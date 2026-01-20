API Gateway 是一个软件层，为客户端（如网页或移动应用）访问多个后端服务提供单一入口点，同时管理客户端/服务器交互。

API Gateway 接收 API 调用（有时称为 API 请求），并根据请求的性质将其路由到一个或多个后端服务。然后，网关将请求的数据汇总，并通过单个响应返回给客户端。网关使客户端能够通过一次调用查询多个资源，而无需通过多次调用查询多个端点。

例如，在医疗保健系统中编排服务的 API Gateway，可以使面向用户的应用通过一次 API 调用，从多个资源（如患者的病历、支付历史和当前日程安排）中拉取数据。

API Gateway 还集中处理其他关键任务，例如：