O que é autenticação de API?

A autenticação ajuda a garantir que usuários autorizados possam acessar os recursos de que precisam, protegendo dados confidenciais e mantendo a segurança das API.
Interfaces de programação de aplicativos (APIs) são pilares fundamentais dos ecossistemas modernos de TI, permitindo que aplicações, bancos de dados, dispositivos e outros componentes de TI troquem dados entre arquiteturas, ambientes e protocolos. Atualmente, as APIs são a principal forma pela qual as organizações integram serviços e automatizam fluxos de trabalho, com 82% das empresas adotando pelo menos algum grau de uma estratégia "API-first", de acordo com a Postman. No entanto, as organizações frequentemente enfrentam dificuldades para manter a segurança e a visibilidade dessas conexões complexas.
Embora os ecossistemas de TI baseados em APIs ajudem as empresas a melhorar a agilidade, a escalabilidade e a eficiência, eles também podem expor as organizações a ataques cibernéticos, violações de dados e outras vulnerabilidades de segurança. A autenticação robusta de API, juntamente com outras técnicas de gerenciamento de acesso e identidade (IAM), pode ajudar as organizações a se beneficiarem da integração, ao mesmo tempo que se protegem contra ameaças à segurança.
A autenticação de API é especialmente importante para empresas maiores, cujas plataformas de integração de aplicações empresariais (EAI), que permitem que o gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), o planejamento de recursos empresariais (ERP) e outros sistemas críticos de negócios se comuniquem apesar das diferenças arquitetônicas e de dados, podem incluir centenas ou milhares de componentes e serviços de integração. De acordo com um estudo da Zylo de 2025, empresas com pelo menos 10.000 funcionários utilizam atualmente, em média, 660 aplicações SaaS.
Com serviços dispersos em ambientes locais, híbridos e multinuvem, muitas empresas estão recorrendo a métodos avançados de autenticação, como tokens, chaves de acesso, autenticação multifator adaptativa (MFA) e outras técnicas baseadas em criptografia. Essas abordagens podem oferecer múltiplas camadas de proteção e um nível de controle mais profundo em comparação com as técnicas tradicionais.
A autenticação pode ser usada para ajudar a proteger vários tipos de interações baseadas em API, incluindo comunicações entre microsserviços, trocas de dados por meio de um API Gateway e logon único (SSO) e MFA para aplicações corporativas.
Aproximadamente 99% das organizações relatam encontrar problemas de segurança de API, com problemas de autenticação representando 29% dos incidentes, de acordo com o relatório sobre o estado de segurança de API de 2025 do Salt Lab.Os desafios de segurança podem surgir devido a práticas inadequadas de privilégio mínimo, armazenamento de segredos inseguro e gerenciamento de sessões irregular (quando revogações, expirações e atualizações de sessões são distribuídas de forma inconsistente em uma organização), entre outros problemas.
As organizações podem fortalecer seus sistemas de autenticação de API implementando token e gerenciamento de acesso privilegiado, mantendo a supervisão centralizada e utilizando apenas bibliotecas de software confiáveis e bem mantidas, além de outras melhores práticas.
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes (e intrigantes) do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo Think. Consulte a Declaração de privacidade da IBM.
Tanto a autenticação quanto a autorização são partes fundamentais da estratégia de IAM de uma organização, mas têm funções distintas. A autenticação de APIs verifica a identidade de um usuário por meio de credenciais de usuário, tokens de acesso e outras técnicas criptográficas.
A autorização de APIs, por sua vez, determina se um usuário ou serviço tem permissão para fazer uma determinada solicitação de API. Por exemplo, um líder de equipe de TI interna pode ter acesso a uma gama mais ampla de serviços em comparação com um contratado terceirizado ou um agente impulsionado por IA designado a uma tarefa específica.
Uma maneira de pensar sobre a diferença entre autenticação e autorização é a seguinte: quando um usuário insere uma senha em uma página de login, esse processo é uma forma simples de autenticação. A autorização é o que determina a quais serviços o usuário tem acesso após fazer login. Em muitas configurações, a autenticação ocorre primeiro, com os servidores de autorização retornando um token de acesso somente após a verificação da identidade do cliente ou do usuário.
