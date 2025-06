O que é gerenciamento de problemas?

O processo de gerenciamento de problemas é proativo e reativo e melhora a capacidade de uma equipe de TI de encontrar a causa raiz dos problemas, oferecendo entrega contínua de serviços aos usuários. O gerenciamento de problemas vai além da identificação de problemas e de uma solução rápida; o gerenciamento bem-sucedido de problemas opera com base em uma compreensão abrangente de todos os fatores subjacentes que contribuem para incidentes e soluções que tratam da causa raiz.

As operações de TI (ITOps) envolvem o gerenciamento de um sistema complexo de aplicações, softwares, hardwares, infraestrutura de TI e outras tecnologias interdependentes. Evidentemente, o ideal seria que os incidentes e problemas não ocorressem. Porém, quando eles ocorrem, é necessário resolver os problemas e identificar os erros conhecidos antes que se transformem em problemas maiores. Interrupções no serviço impedem que as organizações forneçam melhorias contínuas no serviço e podem causar sérios problemas financeiros e de reputação.

O gerenciamento proativo de problemas ajuda as empresas a interromper os problemas antes que eles ocorram e reduzir o downtime. As soluções de automação da TI ajudam a gerenciar o impacto de incidentes, automatizando a detecção e os fluxos de trabalho que levam à resolução. Os problemas de TI podem incluir carregamento lento, códigos ineficientes ou corrompidos ou consultas em banco de dados que buscam dados desnecessários. A resolução proativa de problemas leva à redução de custos e à melhoria da satisfação do cliente.

O gerenciamento eficaz de problemas exige observabilidade nos sistemas de TI e a categorização rigorosa dos problemas e incidentes. Com a classificação de instâncias que podem levar a incidentes de grande porte, as organizações enfrentam os problemas que poderiam causar o maior impacto nos negócios. As estratégias de gerenciamento de problemas lidam com incidentes em todo o stack de tecnologia de uma organização e obrigam as organizações a explorar maneiras melhores de lidar com incidentes nas operações.