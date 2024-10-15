人工智能 (AI) 是一种变革力量。传统上依赖人类智能的任务自动化具有深远的影响，为创新创造了新的机会，使企业能够重塑运营。通过赋予机器不断增强的学习、推理和决策能力，AI 正在影响几乎所有行业，从制造业到酒店、医疗保健和学术界。如果没有 AI 战略，组织就有可能错过 AI 可能带来的优点。
AI 战略可帮助组织应对与 AI 实施相关的复杂挑战，并定义其目标。无论是更深入的数据分析、优化业务流程还是改善客户体验，拥有明确的目的和计划可确保 AI 的采用与更宏观的业务目标保持一致。这种一致性对于从 AI 中提取富有意义的价值并最大限度发挥其影响均至关重要。此外，成功的 AI 战略还可为应对挑战、构建必要的能力以及确保将 AI 符合战略目标且负责任地应用于组织的各个部分而提供路线图。
现在努力了解 AI 并利用其力量的组织将在未来蓬勃发展。稳健的 AI 战略将使这些组织能够应对集成 AI 的复杂性，快速适应技术进步，并优化其流程、运营效率和整体增长。
AI 战略就是将 AI 融入组织的计划，以便它与业务的更广泛目标保持一致并为其提供支持。成功的 AI 战略应成为相关工作的路线图。根据组织的目标，AI 战略可能会概述有效使用 AI 从数据中提取更深入的洞察、提高效率、构建更好的供应链或生态系统和/或改善人才和客户体验的步骤。
制定完善的 AI 战略还应有助于指导搭建技术基础设施，从而确保企业配备上为有效实施 AI 所需的硬件、软件和其他资源。由于技术的发展速度非常迅猛，该战略应能让组织适应新的技术和行业变化。另外，还应解决偏见、透明度和监管问题等道德考虑因素，以便为实现负责任的部署提供支持。
随着 AI 持续影响几乎每个行业，精心设计的 AI 战略势在必行。它可以帮助组织在不断变化的数字时代释放潜力、获得竞争优势并取得可持续的成功。
构建 AI 战略可为涉足人工智能集成的组织提供众多优点。AI 战略可助力企业有目的地利用 AI 功能，并使 AI 计划与整体业务目标保持一致。AI 战略会成为可为组织取得成功做出有意义贡献的指南针。它可帮助利益相关者选择能为工作效率、决策和盈利等重要流程带来最大改善的项目。
更具体地说，AI 战略概述了使 AI 项目能够顺利将想法转化为有影响力的解决方案的步骤。这要求组织还就数据、人才和科技做出重要决策：精心制定的战略将为管理、分析和利用数据进行 AI 项目提供明确的计划。它还将决定组织需要培养、吸引或留住具有数据科学、机器学习 (ML)和 AI 开发相关技能的人才。它还将指导必要硬件、软件和云计算资源的采购，以确保 AI 的有效实施。
就本质而言，成功的 AI 战略已是不可或缺，因为它可有效支持业务目标、促进优先事项排序、优化人才和技术选择，并确保规范地整合 AI，从而为组织取得成功提供助力。
以下步骤通常用于帮助制定有效的人工智能战略：
了解各种 AI 技术，包括生成式人工智能、机器学习 (ML)、自然语言处理、计算机视觉等。研究 AI 用例，了解这些技术在相关行业的应用位置和方式。列出 AI 可以解决的问题以及可以获得的好处。注意使用它的部门、他们的方法和任何障碍。
了解组织、其优先事项和能力。审查负责实施和管理 AI 系统的 IT 部门的规模和实力。与部门主管面谈，找出 AI 可以帮助解决的潜在问题。
该组织需要解决什么问题？哪些指标需要改进？不要假设 AI 始终是最佳答案，要选择对业务很重要，并且 AI 有成功记录的业务目标。
查找 AI 和 ML 领域中在您的行业中发挥作用的公司。创建潜在工具、供应商和合作伙伴的列表，评估他们的经验、声誉、定价等。根据 AI 集成项目的阶段和时间表确定采购的优先级。
创建一个路线图，优先考虑将为业务带来价值的早期成功。根据确定的实际需求选择项目。确定所需的工具和支持，并根据对项目最重要的内容进行组织，具体而言：
向利益相关者介绍 AI 战略，确保其与业务目标保持一致。获得对所提议路线图的认可。清楚地传达优点、成本和预期结果。确保实施战略所需的预算。
开始提升 AI 团队的技能，或雇佣具备适当 AI 专业知识的个人。鼓励团队及时了解 AI 的前沿发展情况，并探索创新的问题解决方法。
了解组织负责任地使用 AI 的道德影响。致力实施合乎道德的 AI 计划、包容性治理模式和可操作的指导方针。定期监控 AI 模型中是否存在潜在偏见，并实施公平和透明度措施以解决道德问题。
跟上新产品和 AI 科技的快速发展步伐。根据新洞察分析和新出现的机会调整组织的 AI 战略。
遵循这些步骤将能够创建将 AI 集成到组织中的强大指南。这将使企业能够在动态的人工智能世界中更好地利用机会。
一些问题可能会阻碍制定和实施成功的 AI 战略。应尽早评估它们阻碍这一进程的可能性，并相应地处理问题，以便有效地向前推进。
您的数据到底怎么样，在哪里？AI 模型严重依赖强大的数据集，因此无法获得相关和高质量的数据可能会损害战略和 AI 应用程序的有效性。
对 AI 的功能和潜在应用缺乏认识可能会导致怀疑、抵制或错误决策。由此会耗尽该战略的所有价值，并阻碍将 AI 成功集成到组织的各项流程中。
如果 AI 计划与组织的目标、优先事项和愿景没有紧密联系，可能会导致浪费精力、缺乏领导层的支持以及无法展示有意义的价值。
需要专业人员来有效制定、实施和管理 AI 计划。数据科学家或 ML 专家等 AI 人才的短缺或者现有员工对提升技能的抵制可能会影响战略的可行性。
人工智能 (AI) 的最新发展表明，该技术将给商业和社会带来大规模的重要影响。但是，企业需决定如何负责人地构建和管理这些系统，以免造成偏差和错误，因为 AI 技术的可扩展性可能会对企业和社会造成代价高昂的影响。由于组织会使用不同的数据集将机器学习和自动化应用于各项工作流程，因此建立正确的护栏以确保 AI 系统中的数据质量、合规性和透明度便非常重要。
通过专注于 AI 可快速且合乎道德地产生切实回报的业务领域，IBM 现在可帮助您充分发挥 AI 的能力。我们的商业级 AI 产品与分析解决方案组合丰富多样，它们旨在减少采用 AI 过程中的障碍、构建合适的数据基础，并以结果和负责任的使用为导向来进行优化。
全球企业依靠 IBM Consulting 作为其 AI 转型之旅的合作伙伴。作为一家领先的 AI 咨询公司我们利用自己的 IBM watsonx 科技和开放的合作伙伴生态系统在道德和信任的指导下在任何云上提供任何 AI 模型从而增强 AI 开发和云科技对业务转型的影响。
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