O que é conteúdo gerado por IA?

No coração de muitos modelos avançados de IA estão as redes de transformação. Os transformadores são uma arquitetura que se destaca na identificação de dependências de longo alcance no texto. Essa capacidade de capturar relações contextuais em documentos inteiros torna os transformadores adequados para tarefas que exigem coerência em várias frases ou parágrafos.

Exemplos de redes de transformadores são o BERT (bidirectional encoder representations from transformers) do Google, otimizado para tarefas como classificação de texto e resposta a perguntas. Além disso, o T5 (text-to-text transfer transformer) é um modelo flexível em que todas as tarefas são estruturadas como um problema de texto para texto.

Uma implementação de destaque de transformadores é o GPT da OpenAI. Esses modelos generativos analisam grandes conjuntos de dados de texto utilizando deep learning para imitar o contexto, a estrutura e o estilo da linguagem humana. Isso possibilita que realizem uma série de tarefas, como responder a perguntas complexas, gerar conteúdo criativo como poesia, histórias ou artigos e resumir textos ou traduzir idiomas.

Os transformadores utilizam mecanismos como autoatenção, para que o modelo possa ponderar a importância de diversas palavras em uma frase em relação umas às outras. Essa abordagem captura relações complexas e garante uma produção coerente, mesmo para textos extensos.

Além da geração de texto, as Redes Adversárias Generativas (GANs) contribuem para a capacidade criativa da IA em áreas como vídeo, áudio e conteúdo multimídia. As GANs envolvem duas redes neurais: um gerador que cria conteúdo e um discriminador para avaliar a realidade do conteúdo gerado.

As duas redes competem, refinando a produção uma da outra para produzir resultados altamente realistas e sofisticados.