Cada vez mais, as empresas estão passando por uma jornada de transformação digital para atender às necessidades em constante evolução dos consumidores. Também é cada vez mais provável que os clientes estejam usando redes sociais, aplicações móveis e tecnologias digitais. Devido a essa mudança, a estratégia digital agora é parte integrante da estratégia geral de negócios.

Muitas empresas estão obtendo poder computacional por meio de plataformas de serviços de nuvem via Internet e adotando uma estratégia de nuvem para o desenvolvimento de aplicação. Isso promoveu uma mudança no projeto de aplicações — antes, a funcionalidade e o estado eram priorizados, mas agora a maioria das aplicações voltadas para o consumidor está migrando para o software como serviço (SaaS) e as plataformas digitais. O foco do projeto de aplicações agora está muito mais focado na experiência do usuário, sem estado e agilidade.

A escolha da arquitetura de aplicação certa depende dos requisitos do seu negócio. Nesta postagem, examinaremos quatro opções de arquitetura para possibilitar a transformação digital, dependendo das necessidades gerais de negócios.