O que é computação em grade?

Ambos os tipos de computação dependem de infraestrutura de computação compartilhada, mas a computação em grade se concentra mais na solução de problemas científicos ou de engenharia de grande escala, enquanto a computação distribuída se concentra em tarefas mais simples.

A computação em grade é frequentemente associada a um tipo de computação conhecido como "grande desafio", um problema de computação fundamentado na ciência ou na engenharia que tem amplas aplicações. Talvez o desafio mais conhecido que a computação em grade ajudou a impulsionar seja o Grande Colisor de Hádrons (LHC) no CERN, o acelerador de partículas mais poderoso do mundo.

Além de enfrentar grandes desafios, a computação em grade também é usada para uma variedade de propósitos comerciais mais práticos, incluindo gerenciamento de big data e análise de dados de alta velocidade, geração de insights, pesquisa científica, simulações meteorológicas e financeiras complexas e computação de alto desempenho (HPC).