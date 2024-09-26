在 20 世纪 80 年代，哈佛商学院的 Michael Porter 教授开发了一系列通用策略，随后的研究人员以此为基础。这些策略继续支撑着最广泛采用的业务方法。大型企业和小型企业仍在使用这些经典的业务策略。Porter 的原始理论确定了 3 种基本类型的业务策略，其中一种后来分为两种变体。这 3 个核心策略包括：

1. 成本领导策略

成本领导策略侧重于通过以尽可能低的成本提供商品或服务来获得市场份额。通常，这些组织运营规模庞大，往往通过使用特许经营网络来提高效率和速度。在追求成本领先策略的组织中，他们的竞争优势在于向广大受众提供最便宜的商品。与其他策略相比，此策略分配给研发或广告的资源相对较少，因为它们的成功在很大程度上取决于规模经济。

这种对效率和规模的专注可以帮助这些组织抵御竞争对手的挑战，并通常带来高额利润。但是，对效率的同样注重可能会阻碍他们快速适应的能力。如果人们认为该组织的较低价格对应于较低质量的商品，则可能会对业务产生负面影响。

2. 差异化策略

遵循差异化策略的组织旨在鼓励消费者为独特产品或极受欢迎的产品支付溢价。这种独特性可能意味着新产品比竞争对手更昂贵但也更可靠或更有用，或者可能涉及创新功能。

这种商业模式需要仔细考虑营销策略和市场动态。遵循差异化策略的企业通常会强调他们的研发努力，以说服客户相信其产品的优越性。例如，Nike 强调其在运动服饰方面的创新，以区别于竞争对手。

如果实施得当，这种策略可能会带来更高的利润率，因为忠实的客户会反复选择该品牌。如果独特的产品被广泛视为确实独特，它还可以减少竞争对手的威胁，从而培养起重要的品牌忠诚度。但是，如果竞争对手为对价格敏感的买家提供更便宜的替代方案，组织仍然容易受到威胁。

3. 专注策略

专注策略，也称为利基策略，涉及围绕高度特定的客户群、产品线或地理市场调整整个组织的工作。这种策略通常旨在瞄准未被发现的细分市场或服务于服务不足的人群。

这种战略有时可能类似于差异化战略或成本领先战略，但它强调将重点放在较小规模的消费群体上。通过实施聚焦战略，企业的目标是占领特定市场，而不是通过低价或开发新颖产品来成倍地扩大客户群。针对特定细分市场的聚焦战略可分为两种：

专注成本的策略： 这种策略管理的重点是以低于竞争对手的价格向特定利基市场提供产品。

这种策略管理的重点是以低于竞争对手的价格向特定利基市场提供产品。 专注差异化的策略：这类业务策略可能以较高的价格向利基市场提供产品，但涉及开发被视为优于竞争对手的产品和服务。

部署任一专注策略的企业都可以从专注于狭窄细分市场中获得的更多专业知识中受益。这种专业化使他们能够提供专门针对其相对较小的细分市场量身定制的产品和服务，从而有可能促进更加个性化的客户互动并建立客户忠诚度。由于产品的目标受众往往有限，采用这种模式的企业可望提高效率，降低营销和运营成本。