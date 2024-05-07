RMH 为墨尔本西部和北部郊区超过 550,000 人提供服务。除了旗舰设施皇家墨尔本医院外，该医疗服务机构还包括 City 和 Royal Park 两大分院，以及一个传染病实验室和 12 个附属卫星机构，提供心理健康、住院护理、康复和社区服务。

为维护 RMH 庞大体系的正常运转，超过 600 名设施管理 (FM) 员工日夜工作，提供各种非临床服务，例如清洁、废物管理、病房支持和患者转移、维护、工程和生物医学工程服务、能源与公用事业管理、总机、停车场、患者食品服务和招待餐饮。

多年来，设施管理人员一直使用传统的寻呼机、通讯系统、电话、票证和其他纸质工具来响应服务请求。在系统转型之前，呼叫设施服务的方式有八种之多。但是，由于系统由未整合的独立部门管理，而医院工作量持续增加，因此 RMH 希望能够对设施管理业务流程进行简化和审核，提高服务交付的效率和可持续性，避免导致系统不堪重负。

“员工在服务交付方面面临的日常操作挑战越来越多，”RMH CAFM 项目总监 Adriana Stormont 表示，“同时我们也缺乏定性数据，无法更好地为决策提供依据。资产数据既不集中也不透明，因此我们无法获取生命周期成本、维护、保修、承包商协议及其他当前需要收集的重要信息。这些信息不仅可用于实现最佳资产管理，也是为了满足新出台的监管合规要求。”

为了解决这些问题，RMH 启动了一项独立的服务审查，而审查结果建议医院采用数字化任务管理系统。“我们随后在公开招标中对相关市场进行了评测，并遵循了全面的评估和采购流程，”Stormont 说。“我们的评估过程包括对当地和跨州医疗和商业机构的实地参观与会议。”

2018 年 11 月，RMH 管理委员会批准了为综合工作场所管理系统 (IWMS) 提供商业用例资金，包括筹建移动数字任务管理平台。2019 年，该组织还成立了计算机辅助设施管理 (CAFM) 项目团队，负责监督数字化实施和变革转型。这家大型城市医疗服务机构最终选择 IBM TRIRIGA 平台作为其 IWMS。TRIRIGA 通过提供一整套分析、关键警报和自动化流程功能，提升了设施管理需求的可见性、资源利用率、控制和自动化能力。

为完成解决方案设计和项目实施，IBM 邀请了 IBM 业务合作伙伴 TRIXi Building Insights 加入，因为该公司在 IBM 物联网 (IoT) 软件方面拥有丰富经验。

CAFM 项目涵盖对 100 多个业务流程的审查、七个工作流的设计会议、数据迁移、变更管理以及跨多个部门的用户测试和培训。然而，随着项目按计划和预算继续进行至 2020 年初，一场意想不到的事件发生，以任何人都无法想象的方式造成影响，并对 RMH 和设施管理部门带来挑战。