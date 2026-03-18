供应链分析是汇总并解析全域供应链数据，帮助组织做出更科学决策的过程。
供应链会产生海量数据。将各类数据统一汇聚整合，组织能够更清晰地掌握运营全貌，识别需要优化调整的环节。
在实际应用中，供应链分析可帮助企业看清供应链当下运行状况、厘清背后成因，并预判未来走势。这种模式让企业得以提前布局规划，而非在问题发生后被动应对。例如，通过分析可以挖掘需求规律、识别交付延误节点、预判供应商风险，同时发现库存过高或不足的问题。
绝大多数供应链决策都遵循同一套基本逻辑：借助数据分析衡量运营表现、排查问题与低效成因、预判未来态势，并制定最优应对方案。
数据来源十分广泛，包括企业资源规划（ERP）系统、仓储与运输系统、物联网传感器、销售记录、供应商报表以及外部市场数据。整合多源数据，既能优化日常运营，也能为供应链网络的长期变革做好准备。
供应链分析的常见用例包括：
现代 供应链管理 极其复杂。全球化供应链往往横跨多个国家，合作供应商多达数十甚至上百家，同时还受需求波动、产能变化、价格起伏及地缘政治等多重因素影响。
缺乏高级数据分析能力，很难驾驭如此复杂的供应链体系。研究表明，行业领先企业正越来越依赖数据洞察来优化决策。
IBM 一项研究（PDF）指出，企业首席执行官如今将供应链表现，包括供应链韧性与运营效率，视为首要经营挑战。另有研究显示，重大供应链中断事件，可能让企业在十年间损失高达 45% 的年度利润。
因此，众多企业正加大投入完善供应链数据分析能力，引入具备实时按需可视与智能预测能力的技术及工具。有研究表明，部署 AI 分析工具与端到端供应链可视化平台的企业，能够大幅提升预判及应对供应链风险的能力。
随着供应链结构日趋复杂、参与方不断增多，供应链分析不仅是报表统计工具，更成为企业管控风险、提升运营效率的核心手段。
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供应链分析主要分为四大类型，各自针对供应链运营表现及后续行动给出不同维度解答：
人工智能、机器学习与自动化技术的进步，持续拓宽供应链分析的应用边界。现代化分析平台可处理更大规模数据集，生成更精准的预测，支撑供应链各环节更快做出决策。IBM 一项研究显示，在供应链领域加大人工智能投入的组织，营收增速比同业高出 61%。
数据分析是优化和精简供应链流程的关键支撑，其效果依赖组织良好的数据质量管控与数据管理规范。
以下为供应链分析落地应用的典型实例与客户案例。
需求预测是供应链分析最普遍的应用场景之一。通过整合历史销售数据与促销活动、季节特征、市场趋势等实时信号，组织能够维持合理库存水平，避免缺货或商品积压。
对于在线下门店和电商渠道管理海量 SKU 的零售商而言，人工智能预测模型可实现精细化预测，帮助计划人员更快应对需求变化。
例如，体育用品制造商安踏集团与 IBM 展开合作，依托业务增长背景下人工规划难以为继的现状，优化需求预测与库存规划能力。通过将供应链、商品运营及销售数据整合至统一分析规划平台，企业能够更清晰把握季节性需求规律，同时在规划周期内提前调整生产与库存规模。
供应链分析可依托准时交付率、交付周期、次品率、合同合规性等指标，帮助组织跟踪供应商表现。结合内部供应链数据与气象预警等外部数据源，组织能够提前识别潜在运营中断风险，并在其影响业务前及时做出应对。
例如，邓白氏与 IBM 合作开发了智能采购分析工具 D&B Ask Procurement，助力采购团队全面掌握供应商风险状况。该方案将邓白氏全球商业数据与 IBM watsonx 人工智能及自动化工具相结合，实时分析供应商财务状况、股权架构及其他风险要素。
物流运输分析依托承运商、GPS 系统及交通网络的实时数据，优化路线规划、排班调度与配载方案。组织借此在节约成本、提升配送时效与服务水平之间取得平衡，同时减少物流环节的低效损耗。
例如，UPS 在其 ORION 路线规划系统与 UPSNav 工具中应用高级分析与优化算法，分析配送路线及交通规律，帮助司机缩短行驶里程。该公司表示，借助数据分析指导路线决策，已实现显著的燃油节约与运营效率提升。
越来越多组织开始利用供应链分析追踪碳排放、能耗、废弃物等可持续发展指标。将此类数据与成本、服务指标结合分析，组织可找到降低环境影响的可行路径。
例如，美国环境保护署的 SmartWay 项目，支持企业跟踪并共享燃油消耗与排放相关信息，帮助企业选择更高效的运输方案。
供应链分析常被用于优化仓库运营。通过分析仓储系统、物联网设备及库存追踪工具产生的数据，仓库可减少操作差错、提升履约效率。在大型配送中心场景中，实时数据尤为关键，微小的延误或数据偏差都可能影响交付时效与客户满意度。
例如，基于 IBM Maximo 应用套件及合作伙伴工具搭建的数字化仓储管理方案，借助条码识别、自动数据采集与实时库存追踪，提升仓库运营的准确率与工作效率。
许多企业的供应链数据分散在各类系统中，难以掌握一级供应商以外或远端仓库的真实运营状态。供应链分析可整合 ERP 系统、物流服务商、库存平台与供应商门户数据，形成完整统一的供应链全局视图。可视性提升后，团队能够更早发现隐患问题。
例如，IBM 对自身供应链进行数字化升级，将规划、采购、生产、物流系统的数据接入统一分析平台。依托全球网络下库存、订单及供应商动态的全局可视能力，这套供应链分析方案为 IBM 节省 1.6 亿美元供应链成本，同时增强了供应链韧性与灵活应变能力。
采购与寻源分析可帮助组织按原材料及零部件品类，评估供应商定价、支出结构与寻源风险。将采购数据与其他数据集结合，组织能够研判成本走势、持续监控供应商表现，辅助采购团队在合同签订与供应商遴选上做出更优决策。
一项调研显示，头部企业约将四分之一的采购人员配置在数据分析团队，足以说明数据分析能力在采购领域的价值。
推出新产品伴随着不确定性。预测分析与模拟工具，可让供应链团队在投产前对各类需求场景进行建模、规划库存水平，并识别潜在瓶颈。通过提前推演不同场景，企业能够使生产、采购及分销计划与预期需求保持一致，降低缺货或库存积压的风险。
例如，高露洁表示正借助数字孪生仿真与人工智能分析，在新品上市前验证创意方案，评估需求变动对生产及供应链运营带来的影响。