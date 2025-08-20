O que é a Social Media Analytics?

A Social Media Analytics é a capacidade de reunir e encontrar significado nos dados coletados dos canais de redes sociais para apoiar as decisões de negócios e medir o desempenho das ações com base nessas decisões por meio das redes sociais.
Profissionais e analistas conhecem as redes sociais por seus muitos sites e canais: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Reddit e muitos outros.
A Social Media Analytics é mais ampla do que métricas como curtidas, seguidores, retweets, visualizações, cliques e impressões coletadas de canais individuais. Também difere dos relatórios oferecidos por serviços que dão suporte a campanhas de marketing, como LinkedIn ou Google Analytics.
A Social Media Analytics usa plataformas de software especificamente projetadas, que funcionam de forma semelhante às ferramentas de pesquisa na web. Os dados sobre palavras-chave ou tópicos são recuperados por meio de consultas de pesquisas ou "crawlers" da web que abrangem canais. Fragmentos de texto são retornados, carregados em um banco de dados, categorizados e analisados para obter insights significativos.
A Social Media Analytics inclui o conceito de escuta das redes sociais. A escuta é monitorar os canais de mídias sociais em busca de problemas e oportunidades. As ferramentas da Social Media Analytics normalmente incorporam a escuta em relatórios mais abrangentes, que envolvem escuta e análise de desempenho.
A IBM ressalta que, com a prevalência das redes sociais: "Notícias sobre um ótimo produto podem se espalhar rapidamente. E notícias sobre um produto ruim ou uma experiência ruim com um representante de atendimento ao cliente podem se espalhar com a mesma rapidez. Os consumidores agora estão cobrando que as organizações prestem contas de suas promessas de marca e compartilhando suas experiências com amigos, colegas de trabalho e o público em geral.”
A Social Media Analytics ajuda as empresas a lidar com essas experiências e usá-las para:
Esses insights podem ser usados não apenas para fazer ajustes táticos, como lidar com um tweet irritado, mas também para ajudar a orientar decisões estratégicas. Na verdade, a IBM acha que a Social Media Analytics agora está "sendo trazida para o centro das discussões sobre como as empresas desenvolvem suas estratégias".
Essas estratégias afetam uma variedade de atividades de negócios:
O primeiro passo para uma Social Media Analytics eficaz é desenvolver uma meta. As metas podem variar desde o aumento da receita até a identificação de problemas de serviço. A partir daí, tópicos ou palavras-chave podem ser selecionados, e parâmetros como intervalo de datas podem ser definidos. As fontes também precisam ser especificadas — respostas a vídeos do YouTube, conversas no Facebook, argumentos no Twitter, avaliações de produtos da Amazon, comentários de sites de notícias. É importante selecionar fontes pertinentes a um determinado produto, serviço ou marca.
Normalmente, um conjunto de dados será estabelecido para apoiar as metas, tópicos, parâmetros e fontes. Os dados são recuperados, analisados e relatados por meio de visualizações, que facilitam a compreensão e a manipulação.
Essas etapas são típicas de uma abordagem geral de Social Media Analytics, que pode ser mais eficaz com os recursos encontrados nas plataformas de Social Media Analytics.
