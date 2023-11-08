Assistentes de IA otimizam a automação com agentes baseados em API

Os assistentes com tecnologia de IA generativa estão transformando empresas por meio de interfaces de conversação inteligentes. Capazes de entender e gerar respostas e conteúdo semelhantes aos humanos, esses assistentes estão revolucionando a forma como humanos e máquinas colaboram. Os grandes modelos de linguagem (LLMs) estão no centro dessa nova disrupção. Os LLMs são treinados em grandes quantidades de dados e podem ser usados em uma infinidade de aplicações. Eles podem ser facilmente ajustados para casos de uso empresarial específicos com alguns exemplos de treinamento.

Estamos testemunhando uma nova fase de evolução à medida que os assistentes de IA vão além das conversas e aprendem a aproveitar as ferramentas por meio de agentes que podem invocar as interfaces de programação de aplicativos (APIs) para atingir metas de negócios específicas. As tarefas que costumavam levar horas agora podem ser concluídas em minutos, orquestrando um grande catálogo de agentes reutilizáveis. Além disso, esses agentes podem ser compostos juntos para automatizar fluxos de trabalho complexos.

Os assistentes de IA podem usar agentes baseados em API para ajudar os trabalhadores do conhecimento em tarefas rotineiras, como a criação de descrições de cargos, a extração de relatórios em sistemas de RH, a prospecção de candidatos e muito mais. Por exemplo, um gerente de RH pode pedir a um assistente de IA para criar uma descrição de cargo para uma nova função, e o assistente pode gerar uma descrição de cargo detalhada que atenda aos requisitos da empresa. Da mesma forma, um recrutador pode pedir a um assistente de IA que forneça candidatos para uma vaga de emprego, e o assistente pode fornecer uma lista de candidatos qualificados de várias fontes. Com os assistentes de IA, os trabalhadores do conhecimento podem economizar tempo e se concentrar em problemas mais complexos e criativos.

Os criadores de automação também podem aproveitar o poder dos assistentes de IA para criar automações de forma rápida e fácil. Embora possa parecer um enigma, os assistentes de IA empregam IA generativa para automatizar o próprio processo de automação. Isso torna a criação de agentes mais fácil e rápida. Existem duas etapas essenciais na criação de agentes para automação de negócios: treinar e enriquecer os agentes para casos de uso e orquestrar um catálogo de vários agentes.