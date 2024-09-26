在当今的商业环境中，无论产品或服务如何，领导者都必须制定完善的业务策略。如果没有明确性和计划，即使是最具创新性的公司也不太可能成功。成功的业务策略必须明确定义组织的目标、决策流程和长期业务目标。它还必须考虑组织的目标市场和主要竞争对手，以帮助确保在全面了解现有形势的基础上做出决策，促进长期成功。通过数十年的研究，商业思想家确定了几种可以帮助指导组织计划的业务策略。
制定业务策略需要批判性思维和广泛的市场调研。正如哈佛商学院的 Felix Oberlholzer-Gee 教授所强调的那样，有效的业务策略需要对公司有深刻的了解，并对其卓越业绩的潜力抱有深刻的乐观态度。为了实现对组织未来运营的细致入微的理解，企业领导者必须仔细考虑他们的主要目标、核心优势和目标受众。确定他们所服务的人并确定与他们互动的最有效方式至关重要。
当组织进行全面的策略规划时，定义明确的业务策略可以：
业务策略因竞争环境和特定组织的运营而异。然而商业专家和机构确定了几种特定类型的策略。这些业务策略可以分为三种不同类型：
此类策略指的是组织最高管理层做出的决策。它通常涉及大局思维，涉及合并、收购、投资组合管理和多元化等事项。
职能层面的策略运行规模较小，专注于企业的特定部门或领域，例如人力资源 (HR) 或财务。部署它们是为了改善组织运营的各个方面，并支持公司层级或业务层级的策略。
这种策略就是大多数人理解的业务策略。它关系到组织打算如何在其所选市场中获得竞争优势，无论是通过差异化、有竞争力的定价还是扩展到新市场。
通常，综合业务层面的策略会与其他策略类型相结合。例如，运营策略有助于使生产和交付流程与整体业务计划保持一致。创新策略与整体业务策略相一致，指导组织如何将新想法或新产品纳入其总体计划。
理想情况下，业务发展战略必须明确清晰而且全面详尽，能够为营销、研发和人力资源等各个部门确立明确的优先事项和目标。通过尽早制定清晰明确的业务战略，企业可以高效实施辅助类业务流程，例如预测或流程管理。
在 20 世纪 80 年代，哈佛商学院的 Michael Porter 教授开发了一系列通用策略，随后的研究人员以此为基础。这些策略继续支撑着最广泛采用的业务方法。大型企业和小型企业仍在使用这些经典的业务策略。Porter 的原始理论确定了 3 种基本类型的业务策略，其中一种后来分为两种变体。这 3 个核心策略包括：
成本领导策略侧重于通过以尽可能低的成本提供商品或服务来获得市场份额。通常，这些组织运营规模庞大，往往通过使用特许经营网络来提高效率和速度。在追求成本领先策略的组织中，他们的竞争优势在于向广大受众提供最便宜的商品。与其他策略相比，此策略分配给研发或广告的资源相对较少，因为它们的成功在很大程度上取决于规模经济。
这种对效率和规模的专注可以帮助这些组织抵御竞争对手的挑战，并通常带来高额利润。但是，对效率的同样注重可能会阻碍他们快速适应的能力。如果人们认为该组织的较低价格对应于较低质量的商品，则可能会对业务产生负面影响。
遵循差异化策略的组织旨在鼓励消费者为独特产品或极受欢迎的产品支付溢价。这种独特性可能意味着新产品比竞争对手更昂贵但也更可靠或更有用，或者可能涉及创新功能。
这种商业模式需要仔细考虑营销策略和市场动态。遵循差异化策略的企业通常会强调他们的研发努力，以说服客户相信其产品的优越性。例如，Nike 强调其在运动服饰方面的创新，以区别于竞争对手。
如果实施得当，这种策略可能会带来更高的利润率，因为忠实的客户会反复选择该品牌。如果独特的产品被广泛视为确实独特，它还可以减少竞争对手的威胁，从而培养起重要的品牌忠诚度。但是，如果竞争对手为对价格敏感的买家提供更便宜的替代方案，组织仍然容易受到威胁。
专注策略，也称为利基策略，涉及围绕高度特定的客户群、产品线或地理市场调整整个组织的工作。这种策略通常旨在瞄准未被发现的细分市场或服务于服务不足的人群。
这种战略有时可能类似于差异化战略或成本领先战略，但它强调将重点放在较小规模的消费群体上。通过实施聚焦战略，企业的目标是占领特定市场，而不是通过低价或开发新颖产品来成倍地扩大客户群。针对特定细分市场的聚焦战略可分为两种：
部署任一专注策略的企业都可以从专注于狭窄细分市场中获得的更多专业知识中受益。这种专业化使他们能够提供专门针对其相对较小的细分市场量身定制的产品和服务，从而有可能促进更加个性化的客户互动并建立客户忠诚度。由于产品的目标受众往往有限，采用这种模式的企业可望提高效率，降低营销和运营成本。
Porter 的核心业务策略引发了商业领域的一场革命，并持续影响着当代的商业实践。Porter 认为组织应该选择这些基本策略之一，以避免资源浪费和业务目标混乱。根据教授的说法，选择策略既是决定组织不会做什么，也是决定它将做什么。
在 Porter 的一般策略发展之后的几年里，一些思想家提出了探索结合多种策略各方面的混合业务策略的可能性。尽管如此，Porter 思想的基本见解是，组织在构建其实践时需要明确定义的界限和目标，这引起的共鸣持续了 30 多年，并且仍然是当今商业领袖的指导原则。
Porter 的核心策略可以作为企业层级、职能层级或业务层级的策略框架来实施。当前的客户偏好和市场动态要求组织整合所有三种类型的业务策略。
新兴技术和社会力量创造了不断发展的客户体验，导致不断变化的期望和需求，从而颠覆了传统的商业模式。IBM® Consulting 提供专业服务，通过使转型与业务策略保持一致、培养竞争优势并明确关注业务影响，帮助组织安稳行驶于这个动态、复杂和竞争激烈的世界。
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