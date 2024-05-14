在理想的产品工程工作流程中，开发和测试是一个持续的过程，而不是最终状态。在设计阶段，工程师可能已经规划了未来的更新和维护。持续的测试和监控关键指标对于确保产品按预期性能至关重要。对于部分组织而言，投资于持续迭代可能是产品发布后最合适的行动方案。这可能意味着设计和部署更新、收集和筛选用户反馈，或指派一个工程团队来持续监控产品的性能。