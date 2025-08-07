O GPT-5 quer ser seu codificador, tutor e parceiro de ideias

Embora o principal modelo GPT-5 possa ter gerado mais burburinho, foram as versões menores, especialmente o GPT-5 nano, que impressionaram Chris Hay, Engenheiro Distinto da IBM. "Ele supera a maioria dos grandes modelos do mercado, especialmente com tarefas de agentes e chamadas de ferramentas", disse ele em um episódio recente do Mixture of Experts.

O novo roteador de modelo também facilita drasticamente a seleção do modelo GPT mais adequado à sua tarefa. "Um dos memes na internet foi o quão complicado tem sido entrar no seletor de modelos da [OpenAI] e descobrir qual modelo você deveria usar para qualquer coisa”, disse Hay. “Consolidar tudo em uma única família de marca em torno do GPT-5, com um roteador de modelos à frente disso, foi a forma que eles encontraram de resolver esse problema.”

O preço e a confiabilidade do GPT-5 foram o que mais chamou a atenção de Mihai Criveti, Engenheiro Distinto de IA Agêntica na IBM. “Ele é particularmente bom em chamada de ferramenta, o que é fundamental para agentes”, disse ele no episódio Mixture of Experts . "É muito mais confiável e vende a um custo que é sustentável para esses tipos de cargas de trabalho de agentes."

Quanto às melhorias na codificação, uma das principais inovações promovidas pela OpenAI com o lançamento do GPT-5, Hay e Criveti foram mais discretos. Criveti obteve acesso ao GPT-5 por volta das 2h da manhã de sexta-feira, 8 de agosto. “Saí da cama. Corri para minha máquina e fiquei trabalhando a noite toda, testando prompts, usando diferentes ferramentas, usando MCP [Model Control Protocol]", disse ele. “E pela manhã, eu tive que começar meu trabalho diurno e me vi usando Claude Opus 4.1 novamente”, continuou ele, referindo-se ao modelo de codificação principal da Anthropic. Hay estava no mesmo barco em termos de saber se o GPT-5 substituiria seus LLMs testados e aprovados para tarefas diárias de codificação. “Eu tinha grandes esperanças, mas não.”