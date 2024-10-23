A inovação requer um futuro híbrido com uma estratégia iPaaS

Aproveitar com sucesso a integração, APIs, eventos e dados é essencial para a próxima mudança de paradigma da transformação digital para a transformação de IA​. Embora existam diferentes maneiras de abordar a integração e a automação, todos os caminhos levam a uma plataforma de integração como serviço (iPaaS). Na verdade, o iPaaS vem crescendo rapidamente há anos e não mostra sinais de desaceleração.

Enquanto isso, a integração de aplicativos, sistemas e dados necessários é um alvo em movimento. A única constante é a mudança, à medida que as aplicações são substituídas e modernizadas para a nuvem. Esses motivos sustentam nosso enorme investimento no mercado de iPaaS.

Em um momento de tantas oportunidades e inovações no mercado, estamos reunindo tecnologias de ponta dos portfólios de integração IBM e webMethods. Por meio de nossos investimentos e invenções, pretendemos ajudar os líderes empresariais a transformar a integração em uma vantagem competitiva.