O que é autenticação de API?

A autenticação ajuda a garantir que usuários autorizados possam acessar os recursos de que precisam, protegendo dados confidenciais e mantendo a segurança das API.

Interfaces de programação de aplicativos (APIs) são pilares fundamentais dos ecossistemas modernos de TI, permitindo que aplicações, bancos de dados, dispositivos e outros componentes de TI troquem dados entre arquiteturas, ambientes e protocolos. Atualmente, as APIs são a principal forma pela qual as organizações integram serviços e automatizam fluxos de trabalho, com 82% das empresas adotando pelo menos algum grau de uma estratégia "API-first", de acordo com a Postman. No entanto, as organizações frequentemente enfrentam dificuldades para manter a segurança e a visibilidade dessas conexões complexas.

Embora os ecossistemas de TI baseados em APIs ajudem as empresas a melhorar a agilidade, a escalabilidade e a eficiência, eles também podem expor as organizações a ataques cibernéticos, violações de dados e outras vulnerabilidades de segurança. A autenticação robusta de API, juntamente com outras técnicas de gerenciamento de acesso e identidade (IAM), pode ajudar as organizações a se beneficiarem da integração, ao mesmo tempo que se protegem contra ameaças à segurança.

A autenticação de API é especialmente importante para empresas maiores, cujas plataformas de integração de aplicações empresariais (EAI), que permitem que o gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), o planejamento de recursos empresariais (ERP) e outros sistemas críticos de negócios se comuniquem apesar das diferenças arquitetônicas e de dados, podem incluir centenas ou milhares de componentes e serviços de integração. De acordo com um estudo da Zylo de 2025, empresas com pelo menos 10.000 funcionários utilizam atualmente, em média, 660 aplicações SaaS.

Com serviços dispersos em ambientes locais, híbridos e multinuvem, muitas empresas estão recorrendo a métodos avançados de autenticação, como tokens, chaves de acesso, autenticação multifator adaptativa (MFA) e outras técnicas baseadas em criptografia. Essas abordagens podem oferecer múltiplas camadas de proteção e um nível de controle mais profundo em comparação com as técnicas tradicionais.

A autenticação pode ser usada para ajudar a proteger vários tipos de interações baseadas em API, incluindo comunicações entre microsserviços, trocas de dados por meio de um API Gateway e logon único (SSO) e MFA para aplicações corporativas.

Aproximadamente 99% das organizações relatam encontrar problemas de segurança de API, com problemas de autenticação representando 29% dos incidentes, de acordo com o relatório sobre o estado de segurança de API de 2025 do Salt Lab.Os desafios de segurança podem surgir devido a práticas inadequadas de privilégio mínimo, armazenamento de segredos inseguro e gerenciamento de sessões irregular (quando revogações, expirações e atualizações de sessões são distribuídas de forma inconsistente em uma organização), entre outros problemas.

As organizações podem fortalecer seus sistemas de autenticação de API implementando token e gerenciamento de acesso privilegiado, mantendo a supervisão centralizada e utilizando apenas bibliotecas de software confiáveis e bem mantidas, além de outras melhores práticas.