O que é a Social Media Analytics?

Profissionais e analistas conhecem as redes sociais por seus muitos sites e canais: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Reddit e muitos outros.

A Social Media Analytics é mais ampla do que métricas como curtidas, seguidores, retweets, visualizações, cliques e impressões coletadas de canais individuais. Também difere dos relatórios oferecidos por serviços que dão suporte a campanhas de marketing, como LinkedIn ou Google Analytics.



A Social Media Analytics usa plataformas de software especificamente projetadas, que funcionam de forma semelhante às ferramentas de pesquisa na web. Os dados sobre palavras-chave ou tópicos são recuperados por meio de consultas de pesquisas ou "crawlers" da web que abrangem canais. Fragmentos de texto são retornados, carregados em um banco de dados, categorizados e analisados para obter insights significativos.



A Social Media Analytics inclui o conceito de escuta das redes sociais. A escuta é monitorar os canais de mídias sociais em busca de problemas e oportunidades. As ferramentas da Social Media Analytics normalmente incorporam a escuta em relatórios mais abrangentes, que envolvem escuta e análise de desempenho.