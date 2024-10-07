设计思维 (design thinking) 是一种非线性、基于解决方案的创新框架，并将用户放在首位。
设计思维有着根深蒂固的历史，而它可追溯到 20 世纪 60 年代。1然而，直到 20 世纪 70 年代，设计思维的原理才开始作为一种思维方式而为人所知。从那时起直至 20 世纪 90 年代，它都是设计师之间常常讨论的一种方法，并在各个不同领域中产生了相关性。
David Kelley 被视为设计思维的先驱，并因创造了“设计思维 (design thinking) ”一词而受到赞誉。2Kelley 是 IDEO 的创始人，而 IDEO 是一家全球设计与咨询公司，同时其整个基础均建立在设计思维方法之上。此后，IDEO 继续推广设计思维理念，尤其是当 Tim Brown（IDEO 的 CEO 兼总裁）在《哈佛商业评论》上发表有关设计思维的一篇文章之时。
另外，IBM 则是企业设计思维 (EDT) 的先驱；EDT 是旨在面向更大规模组织的设计思维的其中一个分支。EDT 在设计上比传统的设计思维方法更具可扩展性，但它同样也很注重用户成果和重塑。
时至今日，设计思维仍在寻求与其客户建立联系的企业中发挥着重要作用。眼下，各大组织正使用设计思维来为用户持续创造价值，其中包括整合人工智能 (AI) 和物联网 (IoT) 等新兴技术，并作为不断增长的可持续发展工作中的一部分。
设计思维流程的工作原理是：从人类的角度采取一种方法，并将其与在技术与经济上可行的其他方法相结合。在此构思方法中，企业可从某一企业的各个领域引入创意以便集思广益，而非将其抛给设计师后便不闻不问。在具有设计思维前瞻性的组织中，其中的典型示例包括 Google、Airbnb 和 Apple。然而，设计思维可应用于众多不同领域，如企业、政府、非营利组织等。
设计思维的不同之处在于其基于解决方案的方法论。此方法以用户为中心，因而其性质重在提供问题的解决方案，而非问题本身。例如，某家努力吸引员工到办公室上班的公司会将其问题解决的重点放在吸引这些员工而非问题本身上。在此情况下，其中的问题在于工作效率会下降。设计思维团队可能会由图形设计、建筑、工业设计、企业家、研究人员等不同领域的专业人士组成。
以人为本的设计是设计思维的核心。它关乎用户，同时也与督促企业中的不同利益相关者思考各种问题，其中包括：谁会使用该产品？该产品或解决方案对用户有何影响？
虽然设计思维的方法论各有不同，但整体上该流程的基础仍在于解决由研究提供支持的各种问题，以及与用户共同观察产品的功能。用户体验是设计思维方法的关键所在，且应成为所有新产品或新解决方案的基础。
设计思维流程可通过多种方式以及三到七个不等的步骤来实现。同时，它应是一个迭代流程，而非线性流程。斯坦福大学哈索-普拉特纳设计学院3（俗称 d.school）首创了设计思维的五步法。哈佛商学院院长 Srikant Datar4 在名为“设计思维和创新导论”的课程中也沿用了此方法。哈佛与斯坦福所采用的方法十分相似，它们均会将一个想法从具体事物构建到抽象思维中，然后再循环往复。
IDEO 的设计思维框架方法可分解为一个三步循环流程：灵感、构思和实施。此方法的重点在于开展协作以及共同处理每个阶段。
在 企业设计思维 (EDT) 中，IBM 有其自己的方法，其中包括“山丘”(hill)、“回放”(playback) 和“赞助用户”(sponsor user)。“山丘”会在各团队中保持一致。“回放”则会在不同时段中保持一致。赞助用户会使团队与现实用户和现实需求保持一致。每个组件均有其自己的角色，但同时秉持一个共同目标，以便使团队与用户和利益相关者保持一致，从而在整个项目过程中保持沟通渠道的畅通。
虽然不同组织的设计思维框架有所不同，但它们均包含五个共同的步骤：
展现同理心
收集洞察信息
形成想法
实时开发
尝试实施
设计思维的首要阶段之一便是与用户产生共鸣。公司应花时间了解其产品或解决方案对其客户有何影响，以及上述问题会对客户产生多大影响。这是以用户为中心的设计中最为重要的其中一个步骤。
在设计思维的第一步中，公司需聚焦当前的重点问题。利益相关者需观察哪些方面存在障碍，并找出这些问题可能出在哪里。设计团队或设计思想家经常会使用各种工具和框架来对用户进行观察。
其中最重要在于，这些观察需在不做假设的情况下进行。该团队需根据广泛的研究来分析观察结果，并对其进行综合研判，以找到问题的症结所在。一家设计驱动型公司不应只询问客户想要什么，而是寻找他们想要它的原因。
一旦确定产品或解决方案的问题后，下一步骤则是构思。组织应采取三管齐下的设计思维方法，其中包括设计、业务战略和科技。有了这三件武器，利益相关者和业务领导者便可共同努力，并从以人为本的角度进行设计和构建。在此步骤中，团队须定义问题陈述或提问。
然后，根据组织的具体规模，将这些富有创意的解决方案提交给高管，其中包括首席设计官、首席数字官或首席营销官。无论具体是谁，此人均应是一位能解决并管理复杂问题的领导。此外，设计主管应建立跨多个职能部门的沟通渠道，以找到潜在的解决方案并满足用户的需求。
