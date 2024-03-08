智能办公室是一种配备创新工作场所技术的办公空间，它可改善员工体验、提高工作效率、降低成本并提高能源效率。
为智能办公室提供助力的关键技术包括自动化、物联网和综合工作场所管理系统。智能照明、智能恒温器、智能会议室和智能办公桌也是智能办公室的常见配置。
有两大趋势正在鼓励企业领导者开始实施智能办公技术：
智能技术的兴起：智能技术源于多项技术革新：1990 年代互联网的商业化、2000 年代联网电视等“智能”对象的出现、移动网络的发展，以及数据分析的演变。1 如今，配备数据收集功能和连接功能的智能技术部署正日益增多，以便提升城市、农场和家庭等各种环境中的可持续性和用户体验。办公环境也不例外，预计到 2032 年，全球智能办公市场的规模将达到 1,226 亿美元。2
远程与混合工作的兴盛：新冠疫情期间，远程办公的激增（以及此后混合工作场所的兴起）导致员工队伍比以往任何时候都更为分散。这推动了对智能办公技术的需求，而这些技术可促进远程工作者与办公室内团队成员之间的协作。
采用智能办公解决方案的企业可实现多重效益。
智能办公室技术可帮助公司识别其空间何时未得到充分利用，以便公司能确定何时以及如何重新配置办公室布局、减少不动产足迹以及节省租金和/或维护成本。如果办公空间因混合工作安排或向更多远程工作者转变而缩小，智能办公管理工具则可帮助推动空间共享实践，例如办公桌轮用制。智能办公解决方案还可包括用于提高能源效率的工具，从而降低电费。
提高能源效率也可帮助公司减少碳足迹。这对于致力于实现环保目标和满足具有环保意识的利益相关者的企业来说，是一项重要的优势。
智能办公解决方案可实现室内环境条件的定制化；而研究表明，此举有助于改善员工的身心健康。3 反过来，它又可提高工作效率和员工留存率。
虽然创新仍会不断塑造未来的工作方式，但当今的智能办公室通常会采用以下技术：
物联网是指由嵌入传感器、软件和网络连接的实体设备、车辆、电器和其他对象组成的网络。这些嵌入式功能允许这些对象收集数据。在智能办公室中，传感器可捕获有关占用率、办公室使用模式、人流量、温度、照明条件等内容的实时数据，从而为办公室内资源的最佳部署提供决策信息。
智能会议室通常会配备视频会议功能和交互式白板等功能。这些功能可将物理与虚拟工作环境相融合，从而帮助现场与远程员工更智能地协同工作。
智能照明系统可计算办公室内的自然光量，并在整个工作日内按需调整办公室照明。此功能可帮助在自然光与人工照明之间实现适当的平衡，使员工获得完成其工作所需的照明度。此外，智能照明系统还可根据某一房间或空间是否被占用而自动开灯和关灯，从而减少电力消耗。
智能恒温器和智能气候控制系统可自动调节气流、加热和冷却以及二氧化碳与湿度水平，以便对 IoT 传感器检测到的整个办公室的占用情况以及室内条件做出响应。这一动态、实时的调整可提高员工的舒适度，并降低能耗。
自动化是使用技术执行任务，尽可能减少人工输入。在智能办公室中，自动化可为智能照明系统与智能恒温器做出即时调整提供支持。
连接到预订系统的办公桌有时被称为智能办公桌。该术语还可用于指代可根据员工的高度偏好来轻松进行调整的电动办公桌，使其成为存在共享工作空间的办公室的有力补充。
借助智能访问控制系统，生物识别（涵盖从指纹扫描到面部识别）和多重身份验证等技术可用于访客管理以及防止未经授权的访问数据。此类系统还可识别可疑活动，其中包括未经授权的人员试图进入办公室内等情况。4
智能办公技术已在世界各地的公共与私营部门得到广泛应用。
利用面向智能资产管理和供应链的 AI 解决方案，构建更具弹性的业务。
借助 IBM 利用丰富的数据和强大的 AI 技术来集成优化流程，从而实现业务运营转型。
IBM Cloud Pak for Business Automation 是一套模块化的集成软件组件，用于运营管理和实现自动化。
1“数字革命：物联网、5G 及其他”，Communications of the Association for Information Systems，2016 年 5 月
2“按组件（硬件、软件、服务）、办公室类型（改造、新建）、科技（无线科技、有线科技）和地区划分的 2024-2032 年智能办公室市场报告”，IMARC Group，2023 年
3“智能办公室：生产力和福祉视角”，International Journal of Information Management，第 51 卷，2020 年 4 月
4“访问控制在现代办公室中的重要性”，SecurityInfoWatch.com，2023 年 10 月 19 日
5“第一印象：联邦建筑局自 2008 年以来减排 51%”，Axios，2023 年 4 月 21 日