A autenticação de APIs funciona de maneira diferente dependendo do framework que uma organização utiliza. Algumas abordagens são ideais para gerenciar o acesso à API interna, como em configurações de malha de serviços, enquanto outras são mais adequadas para sistemas de API voltados para o externo.
As organizações podem levar em consideração sua infraestrutura atual, requisitos de conformidade e necessidades do desenvolvedor, entre outros fatores, como configurações futuras, ao determinar qual framework de autenticação adotar. Muitas empresas utilizam uma combinação de técnicas de autenticação para se adaptarem a diferentes casos de uso. Os mecanismos comuns de autenticação incluem:
Introduzida e formalizada na década de 1990, a autenticação básica é uma abordagem de autenticação relativamente simples que verifica a identidade do usuário usando HTTP como mecanismo de transporte.
Funciona assim: primeiro, o cliente informa um nome de usuário e senha no cabeçalho de autorização de uma solicitação HTTP. Essas credenciais são codificadas com o esquema Base64 para que possam ser transportadas adequadamente (ferramentas de linha de comando, como cURL, HTTPie ou Aria2, são frequentemente usadas para automatizar esse processo).
Em seguida, o servidor de API decodifica o cabeçalho HTTP e o verifica em uma lista de credenciais aprovadas, que normalmente são armazenadas como valores em hash. Se houver uma correspondência, o servidor concede acesso ao endpoint protegido ou atende à solicitação da API.
Como o Base64 não oferece segurança, a autenticação básica depende da segurança da camada de transporte (TLS), especificamente do protocolo HTTPS, para criptografar as chamadas da API. Uma variante mais avançada, chamada TLS mútuo (mTLS), exige que tanto o cliente quanto o servidor troquem credenciais.
Ainda assim, na autenticação básica, a segurança da API é limitada porque as senhas não expiram ou são atualizadas automaticamente, e as credenciais devem ser reenviadas para cada solicitação de API, aumentando os riscos de exposição. Caso uma senha seja comprometida, os desenvolvedores devem revogá-la manualmente. Por fim, a funcionalidade de autenticação básica limitava o monitoramento e os controles de acesso integrados.
Apesar de suas limitações, a autenticação básica é frequentemente usada em ambientes de teste e desenvolvimento e pode ser suficiente para implementações internas de baixa confidencialidade quando usada em HTTPS. A autenticação básica é amplamente suportada, simples de configurar e totalmente sem estado, o que significa que as equipes de TI não precisam gerenciar o armazenamento token ou sessões por parte do servidor.
Os frameworks de chaves de API usam chaves de API, sequências de caracteres gerados aleatoriamente e atribuídos pelo provedor de API, em vez de depender de nomes de usuário e senhas gerenciados pelo usuário. Esses identificadores exclusivos normalmente correspondem a uma aplicação ou projeto específico, proporcionando às organizações um controle de acesso detalhado sobre serviços individuais. Por exemplo, uma equipe pode aplicar limites de taxa a uma aplicação específica do cliente ou limitar o acesso do cliente a determinados endpoints ou ambientes de produção.
Assim como a autenticação básica, as chaves de API geralmente são incluídas no cabeçalho da solicitação de uma chamada de API, embora também possam ser incorporadas em strings de consulta ou cookies. A autenticação por chave de API também é sem estado; uma chave de API deve ser adicionada a cada solicitação de API porque o servidor não armazena o estado da sessão por solicitação.
Em sistemas maiores, o gerenciamento de chaves de API pode se tornar difícil, com as equipes de TI lutando para acompanhar as atribuições de chaves. Por exemplo, se uma chave for comprometida, o provedor de API poderá identificar apenas a chave problemática (que pode ser compartilhada entre vários usuários), dificultando o isolamento da origem da violação. A resolução do problema também pode ser desafiadora para projetos compartilhados, pois a revogação de uma chave de API afeta todos que a utilizam.
Como o provedor de API gerencia cada chave de API, o provedor pode rastrear facilmente o uso e descartar chaves para revogar o acesso se detectar uma ameaça à cibersegurança ou uma violação das diretrizes de API. O provedor também pode aplicar permissões detalhadas para controlar com precisão o escopo de cada chave.Por outro lado, em frameworks básicos de autenticação, os usuários criam suas próprias senhas e os provedores de API têm capacidade limitada para monitorá-las e gerenciá-las.Por fim, as organizações podem aplicar limites de taxas a projetos específicos, melhorando o desempenho em todos os serviços.
