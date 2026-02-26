Para entender como os API gateways e os balanceadores de carga operam em sistemas distribuídos, ajuda a começar com o modelo Open Systems Interconnection (OSI). O modelo OSI é um framework conceitual de sete camadas que padroniza como a comunicação de rede é organizada, desde a transmissão física de bits até as interações de aplicação que produzem respostas legíveis pelo usuário.



Dentro desse modelo, os API gateways operam principalmente na camada 7 (aplicação), onde interpretam as solicitações e aplicam políticas sensíveis às aplicações, como autenticação, regras de roteamento e tradução de protocolos. Os balanceadores de carga podem funcionar na Camada 4 (transporte), tomando decisões com base em IPs e portas, ou na Camada 7 para fazer escolhas de roteamento baseadas em conteúdo.

Com essas funções em mente, os API gateways e balanceadores de carga são responsáveis por diferentes estágios de direcionamento e processamento do tráfego de entrada à medida que ele migra dos clientes para os serviços de back-end. Dado que essas funções podem se sobrepor de certa forma, especialmente à medida que os gateways mais recentes adicionam funcionalidades leves de roteamento ou distribuição, esses componentes aparecem em diferentes configurações arquitetônicas, dependendo de como um sistema está estruturado. Alguns padrões comuns incluem:

Em conjunto: em arquiteturas de microsserviços, um API gateway pode autenticar solicitações, aplicar limites de taxa e normalizar protocolos, encaminhando-as para um endpoint de serviço protegido por um balanceador de carga, geralmente um balanceador de carga de aplicação (ALB), que seleciona um servidor disponível. Nessa configuração, o gateway fornece controle com reconhecimento de aplicação e o balanceador otimiza a distribuição e a resiliência. Os microsserviços são apenas um exemplo; os API gateways também são usados em ambientes monolíticos, de várias aplicações e híbridos para coordenar o tráfego de API de entrada em sistemas diversos.



De forma independente (somente balanceador de carga): para camadas da web uniformes e sem estado, as equipes podem colocar um balanceador de carga diretamente na frente de servidores idênticos para suavizar os picos e manter o tempo de atividade sem orquestração em nível de API. Além disso, os balanceadores de carga podem operar de forma independente em cenários como direcionar o tráfego entre réplicas de banco de dados somente leitura, deslocar a carga entre endpoints distribuídos geograficamente, lidar com failover em implementações multirregionais ou balancear solicitações para sistemas legados que não exigem lógica em nível de gateway.

De forma independente (somente gateway): em algumas plataformas gerenciadas, um gateway pode encerrar o tráfego de clientes, aplicar políticas e encaminhar diretamente para serviços que já têm distribuição integrada, mantendo os benefícios da política e a experiência do desenvolvedor sem uma camada de balanceamento separada.

Muitos gateways modernos também podem executar certas funções de balanceamento de carga, como roteamento ponderado, round-robin ou baseado em caminho, mas as equipes ainda podem colocar um balanceador de carga de Camada 4 dedicado na frente para o gerenciamento de conexões ou para descarregar as preocupações da camada de transporte de alta taxa de transferência.