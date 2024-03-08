Desde seu lançamento em 2019, a tecnologia de banda larga 5G tem sido aclamada como uma tecnologia inovadora com implicações significativas para consumidores e empresas. Principalmente, isso se deve à sua capacidade de lidar com grandes volumes de dados gerados por dispositivos complexos que usam suas redes.

Com a expansão da tecnologia móvel ao longo dos anos, a quantidade de dados gerados diariamente pelos usuários aumentou exponencialmente. Atualmente, outras tecnologias transformadoras, como a inteligência artificial (IA), a Internet das Coisas (IoT) e o aprendizado de máquina (ML), exigem velocidades mais rápidas para funcionar do que as redes 3G e 4G oferecem. E entra no 5G, com seus recursos de transferências rápidas de dados que permitem que as tecnologias mais novas funcionem da maneira para a qual foram projetadas.

Aqui estão algumas das maiores diferenças entre o 5G e as redes sem fio anteriores.

Pegada física : os transmissores usados na tecnologia 5G são menores do que nas redes dos antecessores, permitindo a colocação discreta em locais fora do caminho. Além disso, as “células” (áreas geográficas que todas as redes sem fio exigem para conectividade) nas redes 5G são menores e exigem menos energia para funcionar do que as gerações anteriores.





Taxas de erros: o Esquema de Modulação e Programação Adaptativa (MCS) do 5G, um esquema que os dispositivos Wi-Fi usam para transmitir dados, é mais poderoso do que os das redes 3G e 4G. Isso torna a Taxa de Erros de Bloco (BER) do 5G, uma métrica da frequência de erros, muito mais baixa.

Largura de banda: ao usar um espectro mais amplo de frequências de rádio do que as redes sem fio anteriores, as redes 5G podem transmitir em uma gama mais ampla de larguras de banda. Isso aumenta o número de dispositivos que eles podem suportar a qualquer momento.