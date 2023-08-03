综合工作场所管理系统 (IWMS) 是一个软件平台，可将房地产和设施管理的所有领域简化到一个单一、动态和可扩展的平台上。
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全面的 IWMS 解决方案可以捕获并生成与房地产和设施组合管理多个方面相关的数据和指标，例如运营成本、能源消耗、维护管理、平面图等。然后，它会整合数据以提供整个房地产和设施组合的整体视图。利用这些数据可以帮助您的组织减少开支、快速适应不断变化的用户需求、做出更加明智的工作空间相关决策并实现可持续发展目标。
IWMS 基于计算机辅助设施管理 (CAFM) 软件和计算机化维护管理系统 (CMMS) 软件等技术的功能构建而成。CAFM 软件旨在帮助管理和维护物理基础设施的各个方面，包括预订系统和能源管理。同样，CMMS 使用数据优化资产管理和设施维护运营的所有功能，包括设备、基础设施和其他硬资产。虽然组织可能使用多个 CAFM 和 CMMS 解决方案来管理运营，但这些解决方案互不关联且无法共享信息，这可能会造成数据差距和系统效率低下问题。
IWMS 平台将 CAFM 和 CMMS 技术合而为一，提供整个房地产投资组合中资产的综合视图，并揭示它们如何相互作用和相互影响。
IWMS 系统将数据整理到一个集中式数据库中，从而改善决策并节省成本。事实上，研究表明，IWMS 解决方案可以将设施使用效率提高 39.3%，同时将设施维护成本降低 15.2%。1
借助内置仪表板、移动应用程序以及强大且响应迅速的用户界面，IWMS 还提供针对企业不动产投资组合的清晰视图。它们能够轻松回答一些问题，从而增强运营弹性和效率并改进业务流程：例如“我们是否正确分配了空间？”供暖和制冷系统是否需要维修？哪些租约需要续约？
此外，IWMS 在功能之间增加了一层自动化层，这是多种解决方案无法实现的。自动化有助于减少手动干预、冗余流程和不准确的数据。例如，IWMS 解决方案自动跟踪和评估建筑和资产维护，并在必要时自动发出工单。这些功能可以最大限度地缩短从评估和发现到解决问题的时间，从而有助于降低成本。迅速解决与设施和工作场所相关的问题有助于改善这些设施、其员工、居住者和工作环境的整体状况。
通过 IWMS 软件提供的房地产和设施管理优化，您可以：
IWMS 可帮助组织在其整个生命周期中监控和管理产品服务组合的所有资产。这样，企业就能提前做好维护和服务管理的准备。IWMS 平台可自动执行维护和维修计划并简化工作流程，以更好地预测和防止设备停机、管理和监控能源消耗、计划和运行所需的维护或实施新的可持续发展举措。例如，预防性维护使用数据和预测性分析来帮助发现和评估问题，防止它们成为重大问题，从而减少停机时间并最大限度地降低风险。这使资产保持最佳运行状态，提高效率并降低运营成本。
IWMS 软件可以根据准确的占用率帮助您更好地确定需求、规划布局和管理工作空间。数字工具可以自动执行任务，并使用您的数据来优化平面图、最大限度地利用空间并确保在需要时提供合适的空间。
根据 IDC 研究，优质的员工体验有 87% 的可能性提高员工保留率。2合适的 IWMS 解决方案有助于实时优化空间规划模块，确保在需要时可以使用合适的办公空间和会议室。数字工具可以提供可用空间的实时视图、轻松预订合适的空间以及请求维护或其他服务，从而帮助员工在所在的空间中更好地工作。IWMS 还能调节温度、优化照明并创建易于进入的卫生区域。
随着员工和居住者要求更环保的实践，IWMS 可以帮助设施管理人员找到减少能源消耗和排放的机会。能源管理集成自动温度控制、根据实际占用情况和物理空间计划定制的照明分配，有助于减少设施的整体碳足迹。IWMS 软件解决方案可以帮助将能耗降低 11.5%。1
IWMS 软件将租赁管理、管理和会计需求整合到一个平台中。此外，它可以自动跟踪多个地点的租赁续约，并简化租赁协议、付款以及合同和合规要求。
空间管理日益成为许多组织的优先事项。有时，工作和工作空间正变得越来越像一个物理场所。即使包括混合安排、数字工作场所和远程办公在内的非传统工作环境变得越来越普遍，构建一个安全、舒适、空气和表面清洁以及强大的安全措施的办公空间仍然势在必行。
但是，实施这些变化需要不断发展的尖端科技，并且在许多情况下可能需要进行重大改造。尽管面临基础设施老化、成本高昂、需求变化等挑战，但 IDC 发现“88% 的企业已经投资或计划投资更新物理空间，使其更适合灵活的工作模式。”此外，“到 2025 年，90% 的新建商业建筑或翻新项目都将部署智能设施技术，以支持灵活的工作场所并可持续改善用户体验和运营绩效。”3
随着技术的进步以及越来越多的物联网 (IoT) 设备被整合到 IWMS 解决方案中，可能会实现更多的自动化。集成自动需求响应技术可以进一步实现建筑物自动化，以优化需求高峰时段的能源使用，从而进一步帮助降低能耗和成本。如果与实时占用率相结合，甚至可以根据特定需求定制负载减少策略，并根据情况变化进行调整。
全球 IWMS 市场正在扩大，随之而来的是，施工方法、设施管理实践和使用者对可持续发展的需求逐年增长。利用不断扩展的 AI 嵌入式功能以及将 IoT 行业纳入 IWMS 平台，组织能够在未来实现更智能的自动化和预测实践。
可以提高设施和房地产的运营、财务和环境性能的 IWMS。
提供使用数据、分析和 AI 的解决方案，帮助客户更好地了解设施并做出明智决策。
依托单一平台实现智能资产管理、监控、预测性维护和可靠性规划。
深入了解 IWMS 的工作原理，以及它如何让您的组织受益。
了解组织如何充分利用数据来全面增强和解决房地产绩效的各个方面。
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关注健康、福祉和旨在让每个人都能尽最大努力工作的环境，以创造我们所需的工作场所体验。
了解组织如何通过在其工作场所运营中添加智能、自动化、创新和弹性来蓬勃发展。
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1 Integrated Workplace Management System Market Outlook and Forecasts 2021 – 2028（ibm.com 外部链接），Mind Commerce，2021 年 10 月 13 日
2空间管理的新时代是否已来临？ （ibm.com 外部链接），IDC，2022 年 12 月 20 日
3 Top 10 Workplace Management Trends（ibm.com 外部链接），IDC，2022 年 1 月