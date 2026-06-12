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什么是代码治理？

By Cole Stryker
发布日期 2026年6月12日

代码治理详解

代码治理是组织为软件开发制定的一套规则和监督机制。它涵盖企业用于管控代码编写、评审、测试、安全校验、审批及维护全流程的制度、流程与工具体系。

代码治理已从一系列手动流程演变为一种策略驱动的自动化实践。主要原因在于，规模庞大、结构复杂的代码库，需要具备可扩展性、高完备度的治理框架。

2010 年代的 DevOps 革命挑战了依赖人工审批和集中控制的治理模式。如今自动化系统落地全流程管控，依托 “安全左移” 理念，安全与合规校验环节被前置至软件开发生命周期 (SDLC) 上游阶段。

生成式 AI 的出现引入了全新的治理层面。开发人员现在可以使用由大型语言模型 (LLM) 提供支持的机器学习工具生成大量代码，从而显著提高开发速度。但代码治理体系必须迭代升级，才能应对 AI 生成代码的质量问题、衍生安全风险、知识产权隐患以及模型使用规范等多重挑战。

组织现在正在实施治理策略，规定何时可以使用 AI 生成的代码、如何对其进行审查以及部署前需要执行哪些验证步骤。

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代码治理的组成部分

以下是代码治理的一些最常见的组成部分。

编码标准

低质量代码会导致技术债务，进而削弱技术架构的可扩展能力。编码标准规定了开发人员应如何编写和组织代码，以防止这种情况的发生。这套规范涵盖命名规则、代码格式、注释文档、文件目录结构及各编程语言专属最优实践；在大型代码库中，这类细碎问题日积月累，最终会演变成重大隐患。

当所有开发人员都遵循相同的标准时，代码会更易于使用。工程师无需耗费大量时间读懂他人代码，可将更多精力投入新功能开发。

版本控制

版本控制系统定义了团队如何管理源代码的变更。这些策略定义了创建分支、合并代码和编写提交消息的工作流。版本控制系统可以生成审计轨迹，帮助防止意外覆盖，帮助确保变更历史清晰。团队可清晰追溯每一处代码修改的责任人与修改缘由。

代码审查

代码评审流程要求软件变更在合并到代码库前，先被其他开发人员审查。评审具备多重作用：排查程序缺陷、校验方案设计合理性，同时实现团队内部技术经验共享。执行到位的代码评审，能够产出质量更高的软件。

安全性

安全治理确保软件按照既定的安全要求和合规规则开发和维护，使其开发符合更广泛的风险管理策略。相关管控手段包含安全漏洞扫描、权限管控、依赖包管理、密钥检测安全编码规范以及常态化代码评审。安全治理在整个开发生命周期中整合保护措施，而不仅仅是在结束时整合。

测试

测试治理有助于确保软件在部署前符合所有既定标准。但测试也在“左移”。将测试要求嵌入 CI/CD 管道，团队可尽早发现代码缺陷，降低线上环境出现功能退化问题的风险。

合规性

合规性和可审计性侧重于确保软件及其开发过程符合监管要求。留存审批记录、变更历史与测试日志，是代码合规管控的常用手段。

部署

持续集成和持续交付 (CI/CD) 控制用于软件部署的自动化流程。这套管控规则明确：代码跨环境流转前，必须通过哪些自动化校验项目。CI/CD 治理有助于确保投入生产的软件符合预定义的标准，同时促进降低各种部署的风险。

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治理、策略和基础设施即代码

治理即代码 (GaC) 和策略即代码 (PaC) 是将治理和策略执行直接嵌入工作流的方法，通过将策略、规则和标准转化为机器可读代码。目标是让每次部署、基础架构变更或数据访问请求在发生之前就满足预定义的标准。这种主动执法方式依赖于策略引擎、云基础设施以及现在的 AI 智能体等技术。

借助 Open Policy Agent (OPA) 等工具，策略执行机制已更为完善，企业可通过代码化方式定义并落地各类治理规范。治理规则不再依靠文档与人工审批，而是内嵌至流程代码中，在 SDLC 全程自动落地执行。

同样，基础设施即代码 (IaC) 和 Terraform 等工具采用声明式语法自动完成 IT 基础设施的创建与管理；开发者只需定义目标最终状态，无需编写分步操作流程。基础设施定义通常使用 YAML 和 JSON 等格式来表示，使其易于自动化和验证。

人工智能驱动的编码环境可以执行 GAC、PaC 和 Iac。例如，可以使用 IBM Bob 将此类流程嵌入 SDLC 中。

作者

Cole Stryker

Staff Editor, AI Models

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