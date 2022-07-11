主页 AI 助手 利用 AI 助手提高工作效率
更加轻松、快速地访问完成工作所需的信息和任务自动化功能
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携手共创全新工作方式并服务于客户

IBM AI 助手借助生成式 AI 和自动化，使个人能够完成工作，而无需具备业务流程、软件应用程序和编码语法的专家知识。

预构建的 AI 助手解决方案可快速创造价值，具备不断扩展的技能集、不断学习的 AI 模型，以及可实时编排的自动化功能。
获取相关知识以确定 AI 投资的优先级

深入了解由 IBM 顶级思想领袖提供的视频系列，包括从战略要点到如何将 AI 应用到企业中等各种主题。
AI 助手

利用这三款 AI 助手将工作效率提升至全新水平

 提升企业工作效率的 AI 助手

使业务用户能够使用自然语言分派常见和复杂的任务，帮助他们制定更加明智的决策，并取得更好的成果。

 适用于客户支持的 AI 助手

使组织中的每个人都能够构建和部署更好的虚拟代理，以提供一致的智能客户服务，而无需编写任何代码。

面向企业开发人员的 AI 编码助手

提升开发人员的工作效率和上手速度，支持应用程序的现代化改造和 IT 自动化。
了解组织如何利用 AI 助手将工作效率和客户服务提升至新的水平 赫尔辛基市

这个首府城市正在使用“多聊天机器人”来合并来自 6 项医疗保健社会服务的功能和数据，以便打破孤岛，更有效地提供用户友好型公民服务。

 Sport Clips

这家来自美国的大型护发专营店的目标是利用可信任的 AI 和智能自动化，将员工数量增加 30%，并提高员工的工作效率和敬业度。

 Camping World

这家大型房车零售商使用名为 Arvee 的 AI 助手重塑其客户体验，帮助将用户参与度提高 40%，座席效率提高 33%。

 IBM

IBM HR 的学习活动管理团队观察到，实施 AI 助手以帮助管理人员监控注册、管理定制活动推广、部署活动前沟通以及执行其他重复性关键任务后，员工满意度提高了 15%。

 Avid Solutions

这家研发公司肩负着彻底改变食品生产和可持续发展农业的远大使命，正使用 AI 助手来帮助自动化改造并优化客户引导、项目管理和费用报告等工作流程。

 AddAI

这家初创公司兼 IBM 业务合作伙伴正在通过实施 7x24全天候可用的 AI 助手来帮助公司改善客户体验，以迅速、准确且一致地回答各种问题。

各行业用例

加快创建和发布职位招聘信息的速度 赋予患者权力 改善客户自助服务并转接到真人客服 即使在最坏情况下，同样提供最佳客户体验 提供 24/7 全天候居民支持服务 提供全渠道支持，提高客户参与度和钱包份额 简化各种人力资源任务 缩短寻找候选人所需时间
资源 告别忙碌的工作

IBM® watsonx Orchestrate 可支持企业创建自己的虚拟助理。他们可以处理日常任务，让您可以专注于自己喜欢的工作。

 让我们重新思考客户服务

若要为一家新公司设计客户服务体验，您会在哪些方面应用 AI 来吸引并留住高利润客户？

 什么是生成式 AI 模型？

各界热议 ChatGPT 之际，IBM 专家 Kate Soule 说明了大型语言模型的工作原理，以及这种形式的生成式 AI 可以为企业发挥哪些作用。

 您的商用 AI 教育体验

深入了解横跨三个核心学习领域的 AI 主题：战略要点、企业 AI 的关键要素以及如何将 AI 投入使用。
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