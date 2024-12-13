什么是复合 AI 系统？

协调多个单独的模型和相互作用的组件有很多优点。

高效率

通过将任务分配给专门的模型，复合系统减少了单个 AI 组件的认知负担。例如，一个模型可能专注于分析结构化数据，而另一个模型则解释图像或文本等非结构化数据。与单个模型系统相比，这种分工提高了性能和准确性。

LLM 令人印象深刻，在获得更多计算资源后，LLM 的表现也越来越好，但由于可扩展性规律，LLM 也会遇到性能上限和收益递减的问题。有时，与其向 LLM 投入更多计算资源，不如将某些任务委托给另一个对资源要求不高的模型、智能体或工具。

速度

结合多个模型来完成一项任务，有时比训练单个 LLM 来完成任务更快。此外，复合系统可以同时处理不同类型的数据，从而实现实时决策。这在 AI 应用（如欺诈检测）或边缘应用（必须最大限度地减少延迟）中至关重要，因为在欺诈检测中，快速响应是必不可少的。

多功能性

复合系统用途广泛，适用于不同的用例。这使复合 AI 系统成为旨在优化多个领域的运营的企业的首选。

结合使用预训练组件、开源解决方案和自定义模块的系统设计可让各组织受益匪浅。随着技术的发展，每个组件都可以单独更新或替换，而无需对整个系统进行全面改造。通过将任务分配给不同的模型，复合系统可获得适应性和对单个组件故障的复原力。

包括检索增强生成 (RAG) 在内的复合方法使 LLM 能够访问其初始训练数据集之外的数据源，从而扩展了 LLM 的功能。组合不同的模型使开发人员能够针对特定目标（例如速度或领域专业知识）进行优化。

控制

LLM 可能很笨重，容易产生幻觉，做出的决定也不一定总能解释清楚。复合 AI 解决方案可以帮助控制输入和过滤输出，使行为更加可控，从而提高信任度。