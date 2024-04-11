空间管理直接影响生产效率、盈利能力和客户满意度，并可以塑造公司文化和业务成果。例如，商业企业可能会重新设计总部，纳入更多协作空间，从而促进创新和团队合作。零售商可以重新调整店面布局，从而改善客流和提高销售额。制造商可能会重新安排生产车间，改善工作流程和安全性，从而提高生产率并减少事故。

高效的空间管理系统可以降低租金、水电费和维护相关成本。随着远程和混合工作安排的日益普遍，许多企业正在重新思考空间的利用以及在现场和场外实现灵活的工作条件。