构思流程之后紧接着产品开发流程，而组织可能会创建一系列解决方案并排除每个解决方案的可行性。该步骤可能包括多轮的原型测试和实验。
原型设计阶段旨在对各种想法持开放态度，而非一味追求完美。创新的解决方案有些会成功，有些也会失败。一个良好的设计无法唾手可得，且在实施之前可能需进行数轮开发。
最后一个阶段为实施阶段，同时它也是所有前期工作的集中体现。此步骤是开发阶段的延伸，而产品设计测试也将继续进行。在实施流程中，重复前一步骤属于正常现象。除非组织会对各解决方案进行排除，否则便无法知晓某一解决方案的现实效果究竟如何。
在此阶段，设计团队应与业务领导和其他利益相关者分享所有结果。而此时，设计团队也应反思设计思维流程中所用的创新战略并对此方法进行评估。团队应能对此体验进行反思并从中学习，并将所积累的经验融入未来的设计思维工作中。
设计思维流程始于找到正确的思维方式。设计思维团队中的每个成员均有自己的想法和感受，且会在设计思维活动中以不同方式表达自己的情绪。
因此，拥有正确的心态来改变用户的工作方式和思维方式便非常重要。需考虑的部分主要思维方式包括：
如上一节所述，对用户抱持同理心是了解客户感受的关键。团队应站在用户的角度来理解具体问题。设计思维要求深入了解人群及其动机。
设计思维流程中的众多吸引力之一在于：它强调协作努力。组织应该引入多种观点，并对新想法抱持开放态度。
组织应该对实现伟大目标抱持乐观态度。通往成功的道路可能并不轻松，但拥有正确的心态却能带来强大的力量。
团队应做好承担风险和最终失败的准备。由于太过害怕失败，团队会束缚其创造力以及做出具有影响力的变化的能力。整个设计流程均涉及做出重大改变以及试行解决方案。
面临某一问题时，团队不应急于得出最显而易见的结论，而应尝试重构假设条件。设计思维方法应有助于打破先入为主的观念和偏见，并帮助团队有组织地重新思考问题和解决方案。
团队不应害怕将想法付诸纸面。这可能表示需勾勒想法或对相关场景进行角色扮演，以了解客户互动的效果。有时，设计思维流程中的创造性表达比传统演示更为有效。
挑战：随着新冠疫情的到来，网上购车者大量涌入，从而使得在线体验变得更为重要，因为某些公司在此期间不得不停止现场运营。因此，Audi 寻求实现真正的数字化转型，并为客户在购车前后提供更智能的体验。
方法：Audi 与 IBM Consulting开展合作，并按以用户为中心的 IBM Garage 方法共同创造出转型战略路线图。该团队致力于创建以客户为中心的工具，以便增强用户体验，并为 Audi 网站注入以用户为本的创新功能。
挑战：GE Healthcare5 是一个全球医疗科技品牌，该品牌发现很多儿童在接受诊断成像时会焦躁不安。它们发现，在阴暗、寒冷的房间里，孩子们会在漫长的治疗过程中一直哭泣。
方法：GE Healthcare 团队采用设计思维方法，并在各种成像环境中观察儿童的反应。为找到解决方案，它们开展了广泛的用户研究和医院试点。该公司推出了一项名为“Adventure Series”的解决方案，它旨在让磁共振成像 (MRI) 机器更为适合儿童。
挑战：客运航空旅行行业的竞争十分激烈，因而很难从其他优质航空公司中脱颖而出。阿提哈德航空公司希望找到一种方法来打造用户想再次领略的难忘旅行体验。
方法：阿提哈德航空公司委托 IBM 帮助其简化客户体验，同时通过发明一个面向所有数字服务的新平台来提供更多选择。于是，该航空公司重新设计了其网上值机解决方案，从而最终满足了客户需求并使整个体验极具个性化。
挑战：以 Cheetos 和 Lay's 薯片等标志性品牌闻名于世的 PepsiCo, Inc 方便食品部门希望优化其各类庞大系统的工作效率，并为零售商提供更优质的服务。
方法：Frito-Lay 与 IBM 共同创建了基于 Salesforce 平台的两个新解决方案，以期改善用户体验。该公司与 IBM 采取以人为本的设计方法，同时利用 IBM Garage 开展用户研究并创建人物角色来检视每个痛点。此流程包括采访管理人员以及跟随跟单员，以了解前端的实际情况。
设计思维引发了众多疑问，例如：方法是什么，它在组织内又是如何运作的？常见问题包括：
设计思维不存在先决条件，但组织能为其行业选择正确的方法却十分重要。
凡想解决问题的人员均可使用此方法。设计思维方法旨在用于与设计无关的各种情况，并拓宽看待问题的视角。
设计思维框架是系统的基本组成部分。设计思维提供多种各不相同的框架。但是，这些框架似乎均具备以下五种特质：同理心、洞察分析、构思、原型设计和实施。
设计思维是组织用于解决问题并在理想情况下开展创新的一种方法。创新是指新的想法或方法本身。
1. 设计思维的历史，Interaction Design Foundation，2022 年 1 月（ibm.com 外部链接）
2.直接从源头学习设计思维，斯坦福在线，未提供日期（ibm.com 外部链接）
3. 设计思维 (DT)，Interaction Design Foundation，日期不详（ibm.com 外部链接）
4. 什么是设计思维，它为何十分重要？，哈佛商学院，2022 年 1 月 18 日（ibm.com 外部链接）
5. 设计思维在商业领域的 5 个示例，哈佛商学院，2022 年 2 月 22 日（ibm.com 外部链接）
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