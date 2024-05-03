那是伦敦一个下着毛毛雨的早晨，这样的天气让全市人民都可以享受一个慵懒的周六。Olivia 懒洋洋地躺在她舒适的公寓里，一边喝着热茶，一边听着淅淅沥沥的雨声。她随意地在新车销售网站上闲逛。

Olivia 点击进入了 https://www.audi.co.uk/uk/web/en.html（ibm.com 外部链接）。她一直对豪华汽车品牌奥迪情有独钟，因为奥迪以其优美的设计、顶尖的性能和卓越的车主体验而享誉世界。这个网站感觉像是专为 Olivia 设计的。网站带来了直观的沉浸式体验，将她从沙发上拉到驾驶座上，并提供了精美的图像和清晰的规格。点击“预约试驾”后，Olivia 度过了一个更加有趣的星期六。

现在 90% 的购车都是从网上开始的，母公司大众集团旗下的奥迪（英国）正在重新构建其数字体验，以完善整个客户旅程。奥迪非凡的使用体验和品牌理念，“Vorsprung durch Technik”（“突破科技，启迪未来”），始于第一个接触点——网站，并一直延续到整个客户旅程和车主旅程，最终在汽车本身达到顶峰。

奥迪致力于智能设计和不断进步，预测下一代奥迪车主的需求和偏好，专注于加深他们对奥迪品牌的连结和忠诚度。客户购买汽车的动机来自多个方面：价格、体验、产品、技术、安全。奥迪（英国）网站如何让客户根据对他们来说最重要的元素，轻松地与奥迪互动？

由于新冠疫情，汽车经销商不得不停止或限制运营，这使在线体验变得更加重要。随着新冠疫情继续影响全球经济，人们可能会认为，消费者并没有购买豪华车的强烈需求。那么，尽管英国的汽车销量一年内暴跌 29%，奥迪（英国）的潜在客户却同比增长 59%，这是如何实现的呢？