除了刀片服务器外，现代数据中心主要依赖另外两种类型的服务器：机架式服务器和塔式服务器。虽然这两种类型的服务器在功能上与刀片服务器类似，但它们也有一些值得注意的区别。

机架式服务器

机架式服务器是较之刀片服务器更便宜、稍小的选择，而且性能不高。此外，与刀片服务器不同的是，它们无法进行“热插拔”，即在不中断整体系统功能的情况下快速更换或修复，这使得它们更难维护。

部分企业仍然倾向于机架式服务器，因为其成本低廉、可兼容现有数据中心技术，且可作为独立服务器在未实施集中化统一管理的情况下提供资源。相比之下，刀片服务器通常只能用作大型网络的一部分。

塔式服务器

塔式服务器是经配置后可实现类似服务器运行能力的 PC。作为台式计算机，其规模相比刀片服务器或机架式服务器更为庞大。当 IT 管理员需要专用服务器来提供特定功能或服务时，通常会采用塔式服务器。例如，塔式服务器通常可启用动态主机协议 (DHCP) 或域名系统 (DNS) 服务，为网络管理员提供更高的灵活性和网络控制权限。