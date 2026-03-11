As APIs se tornaram a espinha dorsal dos negócios digitais modernos, mas, sem uma estratégia clara de gerenciamento de APIs, as organizações enfrentam complexidade crescente, riscos de segurança e oportunidades perdidas de inovação. Este relatório explica como o gerenciamento eficaz de APIs simplifica todo o ciclo de vida das suas APIs — do design à implementação até a descontinuação — para que você possa acelerar a transformação digital, fortalecer a segurança e liberar novas fontes de receita. Com as APIs agora impulsionando tudo, de aplicativos móveis a experiências omnicanal e modernização da nuvem, dominar o gerenciamento de APIs é essencial para manter competitividade.

O que você vai aprender

- Por que as APIs agora são centrais para a geração de valor, permitindo que as empresas criem plataformas, lancem novos serviços mais rapidamente e integrem sistemas em ambientes híbridos e multinuvem.

- Os recursos essenciais de uma plataforma moderna de gerenciamento de APIs, incluindo design, publicação, segurança, gerenciamento de tráfego, monitoramento e monetização.

- Como a governança de APIs reduz riscos, garantindo que as APIs sejam consistentes, seguras, documentadas e facilmente localizáveis — evitando APIs invisíveis e problemas de conformidade.

- Como o API Management acelera o desenvolvimento, permitindo criação de APIs com um clique, suporte a padrões abertos, acesso seguro a dados e operações prontas para microsserviços.

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