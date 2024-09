Por meio de uma série de workshops do IBM Design Thinking workshops, o ANTA Group e a IBM analisaram os fluxos de trabalho existentes e mapearam as mudanças necessárias para atingir a meta estabelecida pela empresa. Combinando consultas no local com modelos de implementação pré-embalados, a equipe da IBM ajudou o ANTA Group a acelerar o processo de forma significativa

O SAP Integrated Delivery Framework ajudou a promover a colaboração bem-sucedida em todo o projeto, coordenando funções de entrega, metodologias e serviços, contribuindo para uma implementação de baixo risco, econômica e dentro do prazo.



"Em um curto período de apenas nove meses, o IBM Services nos ajudou a ir do planejamento à produção completa com o SAP S/4HANA", diz Chen Dong Hai. "A nova solução integra todos os aspectos de nossos negócios: incluindo nossas funções administrativas de apoio, fábricas e operações de varejo. Ao oferecer suporte a várias marcas e modelos de negócios em um único mecanismo de planejamento digital, estamos em uma posição sólida para alcançar nossos objetivos de transformação."



Hoje, o ANTA Group usa o SAP S/4HANA para obter uma visão única e precisa do desempenho de todas as suas marcas, canais, fornecedores e centros de lucro. Ao consolidar o monitoramento e o gerenciamento dos principais indicadores de desempenho em todo o grupo, a empresa pode obter insights sobre tendências emergentes de varejo mais rapidamente e reduzir o tempo necessário para fechar seus livros no final de cada mês.