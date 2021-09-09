Na última década, o valor da inteligência artificial (IA) foi demonstrado em diversos setores. Essas tendências aumentaram o interesse de muitas organizações nas tecnologias de IA, não apenas para agilizar as operações comerciais, mas também para obter uma vantagem competitiva.
No entanto, a implementação e o uso da IA para apoiar as operações de negócios podem apresentar riscos significativos para indivíduos, grupos e até mesmo para a sociedade, se não forem gerenciados de acordo com princípios e práticas claros, como os representados em conjuntos específicos de regras vigentes. Esse gerenciamento mitigaria a possibilidade de que a IA pudesse violar direitos fundamentais dos indivíduos e grupos sujeitos a ela. Por exemplo, a triagem de currículos para candidatos a emprego usando IA com viés a gêneros ou etnias específicas seria claramente inaceitável.
As regras autoritativas vêm em diferentes formas e têm diversos domínios de aplicação. Elas podem ser:
Portanto, para escalar a implementação e o uso da IA, as organizações devem estabelecer um programa de gerenciamento de conformidade que lide com os requisitos relevantes das regras autoritativas de IA aplicáveis. Esse programa constrói proteções em torno do uso da IA para que seja consistente com os princípios e valores da organização, bem como com as expectativas e demandas dos stakeholders.
A complexidade e a natureza em constante mudança das regras autoritativas que uma organização deve seguir podem ser avassaladoras. Além disso, a introdução de novas regras de IA pode afetar negativamente o estado de conformidade com algumas regras preexistentes. Portanto, é mais eficaz para a organização lidar com a conformidade de IA de forma sistêmica para permitir uma abordagem de conformidade consistente em toda a organização e aproveitar os controles apropriados para atender aos requisitos aplicáveis.
Atualizações nas regras autoritativas de IA existentes e o surgimento de novas podem exigir mudanças significativas na forma como uma organização estabeleceu seu programa e controles de conformidade. Além disso, a adaptação a novos requisitos de IA pode introduzir um nível de complexidade que está além do que a organização está preparada para assumir.
Para se adaptar de forma eficiente a essas mudanças, as organizações devem monitorar proativamente o desenvolvimento e a modificação das regras autoritativas de IA relevantes.
Quando uma organização está sujeita a várias regras autoritativas de IA, muitas vezes é difícil restringir o conjunto completo de requisitos de IA com os quais se deve lidar em um contexto específico. Isso ocorre porque mapear os requisitos das regras autoritativas de IA, que são emitidas por diferentes fontes para diferentes jurisdições, é uma tarefa complexa que abrange várias áreas de especialização (por exemplo, IA, privacidade, segurança).
Usando recursos internos ou terceirizados, como o IBM Promontory Services, as organizações podem mapear os requisitos comuns de IA que precisam ser atendidos de forma consistente e os complementares, com os quais se pode lidar conforme a necessidade.
Uma abordagem eficaz de gerenciamento de conformidade de IA inclui uma comunicação clara das etapas práticas corretas para alcançar os objetivos de conformidade de IA.
As organizações devem desenvolver atividades apropriadas de capacitação e educação de processos para ajudar os funcionários a entender os objetivos de conformidade de IA de sua organização, seu papel no atendimento dessas metas e como agir na prática.
Fazer cumprir a conformidade de IA, usando medidas técnicas e organizacionais relevantes, é crítico.
Uma abordagem positiva de imposição da conformidade, baseada na promoção da confiança e transparência em vez de enfatizar demais a verificação, geralmente é mais eficaz porque permite que a organização obtenha o apoio total de seus funcionários para atender aos objetivos de conformidade de IA.
A tecnologia desempenha um papel importante no apoio a um programa eficaz de conformidade com a IA. Por exemplo, pode ajudar a:
Com um programa eficaz de conformidade de IA, patrocinado pela liderança e endossado pelos funcionários, as empresas podem alcançar a conformidade necessária para integrar IA confiável em toda a empresa.
