楼宇自动化使用集中式数字系统来监控和控制楼宇基础设施，如 HVAC（供暖、通风与空调）、照明和安防。当楼宇的自动化系统集中在一个统一的 IT 网络中时，该楼宇就成为了智能楼宇。
楼宇自动化系统 (BAS) 通常被集成到更广泛的楼宇管理系统 (BMS) 中，后者协调多种楼宇技术。一些组织还部署楼宇能源管理系统 (BEMS)，专门用于监控和优化能源消耗。
当有效实施时，BAS 可以降低运营成本、提高能源效率，并让设施管理者更清晰地了解楼宇性能。
楼宇自动化系统包含一系列技术，包括传感器和人工智能 (AI)，它们协同工作以优化和简化楼宇的各项系统。以下是 BAS 中一些典型的楼宇技术。
传感器监控楼宇环境并收集关键数据，如温度、湿度、人员占用情况和光照水平。
典型应用包括：
控制器处理传入的传感器数据，并使用算法执行预先编程的操作。
例如，当湿度水平超过预设阈值时，HVAC 控制器可能会启动制冷或除湿。照明控制器根据占用传感器的输入来调节光照水平。
控制系统自动调节楼宇环境，以维持理想的设置和水平。一些现代传感器、控制器和网络设备可以通过以太网供电 (PoE) 技术进行连接和供电。
执行器是 BAS 物理上调节楼宇环境的手段。它们是机电设备，接收来自控制器的命令或控制信号，并通过操作开关、阀门和风门等电动装置做出响应。
正如传感器为 BAS 提供输入，执行器则是实时输出，控制楼宇内公用设施的流动，以保持最佳条件并维持能源效率。
BAS 使用 BACnet、Modbus 或基于 IP 的技术等通信协议，使系统中的组件能够共享数据。
楼宇使用者和工作人员可以通过用户界面来操作 BAS。
例如，人们可以使用恒温器设置理想的温度，以实现使用者最大程度的舒适。当温度设定后，BAS 会自动启动以维持理想水平。
计算机、触摸屏和移动应用程序都可以作为 BAS 的用户界面，让人们能够访问楼宇控制功能。
尽管楼宇自动化本身并非新鲜事物——第一个可编程恒温器诞生于 1906 年——但现代数字技术催生了使用一整套自动化解决方案的智能楼宇。传统的楼宇自动化系统是孤立的、闭环的、针对特定系统的系统。而现在，整个智能楼宇通过单一的、互联的 BAS 进行控制。
普通的设备（如水泵或门）上的物联网 (IoT) 传感器可以收集运行数据，用于实时状态监控和控制。这些传感器将数据流式传输到集中式软件平台，设施管理者可以在该平台上监控多个子系统的建筑性能和系统状态。
将建筑系统连接到一个统一的楼宇管理系统 (BMS) 中 ，可使楼宇自动化系统 (BAS) 在多个建筑功能之间共享数据，从而提高系统间的协调性并提升整体运营效率。
楼宇自动化系统 (BAS) 可通过降低能源使用量、减少运营成本以及提高居住者的生命安全来增强设施管理。以下是 BAS 的一些主要益处。
覆盖整个建筑的自动化系统会生成大量实时数据：环境温度、占用率、管道性能等。通过分析这些传入的数据，BAS 可以优化公用事业的使用，避免浪费并降低成本。
如果建筑的某个部分未被使用，BAS 可以降低该区域的温度并关闭照明。当系统预测到占用率将恢复时，BAS 可以逐渐将该区域预热到最佳温度。
BAS 的一项功能是能够按区域调整建筑设置。它可以包括在开放式办公室内创建独立的温度或照明区域。
实时占用率数据还可以帮助设施管理者优化停车位的可用性和会议室分配。
一致且个性化的环境设置能让居住者感到更舒适，而居住者舒适度的提高可以减少分心。当周围环境被优化到最大舒适度时，员工可能会感觉更能专注于工作。这是智能办公室为其使用者带来的众多益处之一。
楼宇自动化系统带来了一系列益处，可提高设施居住者的安全性。自动通风控制有助于提高空气质量，而更智能的火灾报警系统可防范潜在的悲剧性事故。
门禁控制系统管理着建筑物理区域的出入，有助于确保人员只能进入与其角色相关的空间。模式检测可以通过在人员最有可能使用建筑的时间段限制其访问，来帮助调节访问控制。
当与更广泛的 IT 安全系统集成时，楼宇门禁控制可以通过将物理访问权限与数字身份管理相关联，以支持企业安全策略，从而实现更强的数据安全。
创建楼宇自动化系统（BAS）的初始挑战包括其高昂的费用，以及统一孤岛数据集、连接不同系统和使用户上手的任务。一旦建成，BAS 运营者必须应对网络安全风险、环境因素、性能漂移以及最终的系统淘汰问题。
楼宇自动化的挑战包括：
使用 IBM Maximo Application Suite 优化计划、资源和资产的性能。
使用 AI 和数据洞察分析自始至终优化资产性能。
利用丰富的数据和强大的 AI 技术实现运营转型，以便整合优化流程并实现智能增长。