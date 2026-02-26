Um API gateway serve como um ponto de entrada que gerencia e direciona as solicitações de API recebidas, enquanto um balanceador de carga distribui essas solicitações entre vários servidores ou instâncias, duas funções distintas que trabalham juntas para manter uma arquitetura de sistema eficiente e resiliente.
Considere um terminal de aeroporto e um controlador de tráfego aéreo. O API gateway funciona como um terminal, onde os passageiros (solicitações de clientes) chegam primeiro, fazem check-in, passam pela segurança e são direcionados para o portão correto com base em seu destino. Como um ponto de entrada do front-end, o API gateway lida com a autenticação, o roteamento de solicitações, a tradução de protocolos e todas as regras que determinam para onde uma solicitação deve ir. Ele decide como rotear o tráfego e encaminhar solicitações para o serviço de back-end apropriado.
O balanceador de carga, por outro lado, é o controlador de tráfego aéreo que garante que, assim que um avião estiver pronto para decolar, ele seja atribuído a uma pista de forma a manter o tráfego fluindo de forma segura e eficiente. Ele distribui a carga de trabalho recebida entre vários servidores back-end ou instâncias do mesmo serviço (na maioria dos casos).
Trabalhando juntos, o API gateway determina o que cada solicitação precisa e qual serviço deve lidar com ela, enquanto o balanceador de carga garante que a instância do serviço escolhida não seja sobrecarregada. Compreender essas funções distintas e como elas se complementam ajuda as equipes a projetar arquiteturas mais claras, mais resilientes, mais escaláveis e mais bem alinhadas com as necessidades específicas de seus sistemas.
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Para entender como os API gateways e os balanceadores de carga operam em sistemas distribuídos, ajuda a começar com o modelo Open Systems Interconnection (OSI). O modelo OSI é um framework conceitual de sete camadas que padroniza como a comunicação de rede é organizada, desde a transmissão física de bits até as interações de aplicação que produzem respostas legíveis pelo usuário.
Dentro desse modelo, os API gateways operam principalmente na camada 7 (aplicação), onde interpretam as solicitações e aplicam políticas sensíveis às aplicações, como autenticação, regras de roteamento e tradução de protocolos. Os balanceadores de carga podem funcionar na Camada 4 (transporte), tomando decisões com base em IPs e portas, ou na Camada 7 para fazer escolhas de roteamento baseadas em conteúdo.
Com essas funções em mente, os API gateways e balanceadores de carga são responsáveis por diferentes estágios de direcionamento e processamento do tráfego de entrada à medida que ele migra dos clientes para os serviços de back-end. Dado que essas funções podem se sobrepor de certa forma, especialmente à medida que os gateways mais recentes adicionam funcionalidades leves de roteamento ou distribuição, esses componentes aparecem em diferentes configurações arquitetônicas, dependendo de como um sistema está estruturado. Alguns padrões comuns incluem:
Em conjunto: em arquiteturas de microsserviços, um API gateway pode autenticar solicitações, aplicar limites de taxa e normalizar protocolos, encaminhando-as para um endpoint de serviço protegido por um balanceador de carga, geralmente um balanceador de carga de aplicação (ALB), que seleciona um servidor disponível. Nessa configuração, o gateway fornece controle com reconhecimento de aplicação e o balanceador otimiza a distribuição e a resiliência. Os microsserviços são apenas um exemplo; os API gateways também são usados em ambientes monolíticos, de várias aplicações e híbridos para coordenar o tráfego de API de entrada em sistemas diversos.
De forma independente (somente balanceador de carga): para camadas da web uniformes e sem estado, as equipes podem colocar um balanceador de carga diretamente na frente de servidores idênticos para suavizar os picos e manter o tempo de atividade sem orquestração em nível de API. Além disso, os balanceadores de carga podem operar de forma independente em cenários como direcionar o tráfego entre réplicas de banco de dados somente leitura, deslocar a carga entre endpoints distribuídos geograficamente, lidar com failover em implementações multirregionais ou balancear solicitações para sistemas legados que não exigem lógica em nível de gateway.
De forma independente (somente gateway): em algumas plataformas gerenciadas, um gateway pode encerrar o tráfego de clientes, aplicar políticas e encaminhar diretamente para serviços que já têm distribuição integrada, mantendo os benefícios da política e a experiência do desenvolvedor sem uma camada de balanceamento separada.
Muitos gateways modernos também podem executar certas funções de balanceamento de carga, como roteamento ponderado, round-robin ou baseado em caminho, mas as equipes ainda podem colocar um balanceador de carga de Camada 4 dedicado na frente para o gerenciamento de conexões ou para descarregar as preocupações da camada de transporte de alta taxa de transferência.
