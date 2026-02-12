AIOps 是应用 AI 功能（如自然语言处理和机器学习模型）来实现 IT 服务管理和运维工作流自动化。可观测性是仅基于对系统外部输出（特别是其遥测数据）的了解来理解复杂系统内部状态或状况的能力。结合这些实践，为在复杂的多云 IT 环境中进行优化、故障排除和自动化提供了强大的工具。

AIOps 可观测性利用 AI 和 ML 技术分析系统的日志、指标和追踪，并执行包括以下的操作：

为了结合 AIOps 和可观测性，大多数组织使用内置 AI 功能的可观测性平台。现代可观测性平台 通常包含生成式 AI 功能，例如可以回答有关网络状态问题的文本界面，或内置在平台仪表板中的实时数据可视化工具。IT 团队可以使用这些生成式 AI 工具——以及可观测性平台自身由 AI 驱动的自动修复工具——来预测停机时间、提高运营效率和改善应用程序性能。

以下是一个如何在可观测性中使用 AIOps 解决方案的示例。假设一个可观测性平台发现了关于应用程序变慢的突发警报与核心路由器延迟之间的关联。

该平台可以利用既定的网络行为基线，识别延迟之前发生的异常活动——例如，对该路由器配置的未经计划的更改。然后，它可以执行自动化的根本原因分析，确定更改的方式、时间和地点。之后，该平台可以查阅预先批准的工作流来应用修复（例如将路由器固件回滚到先前版本）。最后，它可以向 IT 团队呈现一份事件报告，帮助防止进一步的中断。

生成式 AI、混合云运维和可观测性紧密交织。研究公司 Gartner1 在 2025 年的一份报告中¹将可观测性描述为生成式 AI 驱动的 CloudOps（云运维）的一项关键功能。根据标普全球市场财智 2025 年的一份报告2 ，71% 使用可观测性解决方案的组织正在使用其 AI 功能，较 2024 年增长了 26%。