O GPT-5 quer ser seu codificador, tutor e parceiro de ideias

A OpenAI lançou oficialmente o GPT-5, descrevendo-o como "nosso modelo mais inteligente, rápido e útil até hoje, com pensamento integrado". O novo modelo principal agora está disponível para todos através do ChatGPT e em todas as plataformas de API da OpenAI.
De acordo com a OpenAI, o GPT-5 fornece "inteligência de especialista para todos". O modelo, diz a empresa, é "mais inteligente em todos os aspectos" e tem como objetivo fornecer "respostas mais úteis em matemática, ciências, finanças, direito e muito mais". A OpenAI compara isso a “ter uma equipe de especialistas disponível para o que você quiser saber”.
O lançamento faz parte de uma atualização de verão mais ampla da OpenAI e reflete o desenvolvimento contínuo em direção a sistemas de IA mais conscientes contextualmente, versáteis e personalizados. Os usuários podem “experimentar no ChatGPT”, enquanto desenvolvedores e empresas são convidados a “começar a construir” com o GPT-5 por meio da API do OpenAI.
O GPT-5 também vem com novas funcionalidades no ChatGPT. Uma dessas funcionalidades é a personalização. Os usuários podem selecionar uma personalidade entre quatro tipos de personalidade predefinidos que podem se alinhar melhor com seu estilo de comunicação: Cínico, Robô, Ouvinte e Nerd. Enquanto isso, uma nova funcionalidade de voz “entende melhor suas instruções e permite que você adapte seu estilo de fala”.
Um "modo de estudo" fornece "ajuda personalizada, passo a passo, para aprender qualquer coisa", enquanto as opções de integração permitem que os usuários "conectem seu Gmail e Google Calendar" para que o modelo possa gerar respostas personalizadas "respeitando as permissões existentes".
Por fim, a OpenAI descreve o GPT-5 como seu modelo mais avançado até hoje para codificação e tarefas de agentes, com recursos que incluem geração de código de alta qualidade, criação de IU front-end com prompts mínimos e desempenho aprimorado em modelagem de personalidade, direcionabilidade e execução de sequências estendidas de chamadas de ferramentas.
Shobhit Varshney, Chefe de Dados e IA da IBM, elogiou o lançamento, descrevendo-o em um post no LinkedIn, como “o melhor modelo para codificação e tarefas de agente em todos os domínios”. Ele observou que o sistema apresenta múltiplos níveis de esforço de raciocínio — alto, médio, baixo e mínimo — o que permite para escalar seu "pensamento" com base na complexidade e no custo da tarefa.
Varshney também destacou o treinamento do modelo no mundo real. "Eles tiveram milhões de interações do mundo real (tanto ingênuas quanto desonestas) para treinar", escreveu ele. "É aqui que um modelo SaaS hospedado proprietário tem uma vantagem competitiva."
Embora o principal modelo GPT-5 possa ter gerado mais burburinho, foram as versões menores, especialmente o GPT-5 nano, que impressionaram Chris Hay, Engenheiro Distinto da IBM. "Ele supera a maioria dos grandes modelos do mercado, especialmente com tarefas de agentes e chamadas de ferramentas", disse ele em um episódio recente do Mixture of Experts.
O novo roteador de modelo também facilita drasticamente a seleção do modelo GPT mais adequado à sua tarefa. "Um dos memes na internet foi o quão complicado tem sido entrar no seletor de modelos da [OpenAI] e descobrir qual modelo você deveria usar para qualquer coisa”, disse Hay. “Consolidar tudo em uma única família de marca em torno do GPT-5, com um roteador de modelos à frente disso, foi a forma que eles encontraram de resolver esse problema.”
O preço e a confiabilidade do GPT-5 foram o que mais chamou a atenção de Mihai Criveti, Engenheiro Distinto de IA Agêntica na IBM. “Ele é particularmente bom em chamada de ferramenta, o que é fundamental para agentes”, disse ele no episódio Mixture of Experts . "É muito mais confiável e vende a um custo que é sustentável para esses tipos de cargas de trabalho de agentes."
Quanto às melhorias na codificação, uma das principais inovações promovidas pela OpenAI com o lançamento do GPT-5, Hay e Criveti foram mais discretos. Criveti obteve acesso ao GPT-5 por volta das 2h da manhã de sexta-feira, 8 de agosto. “Saí da cama. Corri para minha máquina e fiquei trabalhando a noite toda, testando prompts, usando diferentes ferramentas, usando MCP [Model Control Protocol]", disse ele. “E pela manhã, eu tive que começar meu trabalho diurno e me vi usando Claude Opus 4.1 novamente”, continuou ele, referindo-se ao modelo de codificação principal da Anthropic. Hay estava no mesmo barco em termos de saber se o GPT-5 substituiria seus LLMs testados e aprovados para tarefas diárias de codificação. “Eu tinha grandes esperanças, mas não.”
PJ Hagerty, Lead IA Advocate for IBM, elogiou o novo lançamento como um salto para as operações diárias de negócios. "O maior valor agregado para as empresas é contextualizar a enorme quantidade de conteúdo com o qual têm que lidar e torná-lo sucinto de forma que as pessoas possam indexá-lo", disse ele em entrevista ao IBM Think.
Ele estava cético, no entanto, sobre algumas das afirmações que a equipe da OpenAI fez durante o grande anúncio de quinta-feira, incluindo a afirmativa do fundador Sam Altman de que o GPT-5 fala como um "especialista legítimo em nível de doutorado".
“Não importa”, disse Hagerty. "Ele lê teses acadêmicas. Eu poderia ler teses, mas não tenho a experiência de vida de alguém com doutorado ou as habilidades práticas. Se eu li todos os livros de Crepúsculo, não significa que sei mais do que qualquer outra pessoa sobre Vampiros."
Apesar dessas reservas, Hagerty está otimista sobre o que o ChatGPT sinaliza para o futuro. Ele disse: "Está nos aproximando da IA geral" — o estágio ainda teórico em que a IA pode replicar a inteligência humana.
Hagerty também vê a oferta mais recente da OpenAI como motivadora para o setor de grandes modelos de linguagem (LLM) como um todo. "Isso pressionará muitos outros LLMs a melhorar seu desempenho", disse ele. “Da mesma forma que quando o primeiro iPhone foi lançado e o Android teve que competir, é isso que estamos vendo agora.”
