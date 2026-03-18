物流运输分析依托承运商、GPS 系统及交通网络的实时数据，优化路线规划、排班调度与配载方案。组织借此在节约成本、提升配送时效与服务水平之间取得平衡，同时减少物流环节的低效损耗。

例如，UPS 在其 ORION 路线规划系统与 UPSNav 工具中应用高级分析与优化算法，分析配送路线及交通规律，帮助司机缩短行驶里程。该公司表示，借助数据分析指导路线决策，已实现显著的燃油节约与运营效率提升。