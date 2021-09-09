Na última década, o valor da inteligência artificial (IA) foi demonstrado em diversos setores. Essas tendências aumentaram o interesse de muitas organizações nas tecnologias de IA, não apenas para agilizar as operações comerciais, mas também para obter uma vantagem competitiva.

No entanto, a implementação e o uso da IA para apoiar as operações de negócios podem apresentar riscos significativos para indivíduos, grupos e até mesmo para a sociedade, se não forem gerenciados de acordo com princípios e práticas claros, como os representados em conjuntos específicos de regras vigentes. Esse gerenciamento mitigaria a possibilidade de que a IA pudesse violar direitos fundamentais dos indivíduos e grupos sujeitos a ela. Por exemplo, a triagem de currículos para candidatos a emprego usando IA com viés a gêneros ou etnias específicas seria claramente inaceitável.

As regras autoritativas vêm em diferentes formas e têm diversos domínios de aplicação. Elas podem ser:

Leis e regulamentações governamentais, como a nova Artificial Intelligence Video Interview Act de Illinois.

Normas internacionais, como as desenvolvidas por grupos de trabalho de IA da ISO, ou normas focadas em tecnologia, como os normas IEEE para IA.

Regras organizacionais internas baseadas em princípios, políticas ou procedimentos.

Portanto, para escalar a implementação e o uso da IA, as organizações devem estabelecer um programa de gerenciamento de conformidade que lide com os requisitos relevantes das regras autoritativas de IA aplicáveis. Esse programa constrói proteções em torno do uso da IA para que seja consistente com os princípios e valores da organização, bem como com as expectativas e demandas dos stakeholders.