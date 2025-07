iPaaS é um pacote de ferramentas e soluções de autoatendimento baseadas em nuvem que permite às empresas criar e implementar fluxos de integração em ecossistemas híbridos e multinuvem. As plataformas de iPaaS orquestram a troca e a integração de dados para proteger a entrega de dados de ponta a ponta para aplicações consumidoras ou para data warehouses e lakes para análise posterior.

Se, por exemplo, uma integração depender de APIs, o iPaaS gerenciará as chamadas de API, lidará com a autenticação e garantirá que os dados sejam trocados com segurança.

As ferramentas de iPaaS fornecem uma plataforma única para todas as necessidades de troca e integração de dados de uma empresa. No entanto, a iPaaS exige que as equipes de engenharia criem e implementem cada fluxo de integração. Ela também se concentra inteiramente no fluxo de trabalho interno e na automação da integração e, por isso, é mais adequada para empresas que priorizam otimizações de infraestrutura interna que beneficiam os stakeholders internos.

Por exemplo, se uma organização quiser publicar ideias de brainstorming da equipe como um único documento na intranet da empresa, para que toda a empresa tenha acesso, ela usaria integrações de iPaaS tradicionais para fazê-lo. O software de iPaaS integrará dados da interface de aplicações de cada equipe com dados da plataforma de intranet para o benefício dos líderes de equipe e funcionários.

Assim como a iPaaS, a EiPaaS oferece diversos benefícios para empresas que buscam uma solução de integração avançada, mas a EiPaaS foi projetada especificamente como uma plataforma nativa de software "white label" para escalonar as integrações de clientes.

Os serviços de EiPaaS facilitam as integrações voltadas para o cliente entre produtos de SaaS de terceiros e a plataforma de um fornecedor, de modo que os clientes possam vincular facilmente seus aplicativos aos serviços do fornecedor. Com a EiPaaS, os clientes podem construir e implementar suas próprias integrações de SaaS no software do provedor, ou os fornecedores podem construir integrações em nome do cliente e permitir que ele escolha quais integrações adotar.

Por exemplo, considere um provedor de SaaS que deseja garantir que uma rede de restaurantes, hotéis ou outros clientes do setor de hotelaria possa integrar facilmente seu software de agendamento de pessoal. O provedor pode incorporar ferramentas de EiPaaS ao software para facilitar a integração da interface de cada restaurante com o software do provedor, capacitando o cliente e simplificando o processo de integração.