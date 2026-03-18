As cadeias de suprimentos geram grandes quantidades de dados. Ao reunir tudo isso, as organizações obtêm uma visão mais clara de suas operações e onde as mudanças podem ser necessárias.

Na prática, a análise da cadeia de suprimentos ajuda as equipes a entender o que está acontecendo em toda a cadeia de suprimentos, por que e o que pode acontecer a seguir. Essa abordagem possibilita planejar com antecedência, em vez de reagir aos problemas depois que eles ocorrem. Por exemplo, a análise de dados pode revelar padrões na demanda, destacar atrasos nos prazos de entrega, identificar riscos de fornecedores ou mostrar onde os níveis de inventário estão muito altos ou muito baixos.

A mesma abordagem básica se aplica à maioria das decisões da cadeia de suprimentos: usar a análise de dados para medir o desempenho, analisar as causas de problemas ou ineficiências, prever condições futuras e determinar o melhor curso de ação.

Os dados podem vir de diversas fontes, incluindo sistemas de planejamento de recursos empresariais (ERP), sistemas de armazém e transporte, sensores de Internet das Coisas (IoT), registros de vendas, relatórios de fornecedores e dados de mercado externos. Reunir todos os dados permite que as organizações aprimorem as operações cotidianas e, ao mesmo tempo, se preparem para mudanças de longo prazo na rede da cadeia de suprimentos.

Os casos de uso comuns da análise da cadeia de suprimentos incluem: