O que é infraestrutura de IA?

À medida que as preocupações com a privacidade de dados e a IA aumentaram, o ambiente regulatório tornou-se mais complexo. Como resultado, uma infraestrutura robusta de IA deve garantir que as leis de privacidade sejam observadas estritamente durante o gerenciamento e processamento de dados no desenvolvimento de novas aplicações de IA. As soluções de infraestrutura de IA garantem que todas as leis e normas aplicáveis sejam seguidas à risca e que a conformidade com a IA seja aplicada, protegendo os dados do usuário e mantendo as empresas protegidas contra danos legais e à reputação.