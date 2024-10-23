Tags
A inovação requer um futuro híbrido com uma estratégia iPaaS

Colegas discutindo em torno do modelo de pista de corrida

Aproveitar com sucesso a integração, APIs, eventos e dados é essencial para a próxima mudança de paradigma da transformação digital para a transformação de IA​. Embora existam diferentes maneiras de abordar a integração e a automação, todos os caminhos levam a uma plataforma de integração como serviço (iPaaS). Na verdade, o iPaaS vem crescendo rapidamente há anos e não mostra sinais de desaceleração.

Enquanto isso, a integração de aplicativos, sistemas e dados necessários é um alvo em movimento. A única constante é a mudança, à medida que as aplicações são substituídas e modernizadas para a nuvem. Esses motivos sustentam nosso enorme investimento no mercado de iPaaS.

Em um momento de tantas oportunidades e inovações no mercado, estamos reunindo tecnologias de ponta dos portfólios de integração IBM e webMethods. Por meio de nossos investimentos e invenções, pretendemos ajudar os líderes empresariais a transformar a integração em uma vantagem competitiva.

Aproveitando a experiência para um futuro híbrido unificado

Acreditamos que o iPaaS deve ser híbrido, lidando sem dificuldades com implementações em nuvens e no local. Ela também deve ser unificada, reunindo vários padrões de integração com controle, governança e portabilidade compartilhados. Estamos aproveitando nossa experiência combinada em integração multinuvem híbrida para capacitar nossos clientes a alcançar maior produtividade para cada persona e equipe que toca a integração em suas organizações. Quando usado corretamente, o iPaaS gerencia a complexidade para as organizações prosperarem.

Com o controle híbrido no núcleo, reunimos padrões de integração (como aplicação, APIs, B2B, arquivos, eventos, mensagens e muito mais) em uma experiência comum via um plano de controle unificado. O controle central com execução distribuída significa que todo o seu cenário de integração pode ser gerenciado por meio de uma única interface, em todas as regiões geográficas, ambientes de hospedagem de multinuvem híbrida, personas de usuário e equipes. Um iPaaS unificado oferece a plataforma mais abrangente para lidar com qualquer caso de uso que você possa lançar sobre ela.

Impulsionando a inovação iPaaS com soluções impulsionadas por IA

Além disso, com a posição de liderança de mercado da IBM em IA responsável, impulsionada pelo watsonx, temos a vantagem de fornecer soluções de integração impulsionadas por IA incomparáveis no espaço iPaaS. Com base nos recursos atuais de IA dos produtos, a IA generativa pode desempenhar um papel durante todo o ciclo de vida da integração, gerando produtividade e agilidade na criação, no monitoramento e na governança para uma rápida inovação. Os assistentes de IA são um ótimo ponto de partida, e agora estamos traçando um caminho para aproveitar o iPaaS híbrido liderado por agentes de IA.

À medida que essa visão ganha vida, o iPaaS híbrido tem a capacidade de:

  • Alinhe a integração de aplicativos, dados, APIs, B2B, arquivos e event streams em uma plataforma de integração unificada, eliminando as "ilhas de integração"
  • Simplifique a integração em toda a empresa com uma abordagem híbrida que vai de mainframes a ambientes multinuvem
  • Ajude a garantir a segurança e a soberania dos dados via tempo de execução distribuído com controle centralizado
  • Impulsionar a produtividade e a agilidade ao melhorar a velocidade das tarefas comuns de integração com a IA generativa ao longo de todo o ciclo de vida da integração, capacitando diversos usuários a criar soluções para suas organizações
  • Aproveite a arquitetura de negócios composta para modernizar aplicações, com APIs e eventos
  • Acelere o processo de desenvolvimento, reduza custos e melhore o acesso aos dados, fornecendo um catálogo global que permite a reutilização e o acesso de autoatendimento às integrações existentes

É uma visão ousada e estamos agindo rapidamente. Este mercado, esta equipe e esta tecnologia estão se unindo para criar algo verdadeiramente poderoso.

Nosso pedido a você? Não se prenda a outro iPaaS sem saber mais. Sabemos para onde o iPaaS está indo, por isso convidamos você a vir conosco.

 

Autora

William Streit

Will Streit
