规则和标准，同时减少人为错误的可能性，并鼓励对应聘者进行公平公正的评估。自动化使组织能够有效地扩展招聘工作，无论是招聘几个职位还是管理大量招聘活动。自动化系统每天可以向数百名被动应聘者发送信息，这是一种潜在的高回报策略，但人工管理却很困难。
招聘自动化整合了整个技术堆栈中的工具，以提供招聘流程的完整视图。招聘系统收集并分析大量数据，提供有关招聘指标、候选人表现和招聘趋势的宝贵见解，使企业能够做出数据驱动的招聘决策。
通过自动执行日常任务，人力资源专业人员可以将更多时间和资源分配给战略性活动，例如雇主品牌营销、人才发展和员工队伍规划。通过这种资源重新分配，人力资源职能可以从行政职能转变为真正的战略性职能。
通过引入自动化工具，人力资源部门可以消除潜意识偏见，这些偏见可能会阻碍他们实现 DEI 目标或遵守 DEI 标准和最佳实践。招聘自动化可以对个人资料进行匿名化处理，建立多样化的申请人库，并引起人们对决策中潜在人为偏见的关注。
任何利用自动化来简化工作流程的过程都可以被视为招聘自动化，但 AI 用于人力资源领域是目前最具价值的地方。AI 工具的目的不是取代人力资源工作者，而是增强他们的工作能力，并将他们从死板的行政任务中解放出来，让他们能够为候选人和组织提供更好的服务。AI 不应做出招聘决策，但可以帮助提供更多信息，以便人力资源管理者自己做出更好的决策。
AI 可以从堆积如山的非结构化数据中找出隐藏的模式并获得洞察分析。但是，由于基于 AI 的决策质量取决于数据的数量、质量和可访问性，因此组织必须批判性地思考整个组织范围内的数据处理方式。数据存放在哪里？谁有权访问？是否应该对某些用户隐藏潜在的敏感数据？哪些数据集可以集中起来进行机器学习分析？组织在推进基于 AI 的招聘自动化之前，必须回答以上有关信息架构、数据管理和治理的问题。
假设有一位候选人名叫 Eda，是一名营销专业人士，有兴趣为名为 BizCorp 的虚构公司效力。Eda 在她最喜欢的求职网站 LinkedIn 上看到了一条聊天机器人消息，其中分享了 BizCorp 公司招聘软件开发经理这一诱人职位的招聘信息。她提交了简历和求职信。
在 Eda 看到招聘信息之前，招聘自动化软件就已经开始工作了。发布空缺职位广告的人力资源管理者运用 AI 预测分析技术，利用历史招聘趋势、员工流失率、业务增长预测和劳动力人口统计信息来制作广告。生成式 AI 工具帮助她根据简短的提示快速生成职位描述。AI 被用来在招聘网站上找到 Eda 并主动向她发送消息，让她不必自己寻找这个职位。
提交申请后不久，Eda 收到一封自动发送的电子邮件，确认已收到她的申请。该电子邮件包含有关招聘流程后续步骤的详细信息。
该公司的申请人跟踪系统会自动扫描 Eda 的简历，查找职位描述中列出的相关关键词和资格。根据这项分析，她的申请被标记为需要进一步审核。
Eda 收到另一封自动发送的电子邮件，邀请她在聊天机器人的实时协助下完成一份简短的预筛选问卷。这些问题旨在评估她与工作要求相关的经验、技能和资格。
Eda 对预筛选问题的回答可圈可点，聊天机器人安排自动后续视频面试。Eda 收到一封电子邮件，其中包含面试平台的链接，该平台记录了她对一系列面试问题的回答。
Eda 完成视频面试后，AI 面试平台对她的回答进行分析，根据预定标准评估她的沟通技巧、自信心以及是否适合该职位。
Eda 成功通过了自动评估，并受邀与招聘团队进行面对面的面试。在这一阶段阶段，她会与招聘经理和其他团队成员会面，讨论她的经验、资历以及是否适合该职位。
面试流程结束后，Eda 进行编码测试，测试结果由 AI 工具自动评估。最后，聊天机器人进行背景调查。
Eda 通过电子邮件收到一封自动发出的录用通知书，其中概述了雇佣条款和条件。她通过公司的人力资源门户网站以电子方式接受了这份工作，启动了自动入职流程，其中包括填写文件、完成培训模块和安排入职第一天的日程。
在整个招聘过程中，自动化简化了管理任务，提供了及时的沟通，并实现了有效的应聘者评估。最终提升了 Eda 的求职体验，帮助她顺利过渡到新岗位。
许多组织面临的一个重要问题是何时转换到自动化工作流程。这通常需要接受新的软件生态系统并进行员工培训，让员工能够有效驾驭这些软件。是否以及何时采用招聘自动化工具，是一个需要深思熟虑的决定。
推动自动化系统的第一个显而易见的原因是，人力资源团队无法通过使用手动流程充分满足大量招聘需求。当空缺职位无法快速被高素质候选人填补时，就会造成巨大的机会成本。一个相关原因可能是现有员工精疲力竭。如果人力资源部门无法留住优秀的人才，那就表明他们超负荷工作，或者将太多时间花在繁琐的招聘任务上，而不是花在更好地利用 AI 的更高级别任务上。
还有一个需要注意的指标是候选人流失。如果合格的候选人退出招聘过程，则可能表明候选人的体验比较糟糕。招聘自动化技术可以加快并简化招聘流程。它们还让组织能够提供更频繁的接触点和其他“人性化”服务。结果就是，这些组织的候选人不容易被竞争对手抢走，同时人力资源部门能够加快招聘速度。类似地，如果候选人参与度较低（对候选人行为进行内部基准测试可能会有所帮助），这可能表明自动化将为候选人关系管理增加价值。
各组织还可以对部门负责人进行调查，以便更好地了解基层人员需求是否得到满足。如果管理人员认为公司无法获得顶尖人才，则可能需要改进招聘流程。这些流程可以通过自动化来实现，并帮助组织找到并确保最适合该职位的应聘者。
IBM 的“重新思考与自动化”系列邀请领导者通过从全新的角度进行处理并拥抱 AI 和自动化来重新构想常见的业务和 IT 流程。
由于远程办公和虚拟工具预计在可预见的未来仍将是常态，招聘经理和应聘者需要灵活地调整招聘流程的时间、地点和方式，以达到对双方最有利的效果。
技能提升是通过培训和发展计划提高员工技能的过程，能够最大限度地缩小技能差距，让员工为新工作或职位做好准备。
企业需要在人才培养机会方面进行投资，以确保员工学习成功所需的知识。
人工智能 (AI) 可以帮助开创人力资源管理的新时代，数据分析、机器学习和自动化可以协同工作，节省人们的时间并支持提供更高质量的成果。
在过去，“数字工作者”一词描述的是具备数字技能的人类员工；但最近，市场将其定义为一类软件机器人，它们经过训练可以与人类同事合作执行特定任务或流程。