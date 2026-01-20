2026 年可观测性趋势

AI 工具需要配套全新的数据采集与使用方式。许多组织都需要彻底革新现有的可观测性体系，确保 AI 工具得到充分理解、高效部署，并与业务目标保持一致。

在可观测性体系中，“智能”既包括从 IT 系统采集遥测数据的基础能力，也包括用这些数据检测异常、分析根本原因、排查故障、优化体验，甚至提前预测并防范问题的能力。

“到 2026 年，生活会有更多场景由 AI 系统承载，而这些系统都运行在基础设施上，可能出现各式各样的故障，”IBM AIOps 与 Instana 可观测性平台高级技术专员 Arthur de Magalhaes 在接受 IBM Think 采访时表示。

“要让这些 AI 系统稳定运行，所需的智能水平和响应速度也会同步提升，这就要求我们采用更创新、更高效的智能方案。”

de Magalhaes 告诉 IBM Think，2026 年可观测性智能的最大趋势是智能体式 AI 的深度整合，AI 智能体会采集所需的观测数据与洞察分析结论，完成指定任务。例如，专门处理日志的智能体可以分析日志、提取规律、发现异常，再和具备其他能力的智能体配合，完成故障修复与预防，有效缩短平均修复时间 (MTTR)。

智能体还可以完成资源扩展、流量重路由、服务重启、部署回滚、暂停数据管道等一系列操作。这些操作会越来越多地按照自动化决策引擎设定的规则执行，引擎会根据业务需求判断问题是否需要处理、该用哪种方式、以及紧急程度。

将这类管理决策交给智能体执行，需要可观测性数据作为支撑依据。有效整合了 AI 智能体的可观测平台，可以自动监测操作结果、调整模型与策略，用最少的人工干预不断优化后续决策。