A autenticação por chave de API costuma ser a melhor opção para ambientes de API pública, pois permite que os provedores de serviços monitorem os desenvolvedores que usam suas APIs. Por exemplo, para que um restaurante adicione uma integração do Google Maps ao seu site, ele precisa de uma chave de API.
Esse acordo permite que o Google monitore o uso do restaurante e cobre pelo acesso a serviços premium. O Google Maps não está particularmente preocupado em ocultar seus dados proprietários (os dados já estão disponíveis publicamente), ele apenas quer uma maneira de rastrear quem os está usando para poder mensurá-lo adequadamente, uma tarefa que a autenticação por chave de API pode ajudar a realizar.
Surgida no início dos anos 2000, a linguagem de marcação de afirmação de segurança (SAML) é uma estrutura de autenticação aberta baseada em XML que permite o logon único (SSO), ou a possibilidade de usar um conjunto de credenciais de login em várias aplicações. Uma organização pode implementar o SSO para que os funcionários possam acessar RH, folha de pagamento e e-mail com um único login.
Na autenticação básica e na autenticação por chave de API, o cliente envia as credenciais diretamente para a API.A SAML introduz uma etapa adicional; ela usa um intermediário de terceiros chamado provedor de identidade (IdP) para autenticar os usuários.
Nos frameworks da SAML, um usuário que deseja acessar um serviço específico é encaminhado para um IdP confiável, como Google, Auth0 ou OneLogin, que gerencia as autenticações em nome do provedor de serviços (o proprietário do serviço que um cliente deseja acessar). Tanto o provedor de serviços quanto o IdP podem trocar um documento de metadados contendo IDs de entidade (URIs exclusivos) para se distinguirem de outros servidores na rede e estabelecerem confiança.
O cliente envia as credenciais, que o IdP usa para verificar a identidade do usuário final. Em seguida, o IdP emite um token de segurança chamado afirmação SAML (um documento XML assinado que pode incluir horário de login, cargo, ID do funcionário e outros dados relevantes do usuário) para provar que o usuário foi autenticado e fornecer contexto sobre a solicitação do usuário. O provedor de serviços recebe a declaração e a utiliza para determinar qual nível de acesso conceder ao usuário.
O processo pode ser repetido em vários serviços; se o IdP mantiver sua sessão com o usuário, ele poderá responder a um segundo ou terceiro serviço com a mesma declaração de SAML, atestando que o usuário já foi autenticado. Essa etapa permite que o usuário acesse os serviços conectados sem precisar fazer login novamente.
Os fluxos de redirecionamento baseados em navegador da SAML funcionam bem para aplicações da web, mas geralmente levam a uma experiência do usuário ruim em aplicativos móveis (o OAuth 2.0 com OIDC geralmente é preferível para os aplicativos móveis). A linguagem de marcação XML também é mais detalhada do que o JSON e outras linguagens semelhantes. No entanto, o impacto no desempenho é geralmente insignificante em cenários de autenticação. Por fim, os atributos do usuário incorporados nas afirmações SAML não são padronizados e exigem mapeamentos personalizados entre os sistemas.
No entanto, a SAML oferece benefícios de segurança, como registro consistente e auditoria, por meio do gerenciamento centralizado de autenticação (por meio do IdP). Isso também reduz a carga sobre os servidores de API, já que eles não precisam mais dar suporte ao tratamento de autenticação. Por fim, a SAML possui amplo suporte, é altamente confiável e muito adequado para casos de uso B2B.
O OpenID Connect (OIDC) é um protocolo de autenticação moderno que, assim como a SAML, realiza a autenticação federada por meio do SSO. No entanto, o OIDC é otimizado para aplicações móveis, orientadas por API e nativas da nuvem e é diferente do SAML em vários aspectos.
As etapas iniciais são semelhantes: um usuário tenta acessar um serviço, é redirecionado da aplicação para um provedor de identidade (IdP) para autenticação e, em seguida, retorna para a aplicação com um token que comprova sua identidade.