Categoria
API Gateway
Balanceador de carga
Função primária
Serve como ponto de entrada único para clientes; gerencia, protege e orquestra as solicitações recebidas em vários serviços de back-end
Distribui o tráfego de rede de entrada em múltiplas instâncias de back-end, geralmente idênticas, para melhorar a disponibilidade e o desempenho e reduzir gargalos
Camada OSI
Principalmente a Camada 7 (aplicação)
Camada 4 (transporte) e/ou Camada 7 (aplicação), dependendo do tipo (balanceador de carga L4 vs. L7)
Características principais
Autenticação/autorização, controle de acesso, limitação de taxa, transformação de solicitação/resposta, controle de versão de APIs, armazenamento em cache, análise de dados
Verificações de integridade, persistência da sessão, encerramento de SSL, pool de conexão e redundância integrada
Gerenciamento de tráfego
Limitação de taxa, controle de solicitações, interrupção de circuito, novas tentativas, tempos limite, qualidade do serviço por API/consumidor, modelagem de solicitação/resposta
Gerenciamento de conexão e sessões, proteção contra picos, inicialização lenta, detecção de valores discrepantes (em alguns balanceadores L7)
Mecanismos de roteamento
Roteamento baseado em conteúdo (caminho/host/cabeçalho/consulta), controle de versão, canário/azul-verde por regras, integração de descoberta de serviços
Roteamento algorítmico (round-robin, menos conexões, ponderação, hash de IP), seleção de instância orientada por verificação de integridade
Recursos de segurança
Autenticação/autorização (OAuth 2.0, OIDC, JWT), chaves de API, terminação mTLS para as etapas anteriores, integração WAF, validação de esquema
Encerramento/descarregamento de TLS, ACLs básicos, integração WAF (em produtos L7), absorção de DDoS (geralmente via edge anterior/CDN)
Casos de uso
Porta de entrada de APIs de microsserviços, entrada zero-trust, mediação de APIs móveis/web, ponte de protocolos, APIs monetizadas com planos/cotas e suporte a padrões reais de consumo de APIs
Escalonamento horizontal de serviços principalmente sem estado (também compatível com cenários com estado, como afinidade de sessão), alta disponibilidade e tolerância a falhas, failover de zona/região, suavização de tráfego intenso e minimização do downtime do serviço
A observabilidade na camada do API gateway normalmente inclui métricas como volumes de solicitações, distribuições de latência, avaliações de políticas, resultados de autenticação e taxas de erro vinculadas a rotas ou consumidores específicos. Os gateways também geram registros detalhados que capturam características de carga útil de solicitações e respostas, transformações de cabeçalho e eventos de segurança, como falhas na validação de tokens ou gatilhos de limite de taxas. O rastreamento nessa camada geralmente destaca como uma solicitação migra por regras de roteamento, transformações, agregação de respostas e chamadas de back-end, facilitando o diagnóstico de problemas no comportamento da API ou na aplicação de contratos.
Os balanceadores de carga exibem métricas operacionais focadas na contagem de conexões, verificações de integridade dos alvos, tempos de resposta das instâncias de backend e comportamento do algoritmo de roteamento, juntamente com registros que mostram as decisões de distribuição de tráfego e eventos de failover. Quando analisados em conjunto, os insights no nível do gateway e no nível do balanceador de carga revelam uma visão mais completa de como o tráfego flui por um sistema e onde os problemas podem surgir.
Por exemplo, a alta latência do gateway pode estar correlacionada com desequilíbrios posteriores ou metas com falha na camada do balanceador de carga, enquanto picos em failovers do balanceador de carga podem ser atribuídos a solicitações malformadas ou excepcionalmente pesadas visíveis apenas no gateway.
Organizações com práticas de observabilidade consolidadas frequentemente integram esses pontos de vista em dashboards ou rastreamentos unificados que permitem que as equipes acompanhem uma solicitação desde o envio do cliente por meio da lógica de roteamento e até o comportamento de instâncias de back-end. Equipes menos maduras podem examinar cada camada separadamente, mas mesmo uma correlação modesta de registros e métricas pode ajudar a distinguir entre problemas relacionados a políticas no gateway e problemas de desempenho ou disponibilidade por trás do balanceador de carga.Com o tempo, a integração de insights em ambas as camadas pode levar a uma resolução de problemas mais rápida, limites de propriedade mais claros e uma compreensão mais profunda da integridade geral do sistema.
A partir de sua localização dentro das plataformas, as responsabilidades dos API gateways e dos balanceadores de carga se deslocam pelo Kubernetes, entre os controladores de Ingress/API Gateway e o balanceamento de carga do serviço, com base em como o tráfego é admitido, protegido e despachado.
As equipes frequentemente encontram API gateways e balanceadores de carga em diferentes estágios de sua jornada arquitetônica, mas a sequência não é fixa. Qual componente aparece primeiro (e se ambos são necessários) depende do que uma aplicação ou de um ambiente de TI mais amplo exige, bem como dos princípios de design do sistema que orientam esse ambiente.
Um balanceador de carga pode ser introduzido antecipadamente para melhorar a disponibilidade e distribuir o tráfego entre várias instâncias de servidores, mas não fornece a autorização, a imposição de políticas ou os controles em nível de API que alguns sistemas exigem desde o início. Essas necessidades normalmente se enquadram na disciplina mais ampla de gerenciamento de API.
Da mesma forma, alguns ambientes introduzem um API gateway primeiro, porque a necessidade inicial está centrada na autenticação, no roteamento de solicitações, nos limites de taxas ou no gerenciamento de um catálogo crescente de APIs. À medida que o tráfego cresce e os sistemas se expandem, quer essa expansão ocorra em uma única aplicação ou em muitas aplicações em uma empresa, os API gateways geralmente se tornam mais importantes.
Eles fornecem uma camada estruturada para gerenciar a forma como as APIs são expostas, protegidas e governadas. Em algumas organizações, os gateways servem como uma "porta de entrada" unificada para várias aplicações internas e externas, enquanto em outras podem funcionar como a camada de roteamento e política para microsserviços dentro de um único produto.
Em resumo, à medida que o tráfego da API aumenta e os ambientes de TI se tornam mais complexos, os API gateways e os balanceadores de carga desempenham funções mais importantes. Sua importância cresce porque elas lidam com diferentes dimensões de escala, confiabilidade, segurança e clareza operacional.
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