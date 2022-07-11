watsonx Assistant 赫尔辛基市 这个首府城市正在使用“多聊天机器人”来合并来自 6 项医疗保健社会服务的功能和数据，以便打破孤岛，更有效地提供用户友好型公民服务。

watsonx Orchestrate Sport Clips 这家来自美国的大型护发专营店的目标是利用可信任的 AI 和智能自动化，将员工数量增加 30%，并提高员工的工作效率和敬业度。

watsonx Assistant Camping World 这家大型房车零售商使用名为 Arvee 的 AI 助手重塑其客户体验，帮助将用户参与度提高 40%，座席效率提高 33%。

watsonx Orchestrate IBM IBM HR 的学习活动管理团队观察到，实施 AI 助手以帮助管理人员监控注册、管理定制活动推广、部署活动前沟通以及执行其他重复性关键任务后，员工满意度提高了 15%。

watsonx Orchestrate Avid Solutions 这家研发公司肩负着彻底改变食品生产和可持续发展农业的远大使命，正使用 AI 助手来帮助自动化改造并优化客户引导、项目管理和费用报告等工作流程。