No entanto, em vez de afirmações baseadas em XML, o OIDC utiliza JSON Web Tokens (JWTs) para tokens de ID, formatados como "header.payload.signature", para representar informações de autenticação. Assim como as afirmações, essas mensagens confirmam para o provedor de serviços que o cliente foi autenticado. Como os JWTs usam JSON e são mais compactos do que as afirmações baseadas em XML, eles geralmente são mais adequados para aplicativos móveis modernos, APIs RESTful e aplicações da web nativas da nuvem.
Portanto, a SAML e o OIDC usam identificadores diferentes e conceitos diferentes para alcançar o mesmo resultado: enquanto a SAML usa IDs de entidade e afirmações baseadas em XML, o OIDC usa URLs de emissores baseados em JSON/HTTP, strings de ID de cliente e JWTs, tornando o OIDC mais adequado para APIs RESTful e arquiteturas de microsserviços.
O OIDC é uma camada de identidade que se baseia em um framework de autorização chamado OAuth 2.0 (às vezes chamado de OAuth2). O OAuth 2.0 permite que uma aplicação cliente obtenha tokens de acesso com escopo e tempo limitados para chamar APIs protegidas e recursos com acesso restrito em nome de um usuário (seja humano ou agente). O OIDC adiciona a verificação de identidade às funções de autorização do OAuth definindo um token de ID e endpoints relacionados que verificam quem está tentando acessar os recursos.
Por exemplo, uma equipe de desenvolvimento pode usar uma plataforma de integração contínua e entrega contínua (CI/CD) para automatizar suas implementações no GitHub. Com o OAuth 2.0, a equipe de desenvolvimento pode conceder ao serviço de CI/CD permissão para acessar projetos relevantes do GitHub em seu nome. A equipe também pode especificar quais repositórios do GitHub deseja compartilhar e quais deseja manter privados.
Há cenários em que um cliente pode solicitar autorização sem primeiro realizar a autenticação do usuário, como ocorre com muitas trocas de dados entre máquinas. Por exemplo, um agente que envia logs diários para uma plataforma de monitoramento centralizada pode realizar essa tarefa com segurança sem saber qual usuário iniciou essa automação.
Mas nos casos em que o cliente precisa não apenas acessar um servidor de terceiros, mas também verificar a identidade de um usuário, por exemplo, se o cliente precisar apresentar informações seguras ao usuário, o OAuth 2.0 por si só é insuficiente. O OAuth 2.0 define apenas padrões e funções de autorização e não é capaz de fornecer autenticação. Para preencher essa lacuna, o OIDC atua como uma extensão opcional do OAuth 2.0, definindo tokens de ID e endpoints de informações do usuário padronizados, para que os clientes possam verificar com segurança a identidade do usuário durante operações que envolvam dados confidenciais.
Juntos, o OAuth 2.0 e o OIDC podem melhorar a experiência do usuário e, ao mesmo tempo, ajudar a manter os sistemas de API seguros. Quando um funcionário faz login em uma plataforma de RH, por exemplo, ele pode ser redirecionado para um portal de login centralizado e habilitado para OIDC, que atua como camada de autenticação, verificando para a plataforma de RH que o funcionário é quem afirma ser.
Depois que o usuário faz login, o OAuth 2.0 permite que a plataforma de RH receba tokens de acesso que a autorizam a chamar APIs seguras em nome do usuário. Essas APIs podem então coletar registros relevantes de funcionários (como ID, cargo e data de início do funcionário) para que o funcionário não precise inserir esses dados manualmente repetidamente.
O OIDC pode ser excessivamente complexo para implementações internas, exigindo experiência em desenvolvimento e manutenção extensa, especialmente em setores altamente regulamentados, onde padrões complexos de conformidade e governança complicam as implementações.
No entanto, para muitas organizações, o OAuth 2.0 e o OIDC oferecem um equilíbrio desejável entre segurança robusta e experiência de usuário simplificada.Os tokens de acesso normalmente são válidos por apenas alguns minutos, reduzindo os riscos de segurança. Ao mesmo tempo, os tokens de atualização armazenados com segurança permitem que os usuários permaneçam conectados por semanas ou meses sem interrupções.
Além disso, os tokens OIDC são autossuficientes e leves, tornando-os adequados para autenticar interações entre máquinas, bem como implementações em nuvem e dispositivos móveis.
Já discutimos o JWT no contexto do OIDC, mas o padrão aberto também tem um uso mais amplo fora das implementações de SSO. Embora não seja um framework de autenticação por si só, o JWT pode ser aplicado a abordagens de autenticação personalizadas, como autenticação de microsserviços, Internet das Coisas (IoT) e autenticação de gateway de API.
