A inovação requer um futuro híbrido com uma estratégia iPaaS

Aproveitar com sucesso a integração, APIs, eventos e dados é essencial para a próxima mudança de paradigma da transformação digital para a transformação de IA. Embora existam diferentes maneiras de abordar a integração e a automação, todos os caminhos levam a uma plataforma de integração como serviço (iPaaS). Na verdade, o iPaaS vem crescendo rapidamente há anos e não mostra sinais de desaceleração.
Enquanto isso, a integração de aplicativos, sistemas e dados necessários é um alvo em movimento. A única constante é a mudança, à medida que as aplicações são substituídas e modernizadas para a nuvem. Esses motivos sustentam nosso enorme investimento no mercado de iPaaS.
Em um momento de tantas oportunidades e inovações no mercado, estamos reunindo tecnologias de ponta dos portfólios de integração IBM e webMethods. Por meio de nossos investimentos e invenções, pretendemos ajudar os líderes empresariais a transformar a integração em uma vantagem competitiva.
Acreditamos que o iPaaS deve ser híbrido, lidando sem dificuldades com implementações em nuvens e no local. Ela também deve ser unificada, reunindo vários padrões de integração com controle, governança e portabilidade compartilhados. Estamos aproveitando nossa experiência combinada em integração multinuvem híbrida para capacitar nossos clientes a alcançar maior produtividade para cada persona e equipe que toca a integração em suas organizações. Quando usado corretamente, o iPaaS gerencia a complexidade para as organizações prosperarem.
Com o controle híbrido no núcleo, reunimos padrões de integração (como aplicação, APIs, B2B, arquivos, eventos, mensagens e muito mais) em uma experiência comum via um plano de controle unificado. O controle central com execução distribuída significa que todo o seu cenário de integração pode ser gerenciado por meio de uma única interface, em todas as regiões geográficas, ambientes de hospedagem de multinuvem híbrida, personas de usuário e equipes. Um iPaaS unificado oferece a plataforma mais abrangente para lidar com qualquer caso de uso que você possa lançar sobre ela.
Além disso, com a posição de liderança de mercado da IBM em IA responsável, impulsionada pelo watsonx, temos a vantagem de fornecer soluções de integração impulsionadas por IA incomparáveis no espaço iPaaS. Com base nos recursos atuais de IA dos produtos, a IA generativa pode desempenhar um papel durante todo o ciclo de vida da integração, gerando produtividade e agilidade na criação, no monitoramento e na governança para uma rápida inovação. Os assistentes de IA são um ótimo ponto de partida, e agora estamos traçando um caminho para aproveitar o iPaaS híbrido liderado por agentes de IA.
À medida que essa visão ganha vida, o iPaaS híbrido tem a capacidade de:
É uma visão ousada e estamos agindo rapidamente. Este mercado, esta equipe e esta tecnologia estão se unindo para criar algo verdadeiramente poderoso.
Nosso pedido a você? Não se prenda a outro iPaaS sem saber mais. Sabemos para onde o iPaaS está indo, por isso convidamos você a vir conosco.