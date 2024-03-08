有两大趋势正在鼓励企业领导者开始实施智能办公技术：

智能技术的兴起：智能技术源于多项技术革新：1990 年代互联网的商业化、2000 年代联网电视等“智能”对象的出现、移动网络的发展，以及数据分析的演变。1 如今，配备数据收集功能和连接功能的智能技术部署正日益增多，以便提升城市、农场和家庭等各种环境中的可持续性和用户体验。办公环境也不例外，预计到 2032 年，全球智能办公市场的规模将达到 1,226 亿美元。2

远程与混合工作的兴盛：新冠疫情期间，远程办公的激增（以及此后混合工作场所的兴起）导致员工队伍比以往任何时候都更为分散。这推动了对智能办公技术的需求，而这些技术可促进远程工作者与办公室内团队成员之间的协作。