应用程序交付控制器的演变与 Web 应用程序、数据中心和更广泛的网络管理领域的发展密切相关。

在 20 世纪 90 年代末和 21 世纪初，随着互联网的商业化和网络流量的大幅增加，企业需要一种方法来确保网站和应用程序能够有效地处理大容量应用程序流量。主要挑战是找到一种方法，在多个服务器之间分配传入请求，以保证高可用性和网络弹性。

应对这一挑战的第一代设备称为负载均衡器。最初，它们很简单，可以在传输层运行。负载均衡器侧重于将传入流量分配给多个服务器，以平衡负载并防止它们压垮任何单个服务器。

然而，随着应用程序和网站变得越来越复杂，传统负载均衡器因其无法读取用户请求的内容（而不仅仅是 IP 地址和端口）并据此做出决策而不再受到青睐。这促使开发人员升级到第 7 层负载均衡解决方案，该解决方案可以在应用程序层检查消息内容。

高级负载均衡器可以根据 HTTP 标头、Cookie 甚至特定页面请求等因素来路由流量，从而促进更复杂的流量管理策略，例如会话持久性（或“粘性”）和基于内容的路由。随着时间的推移，随着开发人员不断添加功能，这些负载均衡器会成为我们现在称为 ADC 的智能控制器。