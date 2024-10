A história do Kubernetes, cujo nome vem do grego antigo para "piloto" ou "timoneiro" (a pessoa no comando que conduz o navio), geralmente remonta a 2013, quando um trio de engenheiros do Google, Craig McLuckie, Joe Beda e Brendan Burns, teve uma ideia de criar um sistema de gerenciamento de contêineres de código aberto. Esses pioneiros da tecnologia estavam procurando maneiras de levar a experiência em infraestrutura interna do Google para o campo da computação em nuvem em grande escala e também permitir que o Google competisse com a Amazon Web Services (AWS), líder incomparável entre os provedores de nuvem na época.

Infraestrutura de TI tradicional versus infraestrutura de TI virtual

Mas, para realmente entender a história do Kubernetes (também conhecido como "Kube" ou "K8s", um "numerônimo" (link externo ao site ibm.com), precisamos analisar os contêineres no contexto da infraestrutura de TI tradicional versus com a infraestrutura de TI virtual.

No passado, as organizações executavam seus aplicativos exclusivamente em servidores físicos (também conhecidos como Bare Metal Servers). No entanto, não havia como manter os limites de recursos do sistema para essas aplicações. Por exemplo, sempre que um servidor físico executasse várias aplicações, uma aplicação poderia consumir toda a capacidade de processamento, memória, espaço de armazenamento ou outros recursos desse servidor. Para evitar que isso acontecesse, as empresas executavam cada aplicação em um servidor físico diferente. No entanto, a execução das aplicações em vários servidores cria recursos subutilizados e problemas de incapacidade de escalonamento. Além disso, ter um grande número de máquinas físicas ocupa espaço e é um esforço caro.

Virtualização

Depois veio a virtualização, o processo que forma a base da computação em nuvem. Embora a tecnologia de virtualização possa remontar ao final da década de 1960, ela não foi amplamente adotada até o início dos anos 2000.

A virtualização depende de um software conhecido como hipervisor. Um hipervisor é uma forma leve de software que permite que várias máquinas virtuais (VMs) sejam executadas na unidade de processamento central (CPU) de um único servidor físico. Cada máquina virtual tem um sistema operacional (SO) convidado, uma cópia virtual do hardware que o sistema operacional requer para ser executado e uma aplicação e suas bibliotecas e dependências associadas.

Embora as VMs criem um uso mais eficiente dos recursos de hardware para executar as aplicações do que os servidores físicos, elas ainda consomem uma grande quantidade dos recursos do sistema. Esse é especialmente o caso quando várias VMs são executadas no mesmo servidor físico, cada uma com seu próprio sistema operacional convidado.

Contêineres

Entre na tecnologia de contêineres. Um marco histórico no desenvolvimento de contêineres ocorreu em 1979 com o desenvolvimento do chroot (link externo ao site ibm.com), parte do sistema operacional Unix versão 7. O chroot introduziu o conceito de isolamento do processo por meio da restrição do acesso aos arquivos de uma aplicação a um diretório específico (a raiz) e seus "filhos" (ou subprocessos).

Os contêineres modernos são definidos como unidades de software em que o código da aplicação é empacotado com todas as suas bibliotecas e dependências. Isso permite que as aplicações sejam executadas rapidamente em qualquer ambiente, seja no local ou fora dele, a partir de um desktop, data center privado ou nuvem pública.

Em vez de virtualizar o hardware subjacente como VMs, os contêineres virtualizam o sistema operacional (normalmente Linux ou Windows). A ausência do sistema operacional convidado é o que torna os contêineres leves, além de mais rápidos e portáteis do que as VMs.