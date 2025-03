O que é o Google Gemma?

O DataGemma é composto por modelos Gemma e Gemma 2 ajustados que complementam suas respostas com dados do Data Commons do Google, um repositório de dados estatísticos públicos. Os modelos DataGemma RIG aplicam a geração intercalada de recuperação para criar consultas de linguagem natural para obter dados do Data Commons. Enquanto isso, os modelos DataGemma RAG empregam geração aumentada de recuperação para buscar dados do Data Commons que podem ampliar os prompts dos modelos.6