Muitos benchmarks de LLM de código aplicam metodologias usadas para geração de texto, como métricas baseadas em correspondências, que comparam amostras de código geradas a uma solução de referência. Mas as métricas baseadas em correspondências geralmente não levam em consideração as várias maneiras de resolver um problema, qualquer uma das quais pode ser funcionalmente equivalente à solução de referência.

É por isso que o benchmark HumanEval recorreu à correção funcional, que considera uma amostra de código gerada correta se ela passar em um pacote de testes de unidade. Essa abordagem reflete como os desenvolvedores avaliam o sucesso de seu código, executando-o por meio de uma série de testes de unidade e garantindo que ele seja aprovado em todos eles.

O HumanEval mede a correção funcional usando a métrica pass@k. Para cada problema, um modelo gera k amostras de código. Se alguma dessas amostras passar nos testes de unidade, o problema será considerado corretamente resolvido. A métrica pass@k estima a probabilidade de que pelo menos uma das k amostras esteja funcionalmente correta.