As transmissões JWT normalmente contêm três elementos:
Embora o processo de troca de tokens funcione da mesma forma em todos os casos de uso, a parte emissora pode mudar dependendo da arquitetura de API da organização. As organizações podem usar um IdP, um servidor de autorização, serviços de nuvem ou serviços de backend personalizados para autenticação.
Por exemplo, na autorização de API Gateway, um servidor de autorização pode verificar a identidade de um cliente na etapa anterior e, em seguida, entregar um JWT assinado ao cliente. Quando o cliente envia uma solicitação de API ao API Gateway, o cliente incluirá seu token assinado junto com a solicitação.
Como o API gateway confia na autoridade emissora (nesse caso, o servidor de autorização), ele pode ler o token e encaminhar a solicitação para os serviços de back-end relevantes.O token contém a prova de que um cliente específico foi autenticado, para que ele possa ser preservado por parte do cliente e reutilizado em diferentes microserviços, aplicações e camadas arquitetônicas dentro de um período de validade pré-definido.
Os JWTs são altamente compactos, autossuficientes e interoperáveis, o que os torna uma opção natural para sistemas distribuídos modernos.No entanto, o uso de JWTs pode apresentar algumas desvantagens notáveis.Em primeiro lugar, revogar um token antes de sua expiração é difícil sem sacrificar sua natureza sem estado, exigindo sessões relativamente curtas para limitar a vulnerabilidade de segurança.Além disso, as equipes podem sobrecarregar os dados com informações em excesso, o que torna os processos de autenticação mais lentos. Por fim, os processos de autenticação JWT personalizados não se beneficiam da padronização e interoperabilidade inerentes ao OIDC e a outras alternativas.
|Autenticação básica
|Chave de API
|SAML
|OIDC
|JWT personalizado
|Formato de credencial
|Nome de usuário e senha
|Cadeia alfanumérica secreta
|Afirmação SAML baseada em XML
|Token de ID formatado em JWT
|Token de ID formatado em JWT
|Autenticador
|Servidor de recursos
|Provedor de API
|IdP
|IdP
|IdP, servidor de autenticação ou serviço de nuvem interna
|Principais casos de uso
|Ferramentas internas, ambientes de teste, sistemas legados
|APIs públicas, integrações de terceiros
|SSO e federação B2B, SSO baseado em navegador
|SSO moderno, logins SaaS de funcionários, máquina para máquina
|API Gateways, dispositivos de IoT, microsserviço para microsserviço
|Limitações
|Segurança fraca; experiência de usuário inflexível; sem monitoramento integrado
|Mecanismos limitados de ID do usuário; requisitos de segurança adicionais
|O XML é volumoso; não otimizado para dispositivos móveis ou nuvem
|Pode ser excessivamente complexo para implementações internas
|Controle limitado de tokens; não tem definições padronizadas
|Benefícios
|Fácil de configurar; altamente interoperável; de baixo custo
|Controle e monitoramento de acesso robustos; ideal para monetização
|Gerenciamento centralizado; superfície de ataque reduzida
|Segurança centralizada forte; bem ideal para casos de uso modernos
|Altamente escalável; segurança forte; desempenho aprimorado
Independentemente das abordagens específicas que uma organização utiliza, há algumas melhores práticas compartilhadas que podem ajudar a mitigar os desafios comuns de autenticação. Estratégias comuns incluem:
Conceder acesso excessivo a muitos usuários pode expor as organizações a riscos desnecessários. Sem uma distribuição rigorosa de responsabilidades e uma supervisão adequada, um usuário pode, involuntariamente, introduzir desalinhamentos no processo de autenticação.
O princípio do menor privilégio pode ajudar a resolver esse problema. O conceito defende que os usuários devem ser autorizados a usar apenas os serviços necessários para o seu trabalho, com base em sua função, localização, horário de acesso e outros fatores.
Os sistemas de autenticação podem implementar o provisionamento just-in-time para que o acesso a um serviço seja revogado imediatamente após o usuário concluir sua tarefa. As equipes também podem configurar contas de administrador separadas e usá-las exclusivamente para fazer alterações de alto nível nas políticas e na infraestrutura de autenticação. Auditorias e monitoramentos frequentes também podem ajudar a limitar as vulnerabilidades de segurança.
