执行器是 BAS 物理上调节楼宇环境的手段。它们是机电设备，接收来自控制器的命令或控制信号，并通过操作开关、阀门和风门等电动装置做出响应。

正如传感器为 BAS 提供输入，执行器则是实时输出，控制楼宇内公用设施的流动，以保持最佳条件并维持能源效率。

BAS 使用 BACnet、Modbus 或基于 IP 的技术等通信协议，使系统中的组件能够共享数据。