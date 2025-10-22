IA no desenvolvimento de produtos

IA é uma tecnologia que permite que os computadores aprendam, resolvam problemas e decidam como os humanos. Desde sua ampla integração aos processos de negócios principais no início da década de 2010, designers e gerentes de produtos têm experimentado a melhor forma de aplicá-lo ao desenvolvimento de produtos.

Apenas na última década, os sistemas impulsionados por IA transformaram a forma como as organizações desenvolvem produtos, simplificando os fluxos de trabalho, automatizando tarefas repetitivas e ajudando a permitir uma abordagem mais baseada em dados para o desenvolvimento de produtos. Algumas das maiores e mais bem-sucedidas empresas do mundo incorporaram IA em seus processos, incluindo Microsoft, Open AI (ChatGPT) e McKinsey.

Atualmente, as ferramentas de desenvolvimento de produtos com IA mais avançadas ajudam os designers a gerar novas ideias de produtos que usam algoritmos complexos e modelos de IA generativa e a criar protótipos e testá-los mais rapidamente. Essa abordagem reduz o tempo geral de colocação no mercado.