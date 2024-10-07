它基于两个关键的创新概念：1) 作为一种商业模式，创新必须新颖且实用；2) 创新是一个持续迭代流程，因为问题总有更好的解决方案。

设计思维的目标是让团队使用此方法来理解和满足用户，并为用户提供最理想、最可能、最可行的问题解决方案。此方法不局限于组织所提供的产品或服务，而是在早期便引入用户，从而帮助确保为他们的愿望和需求提供解决方案。

设计思维可用作产品开发战略和数字化转型的其中一部分。设计思维关注人类的需求，且有助于确保产品或解决方案符合经济效益且能推动创新。