Sem a criptografia, fica mais fácil para os invasores roubarem as credenciais ou tokens dos usuários para obter acesso a materiais confidenciais. As organizações podem usar protocolos criptográficos como o TLS (geralmente por meio de HTTPS) para proteger transações baseadas em autenticação. O TLS pode ser complementado com outras medidas de criptografia, como o mTLS, que exige que o cliente e o servidor sejam autenticados (também chamado de autenticação bidirecional).
Nos frameworks OIDC, a criptografia web JSON (JWE) pode fornecer uma camada adicional de segurança durante as transações de token de acesso.Por fim, os algoritmos de hash (uma prática de segurança fundamental) podem ocultar as credenciais para manter um armazenamento seguro.
Tokens de curta duração, que são rotacionados logo após a emissão (normalmente em minutos ou horas), podem limitar a capacidade de os invasores interceptá-los. Esse processo geralmente é automatizado para que as equipes de TI não precisem rastrear e revogar manualmente os tokens.
Uma abordagem semelhante pode ser aplicada a credenciais tradicionalmente de longa duração, como senhas e chaves de API. Por exemplo, as organizações podem implementar uma senha de uso único para complementar o login de um funcionário. Com essa estratégia, os invasores são impedidos de acessar materiais confidenciais, mesmo que obtenham o nome de usuário e a senha de longo prazo de um funcionário. Enquanto isso, as organizações podem atribuir chaves de API a endereços IP ou redes específicos (como uma VPN gerenciada pela empresa), limitando ainda mais o acesso a clientes confiáveis.
Embora os fluxos de trabalho de autenticação possam estar distribuídos por toda a organização, as equipes de segurança de TI podem padronizar e manter o armazenamento de chaves de API e tokens, governança e supervisão por meio de uma plataforma centralizada de gerenciamento de segredos. Um painel de controle centralizado ajuda a garantir a implementação consistente dos protocolos de autenticação entre equipes, departamentos e ciclos de vida das credenciais.
Muitos métodos de autenticação, incluindo JWTs, chaves de API e autenticação básica, são nativamente sem estado (o cliente envia tokens de autorização ou credenciais com cada solicitação de API), permitindo que as APIs atendam às solicitações sem precisar fazer referência a uma sessão externa.
Como a chamada da API é autossuficiente, novos serviços podem ser adicionados sem interromper os fluxos de trabalho de autenticação, melhorando a escalabilidade. Enquanto isso, a autenticação pode ser realizada uma única vez, com credenciais ou tokens aplicados a várias chamadas de API, o que beneficia a eficiência e o desempenho do sistema.
Tradicionalmente, as APIs facilitavam as interações iniciadas por humanos com serviços e aplicações. Mas, à medida que a automação e os recursos agênticos se tornam uma parte cada vez mais crítica dos fluxos de trabalho modernos, as organizações estão repensando seus mecanismos de autenticação para melhor acomodar os usuários não humanos.
Identidades não humanas (NHIs) podem incluir contêineres, dispositivos de IoT, servidores, aplicações e agentes de IA. As plataformas de autenticação modernas geralmente atribuem certificados digitais exclusivos a cada NHI para que possam ser monitoradas e protegidas. Essa medida de segurança é importante, considerando que há, em média, 92 NHIs para cada ser humano na empresa moderna, de acordo com um estudo da Entro Labs de 2025.
A autenticação NHI apresenta desafios distintos, especialmente porque os bots não podem executar MFA ou inserir senhas.Nos frameworks OAuth 2.0, as NHIs recebem tokens de acesso, que podem ser usados para chamar APIs relevantes de forma autônoma.
Enquanto isso, as plataformas em nuvem muitas vezes utilizam seus próprios serviços de identidade integrados para autenticar as cargas de trabalho de NHI de forma dinâmica, em vez de recorrerem a um IdP de terceiros.Os agentes de IA complicam ainda mais a autenticação, pois podem executar tarefas complexas e com várias etapas em diversos ambientes. Como esses agentes podem operar sem intervenção humana, a autenticação ajuda a evitar que eles vazem informações confidenciais involuntariamente ou criem desalinhamentos.
