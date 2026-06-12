治理即代码 (GaC) 和策略即代码 (PaC) 是将治理和策略执行直接嵌入工作流的方法，通过将策略、规则和标准转化为机器可读代码。目标是让每次部署、基础架构变更或数据访问请求在发生之前就满足预定义的标准。这种主动执法方式依赖于策略引擎、云基础设施以及现在的 AI 智能体等技术。

借助 Open Policy Agent (OPA) 等工具，策略执行机制已更为完善，企业可通过代码化方式定义并落地各类治理规范。治理规则不再依靠文档与人工审批，而是内嵌至流程代码中，在 SDLC 全程自动落地执行。

同样，基础设施即代码 (IaC) 和 Terraform 等工具采用声明式语法自动完成 IT 基础设施的创建与管理；开发者只需定义目标最终状态，无需编写分步操作流程。基础设施定义通常使用 YAML 和 JSON 等格式来表示，使其易于自动化和验证。

人工智能驱动的编码环境可以执行 GAC、PaC 和 Iac。例如，可以使用 IBM Bob 将此类流程嵌入 SDLC 中。