Diferentes métodos de autenticação funcionam melhor com diferentes tipos de sistemas agênticos.Por exemplo, os servidores de protocolo de contexto de modelo (MCP), que ajudam os LLMs a se comunicarem com serviços externos, podem usar vários métodos de autenticação, incluindo OAuth 2.0 e chaves de API, dependendo do que o serviço externo exige. O mTLS, por sua vez, pode ser mais adequado para configurações zero trust . Por exemplo, as equipes podem usar a autenticação baseada em mTLS para restringir o acesso de um agente às implementações ao vivo, ao mesmo tempo que lhe concedem acesso a ambientes de teste seguros.
Diferentes métodos são ideais para diferentes casos de uso. Mas o mTLS é frequentemente citado como uma das abordagens mais seguras porque exige que tanto o cliente quanto o servidor apresentem certificados digitais um ao outro, dificultando os ataques de intermediário, nos quais os invasores se infiltram secretamente entre dois serviços de comunicação.
Enquanto isso, o OAuth 2.0 com OIDC costuma ser uma boa opção para sistemas de autenticação focados no usuário porque incorpora controles de acesso detalhados, limita as janelas de ataque com tokens de curta duração e funciona bem com sistemas modernos, como microsserviços e aplicações em nuvem.
As aplicações usam "401 não autorizado" e "403 proibido" para mostrar ao cliente que o acesso foi negado. Quando um cliente faz uma chamada de API para um recurso protegido, mas recebe um código de status 401, esse erro indica que o cliente não tentou inserir credenciais ou as inseriu incorretamente. Um código 403, por sua vez, mostra que o cliente foi autenticado com sucesso, mas não está autorizado a acessar o serviço solicitado.
Sim, os agentes de IA podem se autenticar usando pipelines de autenticação de máquina para máquina, como os usados para autenticar trocas de dados entre microsserviços, automações em nuvem, integrações SaaS e dispositivos de edge. Um fluxo de trabalho típico pode ser assim: um agente recebe um identificador exclusivo, troca suas credenciais por um token de acesso e usa o token para fazer uma chamada de API. Quando um agente age em nome de um ser humano, o usuário geralmente é obrigado a primeiro fazer login e conceder permissões de escopo ao agente antes que ele possa receber seu token de acesso.
Muitas equipes usam uma solução de segurança chamada varredura de vulnerabilidades com credenciais para buscar pontos fracos em seus sistemas de autenticação. Essa abordagem atribui a uma plataforma de segurança suas próprias credenciais para que ela possa fazer login em uma rede e monitorar seus pontos fracos internamente.
As varreduras de segurança internas podem identificar erros de programação ou configurações incorretas com mais precisão do que as varreduras sem credenciais, pois conseguem capturar uma visão do que um invasor poderia ver após obter acesso a um sistema seguro.
Veja o que um iPaaS reinventado para a era da IA pode fazer. Com uma solução híbrida unificada para todos os cenários de integração e IA agêntica para impulsionar a produtividade, a IBM lidera o caminho em integração.
O cenário de iPaaS está mudando. Obtenha as mais recentes tendências de mercado no The Forrester Wave(TM): Integration Platform as a Service, Q3 2025
Saiba como a Bonfiglioli implementou uma única plataforma para enfrentar qualquer desafio de integração. Ela atende à necessidade empresarial de automação com pouco código, enquanto garante que a TI tenha total transparência e controle, não importa onde nossos dados estejam ou precisem estar. ” Fabio Zoboli, Arquiteto de Integração, Bonfiglioli
Descubra como o webMethods Hybrid Integration unifica IA, APIs, aplicativos e dados com um tour prático e autoguiado de três casos de uso importantes de iPaaS.
Navegue pelas complexidades da implementação do iPaaS com o guia especialista da IBM. Lide com os desafios de integração e capacite sua equipe com estratégias praticáveis.
Veja como a implementação do IBM webMethods pode proporcionar ROI mensurável para sua empresa, de acordo com o estudo TEI da Forrester.
Desenvolva, gerencie, proteja e compartilhe todos os tipos de interface de programação de aplicativos (API) sem dificuldades, onde quer que estejam.
Potencialize seu negócio por meio de conectividade e automação perfeitas com um software de plataforma de integração.
Libere todo o potencial da nuvem híbrida na era da IA agêntica.